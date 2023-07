Los TCAE denuncian a la residencia de Utrillas por obligarles a hacer funciones que no les competen

Por

El sindicato FTPS (SAE-TCAE Aragón) ha denunciado ante la dirección de la Residencia de Utrillas, perteneciente al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), ante la dirección central de Teruel y ante Función Pública el abuso de poder que está sufriendo la plantilla de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) por parte de la dirección de enfermería de este centro, al obligarles, bajo amenaza de sanción, a realizar tareas propias de enfermeras sin supervisión o autorización firmada y anunció que pedirá la dimisión de los responsables.



La organización sindical informó ayer en un comunicado de prensa de que este problema “no es nuevo”, pues aseguró que ya en el verano de 2022 fueron las TCAE quienes tuvieron que cubrir los puestos de enfermeras que se quedaban descubiertos por vacaciones o turnicidad de verano.



“Entendemos que un año es tiempo suficiente para haber podido solventar esta situación de falta de enfermeras, sin embargo la dirección de enfermería continúa obligando a las TCAEs a administrar colirios, poner inhaladores, inyectar insulinas…, en definitiva, suministrar medicación a los usuarios del centro sin ningún tipo de supervisión o autorización por escrito”, afirmó el sindicato.



FTPS aseguró que ésta es una situación que estresa y causa ansiedad a las TCAEs, pues les convierte en responsables de ciertas funciones y cuando piden algún tipo de explicación al respecto o exigen que estas actuaciones queden autorizadas por escrito, reciben contestaciones en las que se deja muy claro el abuso de autoridad al que están sometidas como por ejemplo: “Ya estoy fuera de mi horario y estoy de vacaciones así que no voy a mirar nada, hay que hacerlo porque yo lo mando”, aseguró el sindicato que es una de las contestaciones que han recibido las trabajadoras. De esta manera, las TCAEs no solo deben asumir el trabajo de las enfermeras, sino hacerlo sin ningún tipo de respaldo que les proteja ante cualquier problema. “Además, a esta circunstancia, ya de por sí intolerable, se suma el maltrato verbal y el menosprecio continuo al colectivo, acusándolas, incluso, de no tratar bien a los residentes”, añadió la nota.



“Humillaciones, malas contestaciones, abuso de autoridad, acusaciones y, por si fuera poco, continuos cambios de turno que, además de no permitirles conciliar su vida laboral y familiar, son un agravio comparativo con respecto a las enfermeras, a quienes sí se les ha aceptado cambiar las carteleras para adaptarlas al horario de verano, pues, según la dirección de enfermería: “Son un grupo delicado y las tengo que tener contentas”. Es indignante esta forma dictatorial de gestionar el centro residencial de Utrillas”, criticó el sindicato.



Por ello, desde FTPS anunciaron que van a exigir la dimisión de los responsables y a trabajar para que las técnicos de cuidados auxiliares de enfermería no desempeñen funciones que no les son propias, según explicaron Empar Torres y Nieves Blasco, responsables de FTPS en Aragón.

Desde el IASS informaron de que se está trabajando para cubrir las vacaciones del personal de enfermería en verano y se está en permanente contacto con la dirección del centro.