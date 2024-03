La caza y la pesca buscan cantera en Calamocha para poner freno a la falta de relevo generacional

Por

Las federaciones aragonesas de caza y pesca comparten con muchos otros ámbitos del medio rural el problema de la falta de relevo generacional. Con la intención de hacer cantera, ambas están representadas en la vigésimo segunda edición de la Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural que se celebra este fin de semana en el recinto ferial de Calamocha y que espera la visita de cerca de 10.000 personas.



El vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco, reafirmó este sábado en la inauguración de Captur el compromiso del Gobierno de Aragón con los 47.000 cazadores de la Comunidad y destacó el papel que realiza el cazador a favor del medio ambiente y para el control cinegético.



En la inauguración, Nolasco estuvo acompañado, entre otros, del alcalde de la localidad, Manuel Rando; del gerente de la Institución Ferial, Juan Ignacio Ibáñez; el presidente de la Diputación de Teruel; y de varios diputados provinciales y autonómicos. El joven calamochino Jesús San Roque Marco, subcampeón del programa de televisión Masterchef Junior fue el encargado de cortar la cinta.



El consejero recordó que la caza genera 6.000 puestos de trabajo directos y moviliza 250 millones de euros al año en Aragón.



Nolasco puso como ejemplo del compromiso del Gobierno de Aragón con el sector de la caza y pesca la creación de una dirección general específica para ello.



“Es nuestra obligación proteger al sector. La imagen del cazador debe verse como una actividad buena para el medio ambiente, para el control cinegético y que repercute en positivo en el aprovechamiento forestal”, enfatizó Nolasco.



El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, celebró que Captur se haya convertido en una de las cinco ferias sectoriales más importantes de España.



Agradeció la presencia de Nolasco, con el que mantuvo un encuentro para pedir el apoyo del Gobierno de Aragón para la construcción de un campo de tiro en la localidad, “porque Calamocha no solamente es jamón y nos interesan todas las actividades que producen actividad económica”, argumentó.



Jesús San Roque se mostró “encantado” de que le hubieran dado la oportunidad de inaugurar la feria y adelantó que, en su demostración iba a cocinar un lomo de corzo marinado con puré de patata trufada y salsa de vino tinto. “No tengo nervios porque he cocinado para toda España yen la tele y estoy encantado de hacerlo para mi pueblo”, afirmó.



El presidente de la Federación Aragonesa de Caza, Miguel Ángel Girón, aseguró que Captur es un referente y la feria sectorial que más gente atrae, mientras que su homólogo en la de Pesca y Casting, Víctor Manuel Otal, la definió como la más importante del noreste español.

En la Comunidad hay unas 35.000 licencias para la práctica de la caza y 28.000 personas federadas. Girón admitió que la caza acarrea desde hace un tiempo el problema de la falta de relevo generacional, aunque destacó la presencia creciente de mujeres.



Sobre este asunto, comentó que habían sido casi 80 las que se habían inscrito en la tercera Jornada de la Mujer Cazadora, que incluida una tirada de recorridos de caza este sábado que tuvo que suspenderse a causa de la lluvia.



Por otro lado, Girón agradeció al Ejecutivo aragonés la creación de la dirección general de Caza y Pesca que encabeza Jorge Valero, también presente en la feria, con la que mantienen “una relación muy estrecha”.



Otal aseguró que la pesca no encuentra tantos opositores como la caza “porque hace muchos años que inventamos la captura y suelta, que ha servido para lavar la imagen de cara a la opinión pública”, pero sostuvo que “las nuevas tecnologías están sacando a los niños y niñas de la práctica deportiva”.

Por eso, en los 12 años que lleva como presidente, ha visto como las tarjetas federativas bajaban de 10.000 hasta situarse en 4.300 en el mejor de los casos. “El descenso es significativo. Luchamos por recuperar aficionados y hemos conseguido un pequeño repunte”, dijo.



Con este propósito, en Captur disponen de un espacio donde los más pequeños pueden aprender a montar moscas y en el que se realizan también concursos de dibujo. “Es un placer venir a Calamocha para fomentar la pesca y la cohesión del territorio, así como su práctica en los lugares más recónditos de Aragón y en las zonas más despobladas”, concluyó.



El presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur), Jesús Marco, señaló que Calamocha es un buen escaparate para los propietarios porque cada año acude más gente a la feria. Las casas rurales acogen a numerosos pescadores y cazadores, aunque en este último caso, los establecimientos tienen que disponer de lugares exteriores acondicionados para los perros, así como de armarios donde custodiar armas como los rifles utilizados para la caza mayor, dijo.



La edición de Captur de este año cuenta con cerca de un centenar de expositores distribuidos en 9.000 metros cuadrados, 2.500 cubiertos y 7.000 exteriores. El gerente de la Institución Ferial, Juan Ignacio Ibáñez, confió en que las condiciones meteorológicas que deja la borrasca Mónica no reste afluencia a un evento que reúne anualmente a entre 8.000 y 10.000 personas y añadió que cuentan con lista de espera entre los expositores. Este sábado al mediodía, numerosas personas aguardaban su turno para entrar al recinto ferial.



Desde la armería Las Nieves de Zaragoza, explicaron que la clientela busca sobre todo la última generación de productos de visión térmica y nocturna. Aseguró que los cazadores más experimentados suelen preguntar por un máximo de dos marcas, mientras que a los que se están iniciando tienen que orientarle más en función de si van a realizar caza menor o mayor, y de si van a participar en batidas o recechos. Y es que, tanto en el caso de las armas como en el de la óptica, hay una amplia gama de todos los precios.



Además de armerías, en la feria se pueden encontrar artículos de pesca, taxidermistas profesionales, rehalas de perros, cuchillos deportivos, embutidos de caza... Y también puestos informativos del Ayuntamiento de Calamocha, la Comarca del Jiloca y la Diputación de Teruel. Juste destaca la importancia del medio natural en la provincia

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, revalidó este sábado en la inauguración de la XXII Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural su compromiso con la Institución Ferial de Calamocha y agradeció su contribución para fomentar una de las fortalezas de la provincia: el medio natural donde se puede practicar la caza, la pesca y el turismo rural.



Juste recordó que la Diputación colabora con todos los municipios en los que se celebran ferias y que, en el caso de Calamocha, contribuye al sostenimiento económico de la Institución Ferial.



El presidente quiso destacar las grandes fortalezas que tiene la provincia turolense para convertirse en un referente en los ámbitos de la caza, la pesca y el turismo rural por el buen estado de preservación de su medio natural. “Tenemos un territorio del que podemos presumir y en los 236 municipios podemos encontrar sitios extraordinarios”, aseguró.



En su opinión, Captur se ha convertido en uno de los mejores escaparates para potenciar estos sectores de actividad en la provincia.