Francisco Mestre: "Ser Pueblo Bonito supone tener de media un 30% más de turistas"

Francisco Mestre es el presidente de la Asociación de Pueblos más Bonitos de España desde el año 2015. La entidad se creó en el año 2013 para unir a los pueblos con un patrimonio destacado y convertirlos en el foco de atención por parte de los turistas que buscan pueblos con encanto en el sentido más amplio. Formar parte de la asociación es una garantía de que el turista no se irá tras la visita defraudado y eso se ha traducido en un importante incremento de los visitantes.

-Los Pueblos más Bonitos de España están a punto de cumplir una década, ¿qué balance hace de este tiempo?

-Muy positivo, hemos conseguido poner en el mapa una marca que no existía y que es reconocida hoy en dia al menos por todo nuestro país. Ahora nuestro objetivo es que sea conocida fuera de España.

-¿Tienen alguna cifra de visitantes de estos diez años?

-Es muy difícil de cuantificar, pero si tenemos datos de los visitantes que pasan cada año por las oficinas de turismo de esos 105 pueblos y rondaría los 5 millones de personas.

-¿Qué supone para los socios estar en la red?

-Calculamos que, en términos generales, el turismo ha aumentado de media entre un 20% y un 40% aunque hay casos que ha subido un 600%.

-¿Costó que los pueblos creyeran en ustedes?

-Veníamos con el proyecto francés ya consolidado, era ponerlo en práctica en España básicamente porque ya se veía cómo funcionaba la marca y el turismo que atraía. El impacto se notaba desde el primer momento, era inmediato, los primeros alcaldes de Teruel, los de Rubielos de Mora y Puertomingalvo, en la primera asamblea que hicimos contaron que el 40 o el 50% que iban por la oficina de turismo decían que habían ido allí por estar en los Pueblos Más bonitos y ya vimos la fuerza que tenía la marca.

-Desde un primer momento apostaron por Teruel. ¿Por qué?

-Cuando se inició el proyecto quisimos empezar por zonas más despobladas, donde se necesitaba más una promoción y había que poner más carne en el asador. En teruel había pueblos que merecían mucho la pena y que había que poner desde el primer momento en el candelero. La asociación nació en Cataluña, pero apostamos por zonas como Teruel, Soria, Guadalajara, Burgos o Salamanca.

Lista de espera

-De ese abrirse camino inicial han pasado ahora a tener lista de espera.

-Sí, por suerte sí y siempre hemos mantenido ese nivel de exigencia con el que empezamos, porque si tienes una marca de calidad tienes que tener un producto de calidad.

-¿Por qué Teruel tiene tantos pueblos bonitos?

-Teruel sufrió una despoblación muy fuerte en los años 60 y 70, todo el mundo se fue a la ciudad y eso hizo que la provincia quedara intacta. Por un lado sufrió esa despoblación que os dejó, no sé si la palabra sería empobrecidos, pero sí fuera de los grandes polos de industria del país, pero eso ha permitido la buena conservación y hoy es el lugar idóneo para conocer cómo era un pueblo antiguamente. El urbanismo de los 70, los 80 o incluso los 90 ha hecho mucho daño.

-¿Qué requisitos debe de cumplir un pueblo para formar parte de su red?

-Hay varios requisitos, como tener menos de 15.000 habitantes, pero casi ninguno supera los 3.000. También deben de tener patrimonio natural o arquitectónico certificado y superar la auditoría. Todos los pueblos reciben la visita de personal de la asociación y en ella se ve si el puedo está para entrar o no, tres de cada cuatro que lo intentan no consiguen formar parte de la asociación. A los que no entran se les ponen deberes para que puedan hacerlo en un futuro o directamente se les dice que no, bien porque tienen muchos edificios de nueva construcción dentro de los centros o porque no ha habido un cuidado en la selección de los materiales constructivos. El hecho de tener un casco histórico con patrimonio no garantiza entrar, tiene que ser el conjunto, la armonía. Debe cumplirse esa sensación que tenemos cuando llegamos a un pueblo con encanto, donde hay armonía, homogeneidad y están bien cuidados. Es vital que no tengan injerencias urbanísticas.

-¿En qué consisten los cambios que les plantean?

-A veces tienen que hacer cosas sencillas, como ordenanzas sobre mobiliario, plazas que no pueden ser aparcamientos, regulación del tráfico, disimulo de cables… En otros son temas de pavimento.

-Hay otra asociación de Pueblos Mágicos, ¿puede complementar a la suya?

-Bajo mi punto de vista no, para nosotros no es una asociación seria ni es una marca que sea cualitativamente importante, me remito a lo que ha salido en los medios, en todo caso el tipo de selección de pueblos y cómo se hace lo desconocemos, por lo que no puedo hacer una valoración. Desde el punto de vista de la calidad no tienen nada que ver con nosotros.

Internet

-¿Internet es una entrada de visitantes importante?

-Importantísima, es uno de los grandes pilares del presente y del futuro. El turismo es como la comida, entra por los ojos y en este momento los ojos son internet. Hay que tener bien posicionada tanto la web, que la semana que viene lanzamos una nueva, totalmente renovada, donde habrá espacios para los usuarios, para que creen sus rutas y vayan apuntando los pueblos que hayan visitado. Además será complemento de la aplicación móvil que saldrá al mes que viene y donde habrá un Village Card, un pasaporte totalmente digital que permitirá que cuando vas a un pueblo te geolocalice y así quede contabilizado. Luego esas visitas se podrán cambiar por puntos de regalos.

-¿Cuantas vistas tienen en esa web?

-Tenemos más de 3 millones de visitas al año, tenemos más visitas en nuestra web que en la pagina de turismo de muchas Comunidades Autónomas y el triple de visitas que todas las redes de municipios juntas. Es decir, que si sumas la red de juderías de Espadaña, la de castillos, el Camino del Cid y el resto que hay tienen un tercio de los internautas que tenemos nosotros.

-Hay problemas comunes a estos pueblos, como la necesidad de contar con servicios para más población de la que realmente tienen censada, ¿cómo apoya la asociación a estas reivindicaciones?

-Les ayudamos de forma activa a solucionarlos. Nuestro ámbito es la protección del patrimonio y la promoción de nuestros pueblos, pero hablamos con las diferentes empresas porque vemos que muchas veces estos pequeños pueblos no tienen la fuerza por sí solos para hacerlo. Hay cosas, como recientemente la fibra óptica que cablearon sin tener en cuenta el patrimonio, que desde nuestro departamento de prensa lo podemos dar a conocer a toda España, o los problemas de vivienda. El día 29 de marzo nos reuniremos con el Ministerio de la Vivienda junto al presidente de EsMontañas, una red con la que trabajamos habitualmente, con el objetivo de buscar soluciones al problema de que, en estos pueblos, las viviendas se destinan al alquiler turístico y no residencial.

Apoyos

-¿Qué supone el reciente apoyo de la Diputación de Teruel?

-Es importantísimo porque además es la primera institución que colabora de forma continuada, con presupuesto económico para nuestros pueblos. Teruel trabaja desde hace ya años muy bien en turismo, saben muy bien lo que hacen y cuál es el potencial que tiene, y uno sin duda son sus pueblos. Tener siete pueblos dentro de la asociación supone un numero de turistas muy importantes cada año, esperamos que esa colaboración vaya a mas.

-¿Se va a ampliar a otras instituciones?

-En Aragón tenemos un convenio de buenas intenciones, sin apoyo económico, pero esperamos llegar a uno similar tanto en Aragón como en otras provincias que también tienen muchos pueblos en la asociación.