Una nueva andanada de tormentas se ceba con el Jiloca e incomunica Odón

Otra fuerte andanada de tormentas se cebó este viernes con las comarcas de Jiloca y Cuencas Mineras provocando de nuevo el desbordamiento de barrancos y cortes de carreteras. Una de las localidades que salieron peor paradas fue, por segundo día consecutivo, Odón, que quedó incomunicada al cortarse las dos vías de salida del municipio por el agua que bajaba por las ramblas.



Media provincia trataba este viernes de sobreponerse a los daños causados por las tormentas el jueves. Las localidades más castigadas por las tormentas empezaron a hacer balance de los daños provocados por el agua. La lluvia se cebó entonces con núcleos como Burbáguena, donde la estación meteorológica de un vecino registró hasta 69,2 litros en solo una hora y media, o Muniesa, donde se recogieron más de 48 en el mismo tiempo.



Lechago vió este viernes cómo la rambla superaba su cauce natural y cruzaba descontrolada el pueblo indundando varias casas.





Asimismo, en la comarca del Bajo Martín también hubo este viernes una fuerte tormenta con muchos rayos y en la N-223, a la entrada a Albalate del Arzobispo se circulaba con dificultad porque la vía estaba encharcada y con piedras, aunque no se cortó al tráfico.



Este viernes, los equipos de Fomento y de la Diputación de Teruel se afanaron en despejar carreteras y calles para tratar de devolver la situación a la normalidad en la medida de lo posible.



Burbáguena fue el jueves el epicentro de la tormenta en la provincia de Teruel. Allí, en tan solo una hora y media, se registraron más de 69 litros de lluvia que arrastraron coladas de barro y piedras hasta el propio casco urbano provocando el corte de la carretera nacional N-234 y abundantes desperfectos en otras infraestructuras, como el sistema de acequias, señaló este viernes el alcalde, Joaquín Peribáñez. Los vecinos de Burbáguena tratarán de recorrer las pistas forestales y los caminos agrícolas del municipio para hacer un balance de daños lo más ajustado posible para que, a partir del lunes, las máquinas de la Diputación puedan comenzar las labores de restauración de estas vías, explicó el alcalde. Mientras, las primeras evaluaciones han registrados “taludes hundidos” y daños en los campos que dan al camino, dijo ayer Peribáñez.



El municipio que se llevó la peor parte en la comarca de Cuencas Mineras fue Muniesa. Esta localidad registró en dos horas hasta 48 litros por metro cuadrado de precipitación, que causaron una riada de agua que atravesó el casco urbano. El alcalde, José Luis Iranzo, señaló ayer al anterior equipo de gobierno del Gobierno de Aragón como responsable de la riada que ayer atravesó el pueblo y que inundó algunos bajos de viviendas. El alcalde dijo que “la riada es la consecuencias del trabajo no realizado por el anterior gobierno de Aragón ya que se comprometía realizar una obra que tenía que estar terminada en junio de este año y ni empezaron a trabajar el proyecto”, señalando la gestión del consejero José Luis Soro. Iranzo aseguró que se trata de “un engaño a todos los vecinos de Muniesa”.



La lluvia y el viento se cebaron también con Luco del Jiloca, arrancando la decoración del festival de humor Enluquecidos, que arranca hoy. La organización se esmeró este viernes en reponer las lonas arrancadas y ofrecer a los campistas plantar sus tiendas a cubierto dentro de un granero.



Desde la Diputación de Teruel se informó este viernes de que “tras las fuertes tormentas descargadas ayer, el Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Teruel recibió varios avisos por afecciones en carreteras provinciales y una pista de comunicación intermunicipal”, principalmente “encharcamientos o desprendimientos de tierras, que no impiden la circulación por estas vías y que se encuentran debidamente señalizadas pero se pide circular con precaución”. Durante el viernes, las brigadas de la DPT acometieron las labores de limpieza más urgentes de cada vía para estudiar después aquellas en las que sea necesario actuar.