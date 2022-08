La reunión entre el obispo y la representación vecinal de Montalbán termina sin acuerdo

La reunión entre el obispo de Teruel-Albarracín, José Antonio Satué, y una representación vecinal de Montalbán terminó este lunes sin acuerdo. Los vecinos-as de Montalbán quieren que el sacerdote siga residiendo en Montalbán y no se traslade a vivir a Utrillas. Ante el desacuerdo, los vecinos de Montalbán plantearán un calendario de movilizaciones. La representación vecinal entregó 3.000 firmas contra la decisión del Obispado del traslado de residencia del sacerdote de Montalbán a Utrillas.

La secretaria de la Asociación de Amas de Casa de Montalbán, Rosa Cuerva, manifestó que el obispo de Teruel tenía la decisión tomada antes de la reunión y que de nada valieron las 3.000 firmas recogidas y explicaciones contra el traslado de la residencia del sacerdote de Montalbán a Utrillas.

Rosa Cuerva dijo que no había ninguna voluntad por parte del Obispo para dar una solución que no es tan difícil como es que el sacerdote siga residiendo en Montalbán y atendiendo a Utrillas. “El argumento de que Utrillas tiene más habitantes y es la capital administrativa no nos vale porque con la misma razón todos que trabajamos en Utrillas nos tendríamos que ir a vivir a Utrillas dejando a los pueblos más despoblados, con lo que no ayuda al mundo más rural. Además Montalbán en la capital cultural de la Comarca Cuencas Mineras”, recordó.

Ante este desacuerdo, Rosa Cuervas avanzó que la asociación matendrá, junto con la tercera edad, una reunión con el alcalde de Montalbán para organizar un calendario de movilizaciones. Una de las que apuntó podría ser que en las fiestas mayores con la celebración de la misa y tras la ofrenda de flores salirse de la celebración a la puerta de la iglesia. Las fiestas patronales de Montalbán se celebran el segundo fin de semana se septiembre.