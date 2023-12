La Comarca del Jiloca tendrá en 2024 presupuesto de 4,74 millones, un 8,34 % superior al de 2023

El Consejo Comarcal del Jiloca ha aprobado el presupuesto de 2024, cuyo importe asciende a 4.737.840 euros, un 8,34% más que en el ejercicio anterior. Este fue uno de los asuntos que salieron adelante en la sesión extraordinaria celebrada la pasada semana.

El presidente de la Comarca del Jiloca, Francisco Javier Hernández, argumentó que las cuentas del próximo año son continuistas en relación a los anteriores y similares a las de 2023, respecto a las que ha aumentado en 364.840 euros. Las áreas de Bienestar Social y Residuos Sólidos Urbanos suponen el 70% de estos presupuestos, siendo los servicios básicos de Comarca, "y los que deben permanecer en el tiempo para seguir ofreciéndose", apuntó.

El presupuesto fue aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno Partido Popular-Partido Aragonés PP-PAR (13) y las abstenciones de los grupos comarcales de Partido Socialista (PSOE) y Teruel Existe (11 entre ambos).

Incluye la creación de una nueva partida económica dirigida al mantenimiento de vías verdes y senderos, "la que corresponde al convenio que se va a firmar con los once ayuntamientos por donde transcurre la Vía Verde de Ojos Negros, ya que el convenio que se tenía que firmar entre los ayuntamientos y el Gobierno de Aragón no llegaba, y si no se hace un mantenimiento, corre peligro de cerrarse", explicó Hernández.

La partida económica del servicio de Residuos ha aumentado en ingresos y gastos. También lo ha hecho la de Asuntos Sociales, "debido a los ingresos necesarios para estabilizar el presupuesto", detalló el presidente comarcal. Del total de 4,7 millones de euros, 2.684.000 corresponden al gasto de personal y 1.720.000 a bienes corrientes y servicios.

Dicho presupuesto se ha elaborado íntegramente por parte del equipo de Gobierno de la institución comarcal, ya que según Francisco Javier Hernández, desde Presidencia enviaron el borrador al resto de grupos "con la idea de recibir sus ideas o iniciativas", pero no se ha recibido ninguna. "Cualquier propuesta de todos los grupos va a ser escuchada", aseguró.

El vicepresidente Javier Laínez y portavoz del grupo comarcal del PP expresó estar de acuerdo con el presupuesto porque, ha dicho, "se prestan los servicios fundamentales". Asimismo defendió que cabe la posibilidad de hacer ajustes posteriores, "ya que los presupuestos no están cerrados".

Francisco Javier Hernández, por su parte, mostró su compromiso por "trabajar en conseguir mayor financiación": "Quiero que los presupuestos crezcan a favor de nuestros vecinos", apuntó.

Ordenanzas fiscales

Por otro lado, se aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal de la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Esta tasa se ha incrementado a raíz de los servicios prestados por la nueva empresa gestora. En el caso de los residuos, la tasa por "levantada" se establecía en 2,88 euros y pasa a ser de 3,44 euros. En cuanto a envases, se establecen 6 euros y 10,05 euros si se trata de residuo de tipo papel o cartón. En este punto, los grupos políticos comarcales coincidieron en la necesidad de poner en marcha una campaña de concienciación sobre el reciclaje.

También salió adelante la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio, que ha aumentado a raíz del encarecimiento de costes. Con la actualización de la tasa, se ha equiparado el coste de la hora del servicio de dependencia al de la hora complementaria. Tal y como manifestó el presidente de la Comarca del Jiloca, estas medidas son necesarias "para mantener y mejorar el servicio".

Del mismo modo, se dio cuenta de la resolución sobre la adenda del convenio de colaboración para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio durante los ejercicio 2022 a 2025. Se establece un precio general de 21 euros por hora adjudicada de servicio como cantidad máxima. Además, se han ampliado los escalones en referencia a las bonificaciones.

En el apartado de Informes de Presidencia, Hernández detalló que las obras de la calefacción en la sede comarcal de Calamocha se encuentran en la fase final. Además, se ha avanzado en los trabajos para la instalación del ascensor y la adecuación de la planta primera. Asimismo recordó que la empresa FCC continúa en negociaciones con los trabajadores para formalizar un nuevo convenio.

Otro de los temas abordados fue una modificación presupuestaria, a través de la cual se ha efectuado una transferencia de crédito procedente de la gestión del servicio de residuos para abordar la tasa de vertedero. Con las cantidades sobrantes a raíz de la huelga en el servicio y no haberse prestado en su totalidad, el ahorro -de aproximadamente un 20%- ha permitido acometer la tasa "y no se ha cobrado a los ayuntamientos", recalcó el presidente comarcal.

Piscina climatizada

Además, se aprobó el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torralba de los Sisones para el mantenimiento de la piscina climatizada durante el ejercicio de 2023, que está dotado con 3.500 euros.

Esta subvención no tendrá continuidad en el presupuesto de 2024, ya que se justificaba al tratarse de la única piscina climatizada de la comarca, una diferenciación que este próximo año cambiará al abrir la piscina climatizada de Calamocha. Para tratar esta nueva circunstancia, Hernández aseguró que se reunirá con los Ayuntamientos de Torralba y Calamocha para estudiar la situación y llegar a un acuerdo.

Acuerdo con la coral

Por último, se ha renovado el convenio de colaboración entre la Comarca del Jiloca y la Asociación Coral de Calamocha para el ejercicio de 2024, que no supone ninguna obligación económica a la institución, ya que se presta un espacio de la sede comarcal para que lleven a cabo sus ensayos, y la agrupación a su vez ofrece dos conciertos en municipios de la comarca a lo largo del año.

Por otro lado, la pasada semana también se celebró una comisión consultiva de alcaldes, en la que se ha tratado la nueva convocatoria de ayudas del Programa Leader que gestiona ADRI Jiloca Gallocanta, el mantenimiento y próximos cursos de formación sobre desfibriladores, una futura charla a cargo de Guardia Civil y la situación de la gestión de los Puntos Limpios.