La Feria de Cedrillas se mantiene como cita indispensable para el sector agro

La Feria Agrícola, Ganadera, Industrial y Forestal de Cedrillas se ha mantenido en su 132 edición como una cita indispensable para los profesionales del campo, pero también como un evento comercial y lúdico irreemplazable para numerosas personas de toda la provincia y de otras vecinas.

El alcalde de Cedrillas, Javier Gómez, Javier Gómez, realizó este domingo un balance “muy positivo” de la feria minutos antes del cierre del recinto. “La convocatoria ha sido bastante exitosa y desde el Ayuntamiento como organizadores estamos contentos con los resultados”, aseguró.

Este domingo tuvo lugar la subasta nacional de ganado bovino de las razas blonda de Aquitania, charolesa y limusina, en la que se vendieron dos sementales y media docena de vacas. También el sábado, en la subasta de ovino de rasa aragonesa hubo compradores para la práctica totalidad de los lotes de corderas, que sumaban 50 ejemplares, y una quincena de machos.

Gómez se congratuló de que los ganaderos que habían presentado a subasta consiguieran venderlos porque es consciente de que el traslado de los animales tiene un alto coste. Los compradores turolenses, entre tanto, reciben ayudas que van de los 37 euros por cabeza de las hembras de ovino hasta los 465 para los machos de bovino, que sufragan Diputación de Teruel, Caja Rural de Teruel y el propio Ayuntamiento de Cedrillas.

El recinto ferial de Cedrillas estuvo este domingo tan animado como el día anterior. Entre los visitantes, había muchas personas que como Ros, de la vecina localidad de El Pobo, no faltan ningún año. “Vengo a pasar la mañana por distraerme. Es una costumbre porque aunque en mi casa había animales, no tengo ninguno desde que me casé”, explicó.

El alcalde agradeció la colaboración que prestan Gobierno de Aragón, Diputación de Teruel, Comarca Comunidad de Teruel, Caja Rural de Teruel y Oviaragón en la programación de la feria. “El apoyo institucional y la repercusión en los medios de comunicación suponen un impulso inconmensurable”, advirtió.

En la inauguración el sábado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, definió la de Cedrillas como “una de las ferias ganaderas más tradicionales de Aragón” y la consideró “un escaparate perfecto” para acercar el sector a los más pequeños y despertar nuevas vocaciones.

Demostraciones

La Feria de Cedrillas tiene carácter agrícola, ganadero, industrial y, este año como novedad, forestal. Este domingo, tuvo lugar una exhibición de trabajos tradicionales del monte en contraste con la utilización de maquinaria de procesamiento integral, carga y transporte de la madera.

El sábado al mediodía tuvo lugar también una demostración con animales del vallado virtual de la firma noruega Nofence, una herramienta que el Gobierno de Navarra ha incluido en el Plan de Ganadería Extensiva, entre cuyos objetivos está el garantizar el mantenimiento del monte y minimizar el impacto de los incendios.

El responsable de ventas Julián Torres explicó que el dispositivo permite tener al ganado cercado en un espacio físico sin necesidad de vallado dado que cuando los animales se acercan a los límites establecidos escuchan una secuencia de sonidos y, en última estancia, reciben un pulso eléctrico para que retrocedan. El dispositivo se basa en una aplicación que el ganadero puede manejar desde cualquier dispositivo y unos collares para los animales.

La empresa trabaja para abaratar su coste dado que los precios actuales (230 euros más IVA por cabeza de caprino y ovino y 360 de vacuno) limitan su expansión. Torres destacó su utilización para el pastoreo en zonas de cortafuegos, como en Navarra, y destacó su potencial para facilitar el manejo y atraer a jóvenes al sector. Añadió que además puede servir para justificar el manejo del ganado en el caso de la PAC.

La parte comercial y lúdica, que atrae a personas de toda la provincia y de otras vecinas, se complementa con una más profesional, que incluye jornadas técnicas ganaderas organizadas por Oviaragón-Grupo Pastores, Caja Rural de Teruel y la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino Español (Interovic).