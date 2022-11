Malestar por la demora del transporte sanitario en un accidente en Valdecuenca

El Ayuntamiento de la localidad turolense de Valdecuenca ha mostrado su malestar por las deficiencias en el transporte sanitario urgente sufridas en un accidente de tráfico que se registró el pasado viernes por la tarde.

En el vehículo accidentado viajaban tres personas y una de ellas resultó herida. Desde el aviso al 112 pasaron 50 minutos hasta que llegó la ambulancia desde Albarracín. La alcaldesa de Valdecuenca, Gloria Pavia, señaló que entre ambas localidades hay unos 20 minutos de viaje.

Sin embargo, para la responsable municipal lo más grave fue que el vehículo de emergencias llegó sin enfermero ni médico. De hecho, las primeras asistencias a la herida las tuvo que hacer una enfermera que viajaba por la zona y que se paró para colaborar en la asistencia a los accidentados.

La alcaldesa señaló que el equipamiento de la ambulancia no era el propio de un vehículo de Soporte Vital Básico, si no el de una ambulancia convencional. Pavia mostró su indignación por lo ocurrido y lamentó que así no es posible asentar población en el territorio y dijo que en el medio rural se sienten “abandonados”.