Monforte de Moyuela abre un local de peluquería para que una estilista atienda a sus vecinos

Los vecinos de Monforte Moyuela disponen desde el pasado domingo de un nuevo servicio en su municipio. El Ayuntamiento inauguró el nuevo salón de peluquería que explotará, por el momento, la estilista itinerante Ruth Blasco (The Hair Truck).

Se trata de un espacio perfectamente acondicionado en el que se han dispuesto dos butacas con sus respectivos tocadores, además de dos puesto de lavacabezas y una mesa de manicura.

La obra, que ha tenido un coste de algo más de 45.432 euros, ha contado con la financiación del Plan de Obras de la Diputación de Teruel, que ha aportado algo más de 28.000.

“Se nos ocurrió hacer una peluquería porque por circunstancias, al final todo el mundo se tiene que desplazar y era una oportunidad de negocio como pueda ser el bar o la tienda”, explicó la alcaldesa de Monforte, Paula Delmás.

Cuando la estilista ofreció llevar sus servicios al municipio se encontró con un salón de belleza por estrenar. “Voy con una caravana que hemos transformado en una peluquería recorriendo los pueblos de Teruel y Cuencas Mineras, sobre todo. Me pongo en un pueblo y les doy servicio porque a pueblos que no tienen absolutamente nada. Un día le ofreció mis servicios al Ayuntamiento de Monforte y me dijeron que habían montado un local pero que no tenían quién lo llevase”, explicó la peluquera Blasco.

La peluquería se inauguró oficialmente el domingo pasado, aunque el primer servicio lo ofreció el pasado día 6 de noviembre. Desde entonces, la próxima visita de la estilista se había programado para el 29 de noviembre, aunque después de haber llenado la agenda ha ampliado su presencia en Monforte un día más, hasta el 30. “Ella abre su agenda, por WhatsApp o por teléfono, cada uno como quiera, le llamamos para coger la cita y ella va apuntando”, explicó la alcaldesa Delmás.

Con motivo de la inauguración, el Ayuntamiento de Monforte de Moyuela sorteó entre los vecinos boletos con seis tratamientos que incluían “ una manicura un corte de pelo un tinte y una depilación facial”, dijo Delmás. Además, y parta ayudar al arranque de este servicio, desde el Consistorio se ha ofrecido a cada vecino empadronado un bono por un corte de pelo.