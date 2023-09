La readmisión de los dos trabajadores despedidos bloquea el acuerdo en la huelga de basuras del Jiloca

La solución al conflicto que mantienen los trabajadores del Servicio de Recogida de Basuras de la Comarca del Jiloca con la empresa responsable del servicio, FCC, sigue abierto después de la segunda cita celebrada este miércoles en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. La plantilla de este servicio mantiene una huelga indefinida desde el pasado 14 de agosto y la parte social y la patronal se habían citado para intentar alcanzar una solución que pusiera fin a la movilización. Aunque la empresa aceptó dos de los puntos que se pusieron encima de la mesa hace dos semanas en la reunión que mantuvieron las dos partes en el salón de plenos de la Comarca del Jioca, la negativa de la compañía a readmitir a los dos treabajadores despedidos durante la huelga acabó bloqueando el acuerdo. Aunque las negociaciones no han quedado rotas, este nuevo traspié ha alejado un poco más la solución. Ambas partes han acordado reunirse de nuevo la semana próxima en busca de un acercamiento, cuando ya se habrá cumplido un mes y medio de huelga.

En la reunión mantenida en la sede comarcal el 9 de septimebre, empresa y trabajadores se emplazaron para el día siguiente en la cita que estaba ya concertada en el Sama en la que se tenía que hablar del despido disciplinario de uno de los empleados del Servicio de Basuras. Ese inicio de acuerdo para abrir la negociación pasaba porque la empresa readmitiera a los dos despedidos, retirara la demanda por ilegalidad de la movilización y por el establecimiento de un calendario de negociación, mientras que FCC exigía el fin de los paros. En el Sama se detectaron nuevos “flecos” que no habían estado en la ecuación de la negociación hasta la fecha por lo que ambas partes acordaron suspender la negociación durante 10 días para la resolución de esos nuevos inconvenientes. El miércoles se constató que la negociación sigue abierta después de que la empresa no aceptara uno de los tres puntos.

“Hemos ofrecido valorar retirar demanda de huelga ilegal a cambio de desconvocar huelga y calendario de negociaciones pero han manifestado que sin readmisión de trabajadores no hay acuerdo”, aseguró la empresa el miércoles por la tarde.

Por su parte, el abogado de los trabajadores, Sergio Méndez, explicó a la salida del Sama que no había “sido posible llegar a un acuerdo con lo que se ha celebrado la conciliación sin acuerdo porque de los tres puntos de que constaba el acuerdo, la empresa no quiere readmitir a los trabajadores”. El letrado explicó que “no podemos llegar a ese acuedo, que es un problema previo a sentarnos a negociar, si no se solucionan todos esos problemas previos (en referencia a los “flecos” que surgieron diez días atrás)”. En este contexto, Méndez apostó por la participación de la institución comarcal para desbloquear el problema al explicar que si las dpos partes fueron “capaces de llegar a ese acuedo cuando Comarca nos reunió, Comarca bien puede reunirnos otra vez a ver si podemos seguir trabajando. Se había avanzado bastante y ahora se ha dado un paso atrás al que no le veo sentido”.