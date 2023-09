Ganar Teruel culpa al Gobierno de Aragón de los problemas en la ruta escolar en Cuencas Mineras

Por

Ganar Teruel-IU ha denunciado que “la tardanza irresponsable” de Jorge Azcón en la puesta en marcha del Gobierno ha supuesto “una afección importante” a la ruta norte del transporte escolar del colegio público Comarca Cuencas Mineras de Montalbán, con alumnado procedente de Josa, Cortes de Aragón y Hoz de la Vieja.



Desde los grupos municipales de la formación en Montalbán y La Hoz de la Vieja han destacado que este curso escolar se iba a producir “un cambio muy importante” en el modelo de gestión del transporte escolar, al pasar de gestionarlo directamente la comarca Cuencas Mineras a hacerlo una empresa privada con taxis.



En una nota de prensa, han denunciado que el Servicio Provincial de Educación en Teruel ya conocía que este cambio se iba a producir en el inicio de curso “y esperó hasta última hora para contratarlo, deprisa y sin tiempo para preparar bien todas las cosas necesarias”.



Ganar Teruel ha indicado que, no obstante, la nueva empresa de taxis ha implementado de forma rápida las necesidades de seguridad en las sillas del alumnado más pequeño, lo que a su juicio, si el Departamento de Educación hubiera sido más ágil, se podría haber resuelto con tranquilidad y sin crear sobresaltos en las familias afectadas.



Por otra parte, la nueva situación del transporte escolar, que viene de la Unión Europea, prohíbe que la gestión del mismo sea en autobús público, lo que para la formación “hace imprescindible que en el territorio existan medios privados de transporte para poder hacerlo, cosa que no siempre es fácil encontrar en todas las comarcas”.



Desde la formación han apuntado que, a su parecer, la Unión Europea “se preocupa muy poco por los territorios rurales, al establecer normativas que sólo pueden cumplirse en las capitales”.



Ganar Teruel ha denunciado asimismo la pérdida de un empleo de la monitora del transporte escolar anterior, que era la responsable de atender al alumnado del bus comarcal, “y que ejemplifica las consecuencias de normas europeas que no tiene en cuenta los territorios despoblados”.