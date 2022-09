Geología, espeleología, música, concursos y deporte, en la Semana Cultural de Montalbán

Durante toda la semana pasada se han venido realizando diversos actos culturales y deportivos en la localidad de Montalbán que han contado con la participación de personas de todas las edades. Los asistentes pudieron disfrutar de actuaciones musicales, visitas al centro de interpretación de geología y espeleología, concurso de dibujo, rutas en bicicleta, visitas al Planetario.

La Semana Cultural montalbina, realizada entre las fiestas de los Mozos y las fiestas Mayores en honor a la virgen del Castillo, concluyó el viernes con una interesante charla en el salón de actos del edificio Ítaca sobre Montalbán y su castillo durante las Guerras Carlistas impartida por Jorge Garris Mozota, Doctor en Historia, politólogo e ingeniero militar.

Jorge Garris comenzó su charla introduciendo unas notas históricas para poner en contexto al numeroso público presente en la charla, destacando el dato de que en el siglo XIX se produjeron cuatro guerras civiles. La primera durante el trienio liberal y la segunda durante la primera guerra carlista, que duró siete años del 1833 a 1840, y en la que estuvo involucrada la localidad de Montalbán. También explicó en qué consistía la Ley Sálica, que daba preferencia en la línea sucesoria a los varones, y lo que hizo Fernando VII al solo tener a Isabel II como heredera, disponiendo antes de su muerte la firma de la Pragmática Sanción que anulaba esa prevalencia del varón en la línea sucesoria. Lo que supuso poner a Isabel II, con apenas 3 años, en la línea sucesoria bajo la regencia de su madre. Este es el contexto histórico en el que se desata en 1833 esta guerra, con dos claros frentes, el frente catalán y el del Maestrazgo, que es el que afecta a Montalbán. Si se personifica este conflicto habría que nombrar al general Cabrera, del bando carlista, y el general Nogueras, del bando isabelino. Quienes llevaron al límite su enemistad en este conflicto bélico.

Algunos de los participantes en la ruta en bicicleta. Sara Falo

Mencionó de forma destacada dos figuras que fueron aclamadas como heroínas de Montalbán durante el asedio que sufrió esta localidad, una fue Maria Manuela Cirugeda, una joven de 22 años que luchó codo con codo como un soldado más y Doña Florencia, liberal, de ideas muy avanzada y que disparaba, según documentos, contra las tropas carlistas desde la torre de la iglesia de la localidad.

A lo largo de estos siete años Montalbán sufre diversos incendios provocados por la frustración de no poder tomarla. En 1836 es el general Quílez quien ordena incendiar una parte de Montalbán al no poder conquistarla. En abril del 39 los carlistas bloquean Montalbán y el 19 de mayo de 1839 sitian la localidad, bombardeándola desde varios flancos, obligando a desplazarse a todos a la defensa desde el Castillo. El sitio dura 50 días, dejando a la localidad destrozada, lo que obliga a los isabelinos, de la mano del general Ayerbe, a abandonar la localidad, no sin antes ordenar la quema del pueblo, para dirigirse hacia La Hoz de la Vieja donde , a unas dos leguas de allí, se desata la más grande de las batallas que desembocará en el llamado Abrazo de Vergara, que daría fin a la primera guerra carlista, convirtiendo a Montalbán en un icono isabelino y consiguiendo que se le concediera la cabeza de partido y que se recogieran fondos para su recuperación.

Tras la charla se inició un turno de preguntas muy participativo que fueron resueltas por el profesor y sirvió para profundizar en algunos temas.

Un concierto nocturno en la plaza Carlos Castel del grupo musical Los Drunken Cowboys puso el broche a esta intensa semana cultural , dando el pistoletazo de salida a la celebración festiva que comenzó el sábado con la presentación de majas y desfile de carrozas y se prolongará hasta el miércoles con un programa repleto de propuestas para todos los gustos.