Los alumnos de Olba y Fuentes llevan diez días de clase sin bus ni fecha para el servicio

Cuando se cumple el décimo día lectivo del nuevo curso escolar, los 21 estudiantes de Olba y Fuentes de Rubielos que estudian en el instituto Gúdar-Javalambre de Mora de Rubielos continúan sin servicio de transporte escolar, a pesar de que se había anunciado que este martes podría disponerse ya de autobús. Las familias están indignadas y exigen una solución ya. Mientras, el Servicio Provincial de Educación en Teruel achaca el retraso a la empresa a la que se ha adjudicado la ruta y asegura que está estudiando alternativas hasta que se pueda iniciar el servicio.

Las familias de los alumnos y alumnas del IES Gúdar Javalambre que todavía esperan la ruta de autobús que parte desde Olba hasta el centro denunciaron en un comunicado de prensa la ampa de este instituto y los afectados que continuaban si autobús, pese a que desde la Dirección Provincial de Educación se había informado al centro de la previsión de que en este lunes o martes se pondría en marcha el servicio. Sin embargo, confirmó que sigue pendiente.

“Consideramos que esta situación es insostenible y que las familias hemos llegado al punto de no poder seguir asumiendo la resolución de este problema, que al parecer es provisional pero se está dilatando en el tiempo demasiado, con el riesgo de que nuestros hijos e hijas queden desamparados ante la ley”, subrayaron las familias que exigieron que “la administración debe dar solución inmediata y garantizar el derecho a la educación de estos alumnos”.

“Estamos llegando a un punto en el que no vamos a poder llevar a nuestros hijos al instituto. El director Provincial de Educación nos ha creado falsas esperanzas”, lamentó Rosa de la Nava, madre de Fuentes de Rubielos que explicó que las familias se están organizando para hacer los viajes, pero que la situación es muy complicada porque pasan los días y tienen que conciliar con sus trabajos.

La ampa del IES Gúdar-Javalambre también informó de que en la ruta de Sarrión el autobús que se puso en marcha el día 12 de septiembre (en lugar del 7 cuando empezaron las clases), tampoco está en funcionamiento por una avería durante la mañana del martes.

Ante el retraso de la puesta en marcha de la ruta de Olba, desde el Departamento de Educación que aseguró que la demora era achacable a la empresa de transporte, se estudian otras alternativas para que, a la mayor brevedad, el alumnado pueda trasladarse con normalidad al centro.

Una de las medidas que ha autorizado el Servicio Provincial de Educación es que los alumnos afectados puedan entrar en otra ruta, la que proviene de Albentosa y va al instituto de Mora y tiene once plazas libres. En este caso, los estudiantes deben desplazarse por su cuenta a la parada de la Venta del Aire que está a 14 kilómetros de Olba (unos 21 minutos) y a 19 de Fuentes de Rubielos (27 minutos). Desde la Venta del Aire a Mora son otros 19 kilómetros (unos 18 minutos). Hay que tener en cuenta que de Olba a Mora son 23 kilómetros por lo que se alarga bastante el trayecto total. Algunas familias habían solicitado esta solución porque por la ubicación de sus viviendas y sus circunstancias personales le facilitaba el traslado de sus hijos, pero desde la ampa aseguraron que no era una solución para todos, más teniendo en cuenta que hay once plazas y los alumnos afectados son 21.

Cuando comenzó el curso, el 7 de septiembre, la mitad de los alumnos del instituto de Mora se encontraron sin servicio de transporte escolar ya que había tres rutas que no estaban adjudicadas, eran 120 estudiantes, de los 220 matriculados. Eran las rutas Linares-Nogueruela-Rubielos; la de Sarrión-Valbona y la de Olba-Fuentes. La semana pasada se activaron las dos primeras, pero está pendiente la tercera que tiene empresa pero que tiene problemas con el vehículo.