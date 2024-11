La Subdelegación se ofrece a acompañar a Montalbán al tramitar las ayudas estatales

El subdelegado del Gobierno de España en Teruel, Enrique Gómez, y el diputado en el Congreso, Herminio Sancho, visitaron ayer los municipios de Montalbán y la Hoz de la Vieja para trasladar a sus responsables la vocación de la Subdelegación de guiarles en la tramitación de las solicitudes de ayudas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Allí, el alcalde, Carlos Sánchez Boix, le trasladó a Gómez su preocupación por el coste de las facturas a las que se enfrentará el Consistorio a final de mes por los servicios contratados para hacer frente a la emergencia tras la riada del pasado miércoles. “El problema será, a primeros de mes o cuando sea, quién va a pagar las facturas de todas estas máquinas de estas empresas”, lamentó el edil.

El subdelegado mostró la “total disposición de la subdelegación del Gobierno para guiarles y llevarles de la mano en toda la tramitación que sea competencia del Estado para las líneas de ayuda que se van a articular”, incluyendo en esas ayudas tanto las correspondientes a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil como a las del Plan Valencia, “que tiene unas cuantías diferentes y unos porcentajes en líneas de ayudas, no solo económico, sino laboral o fiscal. Esas no solamente serán para Valencia, sino que también es Valencia, Castilla La Mancha, Andalucía y Aragón”, dijo Enrique Gómez que, no obstante, no se quiso comprometer a hablar de plazos hasta haber podido desmenuzar los pormenores del decreto. “Habrá que esperar a que esté publicado y ver en qué términos recoge las ayudas”, dijo.

Además, el regidor recibió la llamada del presidente de la Conferación Hidrográfica del Ebro, al que reclamó el ensanchamiento del río Martín. La CHE se habría comprometido a enviar un técnico para valorar la situación y sus posibles soluciones.

Por otra parte, las máquinas continuaron ayer trabajando para retirar la capa de 3 metros de sedimentos que se han depositado en la rambla aguas arriba del pueblo.