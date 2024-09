Izquierdo (PAR) califica de “irresponsable” el “discurso de odio” de Vox sobre los migrantes que llegarán a Mora de Rubielos y hace un llamamiento a la tranquilidad

El portavoz de la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés-Grupo Mixto de las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha hecho este martes un llamamiento a la tranquilidad y ha calificado de “irresponsable” el “discurso de odio” de Vox ante la próxima llegada de un grupo de personas migrantes a la localidad turolense de Mora de Rubielos.

Izquierdo, que ha comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación, ha lamentado que no existiera una “comunicación más fluida” entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el Partido Aragonés, para evitar “la desinformación” y el “discurso de odio de un partido irresponsable como Vox”. “Vox ha sido un partido irresponsable, irrespetuoso y, sobre todo, está jugando con los sentimientos de la gente con un discurso del odio, enarbolando no sé qué banderas”, ha asegurado Izquierdo antes de añadir; “Parece que si eres negro y pobre no puedes venir a España y si eres negro y rico, sí que puedes venir a España”.

El portavoz del PAR ha lamentado que este discurso de Vox ha generado la intranquilidad y miedo en Mora de Rubielos e, incluso, “amenazas de muerte a los trabajadores del hotel que va a acoger a estos migrantes”. “Desde el Partido Aragonés hacemos directamente responsables a los integrantes de Vox y, en concreto, a su portavoz parlamentario, el señor Nolasco, de lo que pueda suceder en Mora de Rubielos en los próximos días”. “Es absolutamente inmoral que se juzgue a personas que ni siquiera conocemos”, ha denunciado.

Izquierdo ha recordado que Accem es una entidad que gestiona un centro de primera acogida para personas migrantes en la localidad turolense de Burbáguena desde hace tres años y “muchos ni siquiera sabían que existía” porque no ha habido ningún problema. “Conozco el centro de Burbáguena y cuando hablas con el alcalde, Joaquín Peribáñez, o con los vecinos de la localidad, te hablan de la relación cordial que tienen con las personas que viven en este centro, que han venido a trabajar”, ha insistido.

Ante la inquietud generada por las manifestaciones de los responsables de Vox en Aragón, ha reclamado “que pidan perdón y que lo hagan pronto”. “Desde el Partido Aragonés siempre hemos sido responsables con estas cuestiones y así lo hemos sido en el Ayuntamiento de Mora de Rubielos junto a los dos otros grupos que forman parte del Consistorio”, ha asegurado.

Financiación autonómica

Por otra parte, en la misma rueda de prensa, Izquierdo se ha referido a las últimas declaraciones sobre el sistema de financiación autonómica. Ha lamentado que la portavoz del PSOE, Esther Peña, comparara el “cupo catalán” con la fiscalidad en la provincia de Teruel. “Si el cupo catalán va a ser como la fiscalidad de Teruel podemos estar tranquilos, no habrá ningún problema porque entonces Cataluña no recibirá ni un euro que es lo que ha recibido Teruel con la fiscalidad diferenciada”. “Nos parece lamentable que se esté utilizando así a la provincia de Teruel porque esa fiscalidad diferenciada ha sido una bomba de humo”, ha apuntado.

“Desde el Partido Aragonés -ha recalcado- defendemos una fiscalidad diferenciada para Aragón, defendemos una Hacienda Foral propia porque así se recoge en el artículo 108 de nuestro Estatuto de Autonomía”. Por ello, ha vuelto a reclamar la convocatoria de la bilateral Aragón-Estado ya que es la única forma, ha dicho, de lograr “una financiación equitativa”. Ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos para “tratar de salvar a Aragón con una financiación adecuada”, algo que, ha apuntado, “debe conseguirse con una Hacienda Foral propia”.

Ayudas por las tormentas

Por último, Alberto Izquierdo, ha mostrado la solidaridad del Partido Aragonés con todos los municipios afectados por las tormentas este verano, sobre todo en las provincias de Teruel y Zaragoza. Ante esta situación, ha anunciado que su Agrupación Parlamentaria ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar al Gobierno de Aragón “ayudas de emergencia para estos pueblos” que permitan la reparación de las infraestructuras afectadas. “No podemos permitir desde las Cortes de Aragón y desde el Gobierno de Aragón que un municipio de 100 habitantes tenga que empeñarse o gastar todos sus fondos para reparar los efectos de las tormentas, una situación extraordinaria. Para ayudarles tienen que estar el Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales; las administraciones deben estar al lado de estos municipios”, ha concluido.