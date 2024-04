Licitadas las obras para terminar de acabar el Ecomuseo de las Hoces del Río Mijares

La Comarca de Gúdar-Javalambre ha sacado a licitación por 172.259,21 euros las obras de acondicionamiento del Ecomuseo de las Hoces del Río Mijares, con la intención de retomar este proyecto iniciado hace quince años pero que está sin concluir, e impulsar así uno de los valores paisajísticos más importantes que tiene este territorio como es el parque cultural. El presidente comarcal, José Luis Alvir, destacó que esta actuación junto con la inminente puesta en servicio del mirador que han hecho van a permitir impulsar definitivamente un proyecto que involucra a los veinticuatro pueblos de la comarca más Cedrillas.

La licitación de las obras de acondicionamiento del edificio integrado en la naturaleza que se construyó hace ya tiempo, pero está sin finalizar y no se le ha dado uso, está publicada desde ayer en la Plataforma de contratación del sector público. Con un plazo de ejecución de 120 días, contemplan el acabado y adecuación de lo ya existente, a lo que habrá que sumar otras partidas para dotar de más contenidos y habilitar un nuevo acceso desde la carretera.

El plazo para la presentación de las ofertas estará abierto hasta el próximo 22 de abril y la intención, según Alvir, es que este nuevo equipamiento pudiese abrir sus puertas este mismo año como Ecomuseo dedicado a mostrar la riqueza de los entornos por los que discurre el río Mijares.

Edificio

El edificio ya construido, de piedra y madera, se encuentra en el punto kilométrico número 5 de la carretera A-1515, en el término municipal de Rubielos de Mora. La actuación no modificará el estado actual del inmueble puesto que no habrá variaciones en su volumen.

Lo que se acometerá es el acondicionamiento del mismo para poder ser utilizado. Para ello se terminarán de adecuar las instalaciones, además de abordar los trabajos que no se acometieron en su día.

En total, de acuerdo con la memoria del proyecto, la superficie construida del edificio es de 327,61 m2, de los cuales útiles son 230 m2 repartidos en dos plantas. La planta cero incluye una exposición, la recreación de una cueva y de las Hoces, además de almacenes, mientras que en la planta primera hay otro espacio amplio para exposición y los servicios para el público como el vestíbulo, la recepción y una rampa.

El presidente de la Comarca de Gúdar-Javalambre, José Luis Alvir, explicó que el edificio está hecho desde el año 2008 porque se hizo cuando se realizó la Exposición de Zaragoza aunque no llegó a terminarse. Comentó que además de estar construido el inmueble hay "algo de contenido”. Unos espacios, precisó, que hay que adaptar ahora porque existe una rampa que no cumple con la normativa actual por cuestión de accesibilidad.

Alvir aseguró que con esta fase no se terminará todavía todo el proyecto, pero que la intención es darle ya uso “y poner en valor todo el río Mijares”. El interior está sin acabar y en una pared hay una representación de las rocas del Mijares, pero apenas hay nada más y ahora se tendrá que completar.

Este reclamo se unirá a la próxima apertura del mirador del Mijares, que se está terminando y que se suspende en el aire. Para poder abrirlo al público falta solo que colocar una valla, puesto que el resto está terminado.

Explicó que han colocado unos cables de acero, pero para darle más protección se va a instalar una valla que inicialmente no iba en el proyecto. Comentó que va a tardar unos veinte días en llegar, pero que después se podrá abrir ya al público para el disfrute de los visitantes.

Sobre las obras de acondicionamiento del Ecomuseo, indicó que se han licitado con partidas del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2021, que financian a partes iguales las administraciones central y autonómica.

Placas solares

Alvir indicó que con esta actuación la obra se quedaría totalmente terminada y luego faltará algo de musealización, además de la colocación de placas solares porque hasta allí no hay tendido eléctrico. Apuntó que están buscando financiación con otras partidas no solo para eso sino también para los accesos que hay que hacer desde la carretera, ya que tienen que sacarlos cien metros más arriba de donde están ahora. No descartó poder hacerlo con mecanismos propios de la Comarca para poder terminarlo todo.

“Queremos que en los contenidos estén recogidos los 24 pueblos de la comarca más Cedrillas”, dijo Alvir, quien señaló que con estas actuaciones pretenden potenciar la zona y “culminarlo con un Parque Cultural del Río Mijares”. La idea es que estuviese allí la sede y poner en valor de esa forma todos los municipios de Gúdar-Javalambre.

El mirador estará terminado este mismo mes y la idea con el Ecomuseo es que pueda estar abierto “cuanto antes”. Apuntó que con la licitación actual y alguna baja, o la búsqueda de financiación complementaria, la finalidad es poder acabarlo todo este mismo año.