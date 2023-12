Monforte de Moyuela honra con un colorido mural a las mujeres del presente y del futuro

25 mujeres de Monforte de Moyuela, de todas las edades, son las protagonistas del mural que se ha pintado en el pueblo, en el ya denominado Rincón de las mujeres, y que supone un homenaje a ellas, a su presente y al ilusionante futuro que tiene por delante.

La idea surgió de la alcaldesa, Paula Delmás, que quería dedicar a la mujer rural un mural, pero en la que todas sus vecinas se vieran reflejadas. Comentó la idea con algunas integrantes del Movimiento de Artistas Rurales (MAR), que aglutina a decenas de creadoras que viven en el medio rural, y fueron ellas las que le pusieron en contacto con Nerea Mur, de Alioli Estudio, que es de Monzón, y Edurne Cacho, que vive en Tarazona. Ambas artistas enseguida captaron la idea que les propuso la alcaldesa y le ofrecieron crear un mural con los retratos de todas las mujeres que quisieran participar.

“En un principio conté con las que nos juntamos para los talleres de memoria y de recetas, que nos encontramos una tarde a la semana y aprovechamos para estar un rato de charrada”, explicó. Sin embargo, se dio cuenta de que se quedaba gente fuera y decidió ofrecer la oportunidad de participar a todas a través del ebando municipal. “Anunciamos que teníamos un proyecto muy chulo entre manos y que, si alguna mujer deseaba participar, podía hacerlo a través del correo del ayuntamiento”, especificó Delmás. A través de esa dirección había que enviar también las fotos para que se tomaran de muestra, aunque las voluntarias no sabían qué era en lo que estaban participando.

El Ayuntamiento quería que el mural estuviera listo el 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, pero no fue posible por cuestión de plazos. Finalmente se ha inaugurado este pasado puente de la Constitución Inmaculada, para propiciar que asistiera un mayor número de las protagonistas del mural.

Revolución

La elaboración del mural por parte de Nerea Mur y Edurne Cacho se prolongó durante seis días en los que el lugar donde se localiza la pintura fue un hervidero de gente. “Hubo una auténtica revolución porque tenían que ir descubriendo dónde estaban, no se localizaban y había un gran nerviosismo e ilusión para ver dónde estaban pintadas”, relató Paula Delmás, que además de alcaldesa es, por supuesto, una de las mujeres que aparece.

Explica que a todas las protagonistas le ha gustado mucho cómo han sido representadas y en agradecimiento por la colaboración que siempre prestan al Ayuntamiento les ha regalado una lámina de 30x40 centímetros con el retrato de cada una. “Se nos ocurrió que además del mural que iba a quedar ahí grabado durante muchos años, pudieran llevarse un detalle del mismo”, dijo Delmás, quien precisó que todas las mujeres del pueblo “siempre se suman” a las “locuras” que ella propone y que contribuyen a que “Monforte esté vivo”.

Al ver el resultado del mural hay mujeres que ahora quieren incluir su rostro y, aunque en la zona donde está el actual no caben, sí se va a hacer otro nuevo con esos rostros: “Si es algo de todas tenemos que salir todas”, aclara la regidora municipal, quien señaló que no todas las mujeres que parecen viven en el municipio ya que hay algunas que por diferentes motivos están en otros lugares pero descienden de la localidad y tienen vinculación con ella.

El amarillo, el naranja y el rojo con los colores base con los que se ha elaborado todo el mural, aunque luego las artistas han utilizado otros pigmentos para realizar algunos de los detalles. Se trata de una pintura en la que es fácil reconocer a las mujeres que aparecen, todas ellas muy contentas con el restallado.

“Queríamos homenajear a las mujeres del pueblo, empoderarlas a todas, porque muchas de ellas son personas mayores que no han salido apenas de Monforte o no han trabajado fuera de sus casas, queríamos involucrarlas y que se sintieran partícipes de este proyecto” relató. Este homenaje a la mujer tendrá una segunda parte con los hombres, que ya le han pedido a la alcaldesa un lugar donde ellos aparezcan representados. Así, de cara al año que viene, posiblemente antes de Semana Santa, precisó la responsable municipal, se hará otro nuevo mural para que salgan ellos. Las autoras serán de nuevo Mur y Cacho, aunque la idea que barajan es que los rostros no sean tan realistas.

Entre las mujeres que aparecen en el mural está Rebeca, junto a su bebé Aldara, para quien seguro que la representación será un gran recuerdo en el futuro. Además, también se encuentra Eulalia Bello, una mujer de Monforte que reconoce que le ha gustado el resultado e incluso que ya tiene colgado en casa la lámina con el retrato que recibió. La mujer reconoció que durante la decoración del mural le hicieron muchas visitas todas las protagonistas para ver si aparecían y la ubicación.