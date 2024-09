Luz verde del Senado a implementar más medidas para la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural

El Senado ha aprobado este mediodía una moción del Grupo Socialista para implementar más medidas efectivas en aras de avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el medio rural. La iniciativa ha sumado 254 votos a favor y tres en contra, emitidos por los senadores de Vox.

María Teresa Macías, portavoz adjunta del PSOE en el Senado y senadora por Badajoz, ha advertido de que “no podemos ser conformistas” y ha recalcado que “las mujeres en el medio rural necesitan más empleo y de mejor calidad porque serán las pensiones del futuro”.

Macías ha recordado que “ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha impulsado la perspectiva de género en la PAC con acciones positivas para las mujeres rurales” y ha añadido que “el impulso al Estado del Bienestar a quien más beneficia es a las mujeres en el medio rural y además cuando la brecha entre lo rural y lo urbano se agranda, quien más lo paga en el medio rural es la mujer”.

Las mujeres rurales deben vivir sin miedo

También ha reivindicado que “las mujeres rurales deben vivir sin miedo” y ha mostrado su deseo de que el Senado “no tenga que guardar más minutos de silencio por la muerte de mujeres”.

En este punto, ha señalado que “los líderes que niegan la violencia machista y se suben a sus púlpitos para defenderlo van a tener una deuda con la sociedad y debemos procurar que no tengan más espacio”.

Cubrir la brecha rural con más inversión

La portavoz socialista ha señalado que “el simple hecho de traer esta moción al Senado y que hablemos de ellas es que ellas ganen” y ha asegurado que “para cubrir esas brechas y esas desigualdades en el medio rural tenemos que hablar de financiación y de inversión. Le preguntamos al PP si piensa que en ese modelo de financiación que dicen que tienen, pero no nos cuentan, van a ser capaces de compaginar los déficits que provocan las amnistías fiscales y los beneficios a los grandes patrimonios con la necesidad de seguir invirtiendo en los servicios públicos. ¿Es sostenible para los territorios del PP? Porque ya sabemos que la injusticia fiscal es la mayor desigualdad”.

María Teresa Macías ha recordado que “desde que Pedro Sánchez es presidente, los territorios han recibido más de 300.000 millones de euros, la mayor financiación que el Estado ha dado nunca a los territorios”. En este sentido, ha recalcado que la inversión industrial tiene que llegar al medio rural con mayor intensidad, porque así habrá mejores sueldos con mejores convenios colectivos y se podrá converger.

¿“Y cómo la ha gestionado el PP? ¿Qué modelo tiene para las inversiones? El PP privatiza de forma masiva los servicios públicos y todos sabemos que cuando no hay negocio para las empresas privadas, estas empresas no siguen y ¿qué pasa entonces con los servicios públicos? Se hace un doble daño al medio rural cuando no se invierte en servicios públicos de calidad”, ha concluido.

Un paso más de las mujeres rurales.

Por su parte, María José Villalba, portavoz del PSOE de Ganadería y senadora por Teruel, ha mostrado su satisfacción por “la respuesta que hemos sido capaces de dar hoy en el Senado” y ha reconocido que han tendido la mano a todos los grupos, pero “Vox no ha querido aportar ni una sola idea”.

“Hoy, las mujeres rurales damos un paso más para estar más cerca de alcanzar proyectos vitales y profesionales que nos ayuden a permanecer en nuestro territorio y a formar parte de las decisiones que desarrollarán económica y socialmente nuestros pueblos. Un paso más en la lucha contra la despoblación y la pervivencia del mundo rural”, ha finalizado.