III Gala de entrega de Premios del Movimiento de Acción Rural

El pasado sábado se celebró en Montalbán la tercera edición de los Premios MAR al compromiso con el medio rural, una gala que reunió en el salón de actos del edificio Ítaca de la localidad a un numeroso público que no quiso perderse esta celebración acompañando a los organizadores en este evento solidario.

Hace ya tres años que el Movimiento de Acción Rural quiso poner en valor ante la sociedad el trabajo de otras personas y entidades en pro del medio rural y por ello creo estos Premios MAR que, con carácter anual, reconoce el compromiso con el medio rural.

La gala comenzó con la actuación del grupo Granero Blues, que amenizaría toda la jornada con temas vinculados al territorio, a sus pueblos y a su gente.Se encargó de guiar este evento Lola Oriol, quien agradeció al MAR sus cuatro años de lucha y por afrontar retos y problemas que “nos afectan a todos”, mostrando una verdadera lección de dignidad.

Desde el MAR quisieron agradecer el apoyo del ayuntamiento de la localidad para hacer posible esta gala y su alcalde, Carlos Sánchez Boix, ofreció seguir colaborando en el tiempo, señalándoles que son un referente permanente en la lucha por conseguir una sociedad más justa e igualitaria.Dando entrada al primer video que la organización había preparado para el evento comenzó la presentación de los primeros premiados. Por su compromiso con las personas con discapacidad de la Comarca Cuencas Mineras y por su defensa de una sociedad más justa, más inclusiva y solidaria se otorgó el Premio al Compromiso comarcal 2024 a Atadi Utrillas, reconocimiento que se hace extensible a toda la red de Atadi de la provincia de Teruel. El premio fue recogido por su directora, Gema Chulilla,el gerente, Ramón Royo, trabajadores y usuarios. Fue José Luis Vioque, vecino de Montalbán y usuario del centro, que lleva 36 años con ellos, quien dijo las primeras palabras. Agradeciendo la labor de Atadi porque “gracias a ellos no me tenido que irme fuera del pueblo”. 124 personas trabajan en 10 centros de la provincia. Atienden a 300 personas con discapacidad intelectual.Por su parte, Ramón Royo reivindicó que hay que seguir luchando para que todos puedan seguir en su lugar de residencia. “Hay que conseguir que en la casa de cada uno podamos recibir los mismos servicios que en una residencia”.El premio al Compromiso autonómico recayó en los Festivales El Gaire de Pancrudo, Poborina de El Pobo y Tamborilé de Mezquita de Jarque, quienes lo recibieron de manos de una representante del grupo de comunicación La Comarca. Por su compromiso con arte y cultura y su tesón por ofrecer calidad cultural en el medio rural.En su intervención, los organizadores de estos eventos destacaron la importancia de vivir en nuestra casa y con todos los servicios. Un festival es mucho más, es una forma de vida y unos valores.Detrás de un festival hay mucha gente, ayuntamientos pequeños, los patrocinadores, las instituciones, los voluntarios.Es un honor recibir este premio, señalaron, pero sin todos vosotros no podríamos estar en esto. También aprovecharon para animar a las diferentes instituciones a seguir apoyando este tipo de iniciativas culturales.Por su compromiso con nuestros pueblos, con la España más castigada por la despoblación y su defensa de una sociedad más justa y más solidaria el Movimiento de Acción Rural otorgó el premio al Compromiso nacional con el medio rural al grupo Ixo Rai.

El premio fue entregado por una representante del Diario deTeruel a Jota y Flip miembros de Ixo Rai quienes se mostraron muy agradecidos. “Gracias a vosotros estamos aquí”, dijeron dirigiéndose al público. Nosotros cuando subíamos a un escenario invertíamos el espejo y hacíamos lo que la gente reflejaba. Somos reflejo de vosotros y vosotras.

Terminó la gala con la entrega del premio mención especial al Club Polideportivo Montalbán por su labor social, por visibilizar problemas a los que se enfrentan los habitantes en el medio rural y buscar colaboración con otras asociación y colectivos.Premio mención especial al fútbol club Montalbán. El alcalde fue el encargado de entregar el premio a la Junta del club. Estos agradecieron al MAR el premio y apoyaron la labor que desarrollan en beneficio de todos.

No quisieron terminar el acto sin hacer balance de lo conseguido y de los siguientes objetivos, por eso tomó la palabra Luis Miguel Vela, portavoz del MAR.4 años de reivindicación. De trabajo y honestidad. Algunas veces se ha conseguido, otras a medias. Sigue la batalla de seguir luchando por el medio rural. Siempre que vamos a algún sitio vamos a aporta, aseguran, por ello a mitad de semana se reunirán con representantes del Ministerio de transportes para exponer las causas por las que no tienen que quitar las paradas de autobús.

La música de Granero Blues volvió a sonar cerrando esta tercera edición de los Premios MAR al Compromiso con el medio rural. Al finalizar todos los asistentes pudieron conversar con los premiados degustando productos de la zona y otras viandas instaladas en la calle cerrando con un buen broche de oro.