Los multiservicios rurales empiezan a ofrecer pedidos por Whatsapp y cabinas ‘smart’ de recogida

Los multiservicios rurales (MSR) de Teruel se suben al tren del siglo XXI e incorporan las nuevas técnicas de mercado con las que están triunfando las nuevas plataforma de venta y distribución de todo tipo de productos a través de Internet. La red de MSR ha puesto en funcionamiento una serie de iniciativas para hacer más competitiva la red de establecimientos rurales con el fin de permitir una relación más estrecha entre el negocio y sus parroquianos. Entre estos argumentos destacan la posibilidad de hacer la compra a través de Whatsapp y recogerla en puntos de recogida inteligentes. Pero además, la red ha puesto en marcha otras ventajas para los asociados como una central de compras o la inclusión en la red de puntos violeta contra la violencia machista.



La diputada delegada del Área de Desarrollo Territorial en la DPT, María Ariño, confirmó la apuesta por los multiservicios de la Diputación así como la intención de la institución de “valorar el medio rural y sus servicios básicos, que en este caso son los multiservicios, que ofrecen los servicios esenciales que necesita el mundo rural que son claves para el funcionamiento de un pueblo”.



Ariño reconoció que mantener la escuela abierta es muy importante para el pueblo, pero aseguró también que no lo es menos tener abiertos el bar y la tienda por su “componente social”. En cuanto al comercio, recordó que “tras la pandemia hemos aprendido a dejar de pensar en estos comercios como tiendas del olvido para pasar a ser la tienda preferente”.



Para apoyar estas iniciativas la Diputación de Teruel solicitó subvenciones al Ministerio de Comercio en 2022 y 2023 por un total de 1.315.000 euros. Con estas partidas se ha intentado “poner al día estos multiservicios”, homogeneizando la imagen que tiene todos estos establecimientos e incluyendo la digitalización de los negocios, incluyendo también un paquete de formación para los gestores. Multiservicios del siglo XXI

El proyecto de los multiservicios es “modular”. Así al menos se explica desde la Cámara de Comercio de Teruel, que dota a estos comercios de herramientas digitales como los pedidos a través de Whatsapp o las cabinas de recogida de pedidos.



Los pedidos a través del servicio de mensajería instantánea está operativo, por el momento, en cerca de una docena de establecimientos. El proyecto se ha puesto en marcha gracias a la financiación asignada por el Ministerio de Comercio a la Diputación de Teruel.



En la página www.multiserviciorural.com se ha habilitado un link que bajo el epígrafe de Pedidos donde la docena de establecimientos que se han adherido por el momento ofrecen una serie de productos con su precio y que se pueden incorporar a un pedido que se remite al gestor del MSR a través de la red Whatsapp. La transacción se finaliza, por el momento, de forma privada. Este sistema de pedido se complementa con el servicio de taquillas smart que han incorporado algunos establecimientos y que se emplean, entre otros usos, para dejar la compra al cliente que va a regresar al municipio fuera del horario comercial.



Con estas iniciativas y otras más que hay en marcha, la red de multiservicios Rurales aplica en el mundo rural algunas de las técnicas de merchandising que triunfan en los grandes portales de venta on-line. En busca de gestores

Sin embargo, no todo son buenas noticias en la red de multiservicios Rurales y el invierno ha pasado factura a algunos concesionarios que han decidido no continuar al frente de los establecimientos.



En la actualidad hay varios establecimientos son nadie que los gestiones después de que los anteriores responsables hayan decidido dejar el negocio. “Estamos en una de las épocas difíciles del año. Es cuando más (establecimientos) salen a concurso”, reconoció Ros. En la actualidad hay una docena de establecimiento en busca de alguien que los regente, aunque la responsable de la Cámara recuerda que “la red cuenta con 94 establecimientos en toda la provincia de Teruel”.



Nuria Ros apuntó que la puesta en marcha de un Multiservicio Rural es la respuesta a la ausencia de iniciativa privada. “la red crece exponencialmente, pero eso no es necesariamente muy bueno porque significa que no queda iniciativa privada. Si se pone un Multiservicio Rural es porque hay un local municipal y no hay iniciativa privada. No hay competencia”, explicó la técnico cameral, que entiende que “no deja de ser contradictorio que eso significa que en la provincia nos estamos quedando sin comercio privado”.



Uno de los casos más destacados es el de Jarque de la Val, que tiene el multiservicio cerrado después de inaugurar el pasado mes de diciembre en el que es el segundo intento de contar con el servicio en el municipio desde el verano. Ros aseguró que el Ayuntamiento tiene parada la búsqueda de quien se ponga al frente “para coger la época más cercana a la primavera para dotarle de más viabilidad” aprovechando los servicios de terraza que tiene el establecimiento.



Para intentar asegurar un poco más la continuidad de los negocios se está buscando “un perfil más profesional”, aseguró Ros, que explicó que se le “está prestando mucha atención a la figura del gestor, del emprendedor que lleva el negocio”.



Para ello se han lanzado bonos de reactivación económica para incentivar el consumo abaratando la compra al consumidor, se ha creado una central de compras para abaratar el aprovisionamiento de mercancías a los comercios y se les ha formado en competencias digitales. Centralizar las compras

Aunque éste ha sido un proyecto del que se ha hablado mucho desde hace mucho tiempo, no ha sido hasta 2022 cuando se puesto finalmente en marcha. La iniciativa, financiada por la Diputación de Teruel, se construyó el año pasado y es en este ejercicio cuando está empezando a funcionar. “No es una central de compras al uso. Es una plataforma digital privada a la que solo tienen acceso los multiservicios rurales en la tienen a su disposición el catálogo de productos de cuatro proveedores que dan ventajas competitivas a estos establecimientos. El servicio, restringido a cuatro proveedores, ofrece los productos de los cuatro principales suministradores de estos establecimientos rurales. Además de un precio competitivo, los proveedores se comprometen también a llevar el producto hasta el establecimiento.



“Hemos conseguido que al gestor le salga más barato comprar para que o bien lo repercuta en sus márgenes o en dar un precio más competitivo”, explicó Nuria Ros.