La Iglesuela prohíbe el uso del agua de boca para riego y abastecimiento ganadero por la sequía

El Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid ha restringido el uso del agua de boca, que solo podrá emplearse para las necesidades domésticas, con el objetivo de evitar cortes en el suministro debido a la sequía. Así, ha emitido un bando en el que pide un “uso racional del agua potable” y prohíbe su uso para riego y “otros destinos que no sean domésticos”.



El alcalde de la localidad, Fernando Safont, especifica que para regadío o abastecimiento de animales hay una balsa que pueden utilizar los vecinos, mientras que el agua de boca debe usarse únicamente para los domicilios.



Safont explica que de momento no hay problemas en el suministro, pero reconoce que el abastecimiento desde el manantial de La Tosquilla hasta la población es insuficiente para todas las personas que hay ahora en la localidad, que en verano multiplica “por tres o por cuatro” sus habitantes, indica el regidor municipal. Sin embargo, pese a la petición del consistorio para reducir el consumo hídrico, en lo que va de verano no se ha necesitado solicitar abastecimiento externo.



El agua de La Tosquilla es suficiente para abastecer al pueblo durante todo el año, pero en verano y los puentes con mayor afluencia de veraneantes y turistas resulta escasa, sobre todo en los periodos de sequía. En este sentido Safont señala que ya hubo problemas en el mes de julio, “pero con las lluvias que cayeron después se recuperó” el depósito de almacenamiento.



Además, se sustituyeron los tubos –con ayuda de los Fondos de Inversión para Teruel (Fite)– que llevan el agua desde La Tosquilla hasta el depósito porque tenían cal acumulada y taponaba la tubería. “Estas obras fueron las que evitaron que en julio tuviéramos que abastecernos con cubas”, concreta el primer edil. Nuevo manantial

Para solucionar de forma definitiva los problemas, el Ayuntamiento ha realizado un sondeo, con ayuda de la Diputación de Teruel, en la denominada rambla de las Truchas. La perforación, realizada a ocho metros de profundidad, permite extraer 8 litros por segundo, una cantidad que garantizará el abastecimiento sin problemas a la localidad en cualquier momento del año. Además, Fernando Safont argumenta que ya se han realizado los análisis pertinentes y se trata de agua potable, por lo que se puede utilizar para el consumo humano.



Sin embargo, este manantial no está todavía operativo puesto que falta la colocación de la bomba y la instalación del tubo que transporte el agua hasta el depósito de la localidad. La previsión es que entre en funcionamiento antes de que acabe el año, por lo que en el próximo periodo estival ya no habrá problemas hídricos en la localidad.



Con esta medida se pondrá fin a las restricciones que todos los años hay en La Iglesuela del Cid durante las temporadas de verano y puentes, “los problemas surgen en años de sequía y en los momentos que más población hay”, relata el responsable municipal.



Prácticamente todas las fuentes del municipio se han secado a consecuencia de la falta de luvias en la zona, excepción de la Fuente Nueva, que se nutre de un manantial localizado en la zona de la Umbría, que no es el mismo que el que abastece al gua de boca y, por tanto, sigue en funcionamiento en pleno centro de la población. Escasez en Odón

Aunque todavía está asegurado el abastecimiento de agua de los pozos de los que se abastece Odón, en la comarca del Jiloca, el caudal está al límite. “Se está quedando el pozo sin agua”, lamentó el alcalde, Francisco Javier Hernández, que confirmó los problemas que vive desde hace algunos días el municipios.



“De los dos pozos que hay, se funciona básicamente con uno y con ese se llena el depósito. En dos días se llena”, dijo, pero en las condiciones actuales la bomba no aporta el agua suficiente. “Si tiene que sacar 16.000 litros por hora, a las 4 o 5 horas se queda en 10.000” con lo que no se repone todo el agua que se consume del depósito.