La Confederación del Júcar ve "inviable" la presa de los Alcamines y encarga un estudio para buscar alternativas

La Confederación Hidrográfica del Júcar ve “inviable” el proyecto de la presa de los Alcamines, prevista en el río Alfambra desde 1999 y apuesta por un estudio que encuentre “soluciones viables” para asegurar los requerimientos de agua de la zona. El organismo de cuenca ha adjudicado a la empresa Lloder Group S.L. el estudio de “soluciones viables que permitan garantizar la demanda en la zona, que cumplan con todos los requerimientos técnicos y ambientales según la normativa vigente y que no supongan, en ningún caso, el deterioro del estado ecológico de las masas de agua”, y lo hace de forma “puntual y urgente”, según consta en el portal de contratación. La Confederación explica en la resolución de aprobación del gasto y adjudicación del contrato menor de servicios que “el régimen hidrológico irregular del río Alfambra, supone una merma importante en la garantía del riego de la zona regable de la vega del Alfambra”.

Mientras, el presidente de la Comunidad de Regantes San Juan de Alfambra y Orrios insiste en la conveniencia de esa presa, aunque reconocen que habría que redimensionar el proyecto. Así lo confirmó ayer el presidente de Comunidad de Regantes de Alfambra, Carlos Abril, que trasladó a este rotativo su preocupación por la situación del río.

El organismo de cuenca recuerda en el documento que “debe considerarse que el Plan Hidrológico del Júcar, ciclo 2022-2027 exige un caudal ecológico en todas las masas de agua de la Demarcación, incluidas las correspondientes a la zona de estudio del río Alfambra’ y que “esta obligatoriedad en el cumplimiento de los caudales ecológicos, supone una necesidad aun mayor de dotar de soluciones que garanticen las demandas de riego de la zona”.

Por ello, la CHJ entiende que el proyecto redactado en 1999 del embalse de los Alcamines para garantizar el riego de las 1.750 Has de riego en la vega del Alfambra no es viable.

Garantía de riego

Para adoptar esta decisión, la Confederación ha tenido en cuenta “ la situación actual de falta de garantía de riego y el compromiso que asumió el Organismo para dotar de esta garantía de riego la zona”, además de una mayor “exigencia en requerimientos ambientales que aseguren el no deterioro del estado ecológico de las masas de agua, así como el cumplimiento de los caudales ecológicos”, de acuerdo con el Plan Hidrológico del Júcar para el periodo 2022-2027.Una vez descartado el proyecto redactado en 1999 del embalse de los Alcamines, la CHJ ha encargado mediante un contrato de obra menor a la empresa Lloder Group un estudio, que deberá realizarse en menos de 12 meses para dotar de soluciones que garanticen las demandas de riego de la zona.

Por su parte, Comunidad de Regantes San Juan de Alfambra y Orrios afirma que ya se trasladó a la CHJ “que la única solución que tenemos es la presa. Si no es de ese tamaño y es de un tamaño menor, también valdría”. El presidente de los regantes, Carlos Abril, aseguró ayer que “si lo que se pretende el regular el río, al única solución es mediante una presa, que permitiría almacenar agua en invierno como se ha hecho toda la vida para ir soltándola cuando llega la primavera”.

Abril reconoció que la situación es preocupante porque en Alfambra llevan “una semana regando y el río todavía no se ha quedado seco porque hay que mantener el caudal ecológico, pero en breve, si no cambia el tiempo mucho y pronto no podremos regar y se secará el río del todo”, entendiendo que “de esta manera el río no queda regulado”.

Propuesta

Según el portavoz de los regantes, la propuesta que hicieron en su día los técnicos de la Confederación del Júcar pasaba por la apertura de pozos, aunque Abril expresó sus dudas al plantear que “si lo que se pretende es regular el río, la manera no es sacar agua de un pozo para verterla al río o para regar”, refiriéndose a que, bajo su criterio, “con una presa nos favoreceremos todos los municipios”.

“La solución de la presa es la más viable, aunque no sé si es la más barata. Pero es la única manera de aliviar un poco todo regulando el caudal, el río y las grandes avenidas, tener agua para regar. Es la única manera en la que quedaría todo más controlado”, insistió Abril.

El pasado mes de noviembre, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, se reunió con los regantes para explicarles las líneas generales del estudio de alternativas a la presa de los Alcamines porque, argumentó, “el objetivo es encontrar una alternativa viable y realista que asegure los riegos en la zona del Alfambra”. En este sentido, concretó que la solución pasa por una regulación del río a través de aguas superficiales o mediante pozos de riego, posibilidades ambas más viables que la presa.