La familia de Gallocanta con problemas de transporte escolar pide apoyo a las instituciones

La madre de una niña de Gallocanta, escolarizada en el IES Valle del Jiloca de Calamocha, reclama apoyo a diferentes instituciones, con el fin de que se resuelva de manera urgente el problema del transporte escolar al instituto de su hija Saray. La familia ha enviado escritos al IES de Calamocha, al Servicio Provincial de Educación de Teruel, al Ayuntamiento de Gallocanta, a la comarca del Jiloca y a la Diputación Provincial de Teruel. El Departamento de Educación explicó ayer a este periódico que para establecer una ruta de transporte se requiere un mínimo de seis niños y que se han ofrecido varias alternativas y que ha optado por la ayuda individualizada al transporte.

Sin embargo, para la madre, Andrea Gómez, indicó que ha aceptado esta ayuda porque no había más alternativa pero que esta pero que no es la solución que se adapta a sus necesidades y que desearía que el bus pudiera recoger a su hija en Gallocanta. Tiene que hacerse cargo de llevarla y traerla hasta Tornos, localidad donde la estudiante sube al autobús de la ruta de transporte escolar para llegar al instituto. La madre de esta alumna, explica en el escrito enviado a Educación en Teruel que no tiene el carnet de conducir y tampoco tiene coche particular, de manera que le resulta imposible poder llevar a su hija hasta Tornos, para que coja el autobús escolar. Ahora los traslados los está haciendo con el apoyo de un vecino, pero es una solución provisional y la familia necesitaría un apoyo más estable.

Por tanto, ha solicitado al Servicio Provincial de Educación que resuelva el problema de su hija, para que se pueda cumplir su derecho a la educación.

Para que puedan ayudarla en su propósito, Andrea ha enviado una carta al IES Valle del Jiloca, de manera que el centro escolar contacte con Educación, con el propósito de que Teruel tenga por seguro que la familia no puede solucionar el problema y sea la Administración educativa la que lo resuelva, con urgencia, ya que el curso está en marcha.

Por otra parte, la familia ha solicitado ayuda también al Ayuntamiento de Gallocanta, como familia que reside y trabaja en el pueblo, para que haga gestiones en la misma línea.

Además, ha enviado carta a la presidenta de la comarca del Jiloca, para que la trasmita también a todos los grupos comarcales, y a la consejera de Educación de la comarca, para que se interesen en la resolución de un tema que afecta a la escolarización de una alumna de un IES de su comarca.

Finalmente, también ha enviado un escrito al presidente de la Diputación provincial de Teruel, para que la traslade a todos los grupos provinciales, con la intención de que se interesen también en la resolución de este problema, realizando gestiones ante la Administración educativa.

Vecinas de Gallocanta apoyan a esta familia trabajadora, recientemente llegada al pueblo, y constatan las dificultades del medio rural si los servicio públicos no se prestan en condiciones mínimas de calidad. De esta forma, entienden que es muy difícil revertir los problemas de despoblación, si no se presta especial atención al cumplimiento de los derechos sociales del mundo rural.