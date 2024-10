El PSOE denuncia falta de información y el uso de vías no catalogadas en el despliegue del mapa concesional de autobuses

El PSOE Teruel ha denunciado falta de información a los ayuntamientos por parte del Gobierno de Aragón en relación al despliegue del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera, así como el uso de vías no catalogadas y sin mantenimiento. Ante la dificultad de encontrar respuestas ante las quejas de los alcaldes de distintos municipios, los socialistas presentarán iniciativas en las instituciones para promover cambios en las rutas o impulsar reuniones.

Aunque aseguran haber conocido casos similares en distintos puntos de la provincia, los socialistas en una nota de prensa remiten a la situación denunciada por alcaldes y concejales de la ribera del Turia, donde aseguran haber sido desoídos e ignorados por completo ante las peticiones realizadas al Ejecutivo para celebrar una reunión sobre el funcionamiento del servicio o para aclarar, simplemente, si se ha puesto en marcha.

El alcalde de Riodeva, Alfredo Soriano, ha alertado sobre los problemas que pueden surgir por utilizar la pista forestal en dirección a Camarena, una vía no catalogada asfaltada hace tiempo por la Diputación Provincial, para el transporte público de viajeros. No sólo ha apuntado que “no es acorde para pasar un transporte público” por el estado en el que está y solicitado su adecuación, sino que se ha preguntado quién se haría cargo de esta reforma o de su mantenimiento ante, por ejemplo, una nevada durante el invierno.

Soriano ha afirmado que pretende trasladar al Ejecutivo aragonés la disconformidad del Ayuntamiento con esa ruta que les traslada a Villel, donde tienen el centro de salud y el trasbordo a la capital, por Camarena, Valacloche, Cascante y Cubla, pero que aún no ha conseguido que alguien les atienda tras varios intentos a través del teléfono. Aún más, el alcalde de Riodeva ha señalado que no han recibido comunicación oficial ni previa ni posterior al despliegue del nuevo mapa. “Nos hemos tenido que enterar, en mi caso, por las personas de la empresa que gestiona la ruta”, ha dicho.

De hecho, en la localidad todavía no saben ni cuándo comenzará ni cómo se gestionará una segunda ruta “a demanda” directa a Villel que saldría a las 7:00 horas de la mañana y volvería a las 14:30 horas, un horario que también causa cierto malestar. “Si lo único que queremos es ir al centro de salud a una visita o a hacernos unos análisis, ¿qué hacemos en Villel hasta las dos de la tarde?”, se ha preguntado el alcalde de Riodeva.

“Necesitaríamos una reunión con alguien de DGA, de transportes o quien corresponda y recibir una explicación para que podamos comunicar a los vecinos cómo funciona esto”, ha dicho Soriano refiriéndose a todos los alcaldes de la ribera del Turia, de quienes apunta “estamos todos en la misma situación”.

En este sentido, el alcalde de Tramacastiel y Mas de la Cabrera, Eduardo Miguel, ha apuntado que desde la secretaría del Ayuntamiento intentaron ponerse en contacto con algún responsable de transportes hace un mes y les prometieron una reunión que no se ha producido.

“Nosotros nos enteramos por los medios. El Ayuntamiento no ha recibido ninguna circular de cómo van las rutas. La gente me ha preguntado si funcionan ya o no funcionan, pero formalmente no hemos recibido nada”, ha señalado Miguel apuntando que “sólo quieren información de cómo funcionan y quién hace las rutas para que los vecinos sepan perfectamente los horarios que tenemos para ir tanto al Centro de Salud como a Teruel”.

Como “claro ejemplo” de la falta de información, el alcalde de Tramacastiel ha explicado que saben que a este núcleo de población ha de llegar un transporte “a demanda”, pero no saben siquiera si el autobús ya funciona y, si es así, cómo han de demandarlo. “Sabemos la empresa que se ha quedado con la línea, pero no quién va a prestar el transporte o si lo han subcontratado. Por Mas de la Cabrera ya nos ha llegado que pasan las líneas nuevas, pero de Tramacastiel no sabemos nada”, ha dicho.

Esta situación, apuntan desde el PSOE Teruel, se repite en otras comarcas y municipios de la provincia, donde denuncian la misma falta de información, el uso de vías no catalogadas o desajustes en los horarios, y destacan las dificultades para encontrar respuestas por parte del Gobierno de Aragón. El diputado socialista en las Cortes de Aragón, Ángel Peralta, ha anunciado la presentación de una serie de iniciativas parlamentarias para denunciar y pedir soluciones a estas quejas y ha abogado por “un proceso activo de escucha y cambios necesarios en el mapa concesional” por parte del Gobierno de Aragón.

Para muchos alcaldes y concejales, la única comunicación oficial sobre el despliegue del nuevo mapa del transporte por carretera ha llegado a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), que les animaba a dar cuenta de los problemas con las nuevas rutas y de las reivindicaciones de los ayuntamientos y trasladarlas a través de las comarcas.

Así, el Ayuntamiento de Rodenas envió hace unas semanas una comunicación a la Comarca Sierra de Albarracín en la que solicitaba el cambio de la línea de autobús C11-74 que pasa por la localidad, y su inclusión en la línea T10-1 de Orihuela del Tremedal a Teruel con una parada a demanda. Siguen esperando una respuesta desde el Gobierno de Aragón mientras denuncian la incompatibilidad horaria con la línea actual al llegar a Santa Eulalia y, como en Riodeva, la utilización de una carretera no catalogada.