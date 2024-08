Manzanera pide a sus vecinos en un bando “un uso responsable del agua”

La alcaldesa de Manzanera, Celia Durbán, emitió ayer un bando solicitando la colaboración de sus vecinos para reducir el consumo de agua “debido a la situación de sequía y al aumento del consumo de agua” que ha provocado, sigue el bando municipal, que “lo niveles de los depósitos de abastecimiento de agua potable hayan bajado su nivel considerablemente”.

Ante esta situación, Durbán ya pedido “encarecidamente’ a sus vecinos que hagan un “uso responsable del agua potable”, prohibido el lavado de vehículos y el riego de jardines. Por su parte, el consistorio a suprimido los riegos de los parques y jardines y el llenado de la piscina municipal.

“Hemos echado un bando para que la gente tenga cuidado con el agua, que la intente utilizar con responsabilidad, porque el problema que tenemos es que se está consumiendo más agua, sale más agua por el depósito que entra”, resumió ayer la edil del municipio de la Sierra de Javalambre, que no ocultó su preocupación porque “el depósito no se recupera y cada vez está más bajo, más bajo, más bajo y no sabemos qué va a pasar”, sobre todo en un momento en el que el municipio multiplica su población con la llegada masiva de veraneantes. “Ha aumentado tanto el consumo que la entrada de agua no es suficiente”, confirmó Durbán.

El Ayuntamiento ha apelado a la responsablidad de sus parroquianos, consciente de que no puede adoptar otras medidas más severas. “No tenemos contadores digitales, entonces habría que ir casa por casa mirando el consumo”, explicó la primera edil de Manzanera.

La situación no es nueva y “durante todo el año hemos visto que el caudal que salía de allí no era lo de siempre. Pero como nuestro consumo era suficiente, o sea, lo que entraba era suficiente para nuestro consumo, por el sobrador salía agua, pero ahora no”, confirmó la alcaldesa. Sin embargo, la situación se disparó este fin de semana con la llegada de los veraneantes y la celebración de las fiestas patronales. “Ha comenzado agosto, han sido las fiestas aquí y se ha notado”, relató.

Manzanera y su barrio Los Cerezos se abastecen de un depósito que bebe de la Fuente de la Tejeda. Un manantial cuyo caudal actual resulta insuficiente para atender las necesidades de este municipio. “Si vemos que el consumo no se reduce, pues tendremos que llamar (a la Diputación) para que nos traigan agua”, indicó Celia Durbán, que recordó que las cubas de la institución provincial llevan todo el año atendiendo a la pedanía de el Pau.