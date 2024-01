La sabiduría de Albarracín en torno a la cal ayuda a recuperar cuatro hornos en Castellón

El conocimiento que sobre el yeso tiene el artesano de Albarracín Antonio Meda, cuyos yesos se utilizan en restauraciones de monumentos de toda España, ha servido esta pasada semana para recuperar un horno de cal en la localidad castellonense de Adzeneta del Maestrat. Allí, la Escuela Taller que está formando a los alumnos en aspectos forestales ha contribuido a la recuperación de un horno, que estaba perdido en un 55% y el objetivo es que en las próximas semanas funcione.

La acción se engloba en un proyecto más amplio, de extensión universitaria, que se denomina Avan y está impulsado por la Universidad Jaume I de Castellón. El objetivo final es poner en valor el patrimonio más olvidado de esta zona de Castellón y reflexionar sobre el concepto de patrimonio, que a veces contempla monumentos como iglesias o ermitas pero deja de lado otros elementos más vinculados a la cotidianidad como los hornos de cal, según explica el director de esta iniciativa, Rafael Tormo.

Durante varios días, Antonio Meda ha estado en Adzeneta del Maestrat para la recuperación del horno y él será también quien les ayude a su puesta en marcha para la obtención de cal a través de la piedra. Precisamente Tormo puso el acento en la pérdida de uso de los materiales tradicionales, como la cal, que han sido sustituidas por pinturas plásticas. “Tenemos que hacer un reaprendizaje para volver a usar cal, que es aséptica, higiénica y deja transpirar las paredes”, dijo, para añadir que su uso en determinadas construcciones, como los depósitos de agua, evitaba la aparición de musgo y hongos, propiciaba que el agua se mantuviera cristalina y evitaba el uso de cloro para su desinfección.

El horno de Adzeneta del Maestrat no será el único que construya Meda puesto que el proyecto Avan contempla la recuperación de otros tres más en las localidades de Xodos, Benafigos, Vistabella, todas ellas en la Comarca de Penyagolosa, en la zona del Maestrazgo de Castellón.

Centro de interpretación

En el ya restaurado se ubicará un centro de interpretación y los trabajos de rehabilitación se combinarán con jornadas para poner en valor este patrimonio.

El proyecto es mucho más ambicioso porque pretende, una vez recuperados estos hornos de cal, crear un circuito “en el que el arte contemporáneo y el patrimonio transiten para cuestionar el presente”, argumentó Tormo, quien añadió que cada año habrá unos artistas que desarrollarán un trabajo creativo en cada uno de estos hornos.

El saber de Antonio Meda han servido no sólo para la recuperación del horno, sino que el proyecto Avan pretende asimilar toda esa sabiduría: “Tiene muchos conocimientos que, si no los aterrizas, se pierden”, indicó el responsable de Avan.

El proyecto intenta llevar prácticas contemporáneas al ámbito de lo rural. Como relató Rafael Tormo, se trata de unos pueblos “que quedan muy alejados del pensamiento crítico y del mundo del arte contemporáneo, pero eso no significa que no ocurran cosas”, sentenció. Está cofinanciado por los fondos europeos Next Generation, la Universidad Jaume I y la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana.

Consideran fundamental abrir un debate reflexivo sobre “el concepto de patrimonio”, y plantear “si esa idea de patrimonio que recae sobre estos puertos es una losa o una puerta abierta”, comentó Tormo. Todo ello para poner en cuestión ciertas prácticas de patrimonialización “que a veces tienen un objetivo de generar turismo y están desvinculadas de la realidad de estos entornos”, lamentó. Por eso, en las jornadas analizarán “qué tipo de patrimonio queremos y quién debe decidir que es lo patrimonializable”, planteó.