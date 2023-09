Empresa y trabajadores acercan posturas para poner fin a la huelga de basuras en el Jiloca

La huelga que mantienen los trabajadores del Servicio de Recogida de Basuras en la Comarca del Jiloca podría estar próxima a su resolución después de que ayer los representantes de la plantilla y de la empresa concesionaria del servicio, FCC Medio Ambiente, abrieran la puerta a la negociación. El punto de encuentro se produjo en la reunión que mantuvieron ambas partes en la sede de la Comarca del Jiloca, con el presidente comarcal como testigo mudo de las conversaciones. la cita, que se prolongó más allá de las tres horas, concluyó con una oferta por parte de los trabajadores y que fue aceptada por la empresa en la que se propone que si FCC readmite a los dos trabajadores despedidos, se retira de demanda sobre la ilegalidad de la huelga que ha interpuesto la concesionaria y ésta presenta un calendario de negociación, la parte social levantará el paro que mantiene desde el pasado 14 de agosto.

Este punto de arranque pone solución, aunque sea provisional, a la dialéctica mantenida ayer en la mesa de negociación y durante las últimas cuatro semanas a distancia entre ambas partes por la que se ha estado discutiendo sobre el orden deseado de los acontecimientos. Mientras que la empresa exigía al comité de huelga la retirada de las movilizaciones para sentarse a negociar las condiciones laborales, los trabajadores aseguraban que mantendrían el pulso hasta que se atendiesen sus reivindicaciones. La solución propuesta ayer por la parte social permite a los dos actores mantener su posición hasta que los dos hagan la demostración de buena fe que llevan un mes reclamándose.

Empresa y trabajadores se volverán a encontrar este viernes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje donde estaba previsto un acto de conciliación por la demanda interpuesta por FCC al considerar que se trata de una huelga ilegal y por la que podría llegar a pedir responsabilidad a cada uno de los huelguistas. En esa conciliación la empresa debería presentar el calendario de negociación así como la readmisión de los dos despedidos y la retirada de la demanda y la parte laboral la desconvocatoria de los paros.

Los nueve trabajadores del Servicio de Recogida de RSU de la Comarca del Jiloca comunicaron a la empresa el día 2 de septiembre su intención de iniciar el paro el 14, a las puertas del puente de agosto, un día después de que FCC asumiera el servicio después de haber ganado el concurso y de que la anterior concesionaria, Aragonesa de Servicio, hubiera decidido no concursar por el contrato. El representante legal de los trabajadores recordó ayer que esa notificación se produce después de que en mayo acudiera una representación de la plantilla a una reunión convocada telefónicamente por los responsables de la compañía en la que se les habría anunciado que no se les iba a subrogar y que no había nada que negociar.