Monreal reivindica en la Feria del Azafrán su producto estrella

Por

La cuarta edición de la Feria del Azafrán ya está en marcha. El certamen arrancó este viernes a primera hora de la tarde con la apertura de la zona de exposición y la celebración de las primeras actividades hasta que a las 17:30 fue inaugurado oficialmente por las autoridades. Los encargados de dar el banderazo de salida a esta cita fueron, además del alcalde de Monreal del Campo, Mario Latorre, el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, como senadora y embajadora de la capital, ciudad invitada en la exposición. La jornada de este sábado ha arrancado a las 10:30 horas con un almuerzo a base de huevo frito con aroma de azafrán y longaniza de Monreal con un precio de 2 euros. Lo que se recaude tanto con los almuerzos como con las comidas que se sirvan desde la organización tendrá un fin benéfico y se destinará a Atadi Monreal.



La feria cuenta con una superficie expositiva de 450 metros y un total de 45 stands, de los que una tercera parte son comercios locales y dos de ellos, productores y comercializadores de azafrán de la zona del Jiloca.



El alcalde, Mario Latorre, se felicitó por las cifras logradas por la feria antes incluso de su apertura. “Resaltar que tenemos 45 stands con lo que la feria está muy completa”, dijo Latorre, que continuó señalando que en el programa se han incluido numerosas “actividades relacionadas con el azafrán” durante todo el fin de semana.



El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, destacó la capacidad de adaptación y de innovación de la feria, que “se va modificando y se va haciendo para mejor”. Juste felicitó a la organización, que en esta edición corre de manos del propio ayuntamiento, y animó a seguir trabajando en la misma línea. “Es fundamental dinamizar la economía de nuestra provincia y de cada uno de los pueblos. Es extraordinario. Tenemos productos de gran calidad, productos sanos, siempre hablamos de eso. Teruel tiene muchas debilidades. Pero la gran fortaleza que tiene Teruel es que tenemos un medio ambiente muy poco afectado y podemos vender productos sanos, saludables, productos de gran calidad que se hacen con esmero”, arengó el presidente provincial.



Juste destacó que en este tipo de certámenes es posible “comprar productos de gran calidad y sano”, y entre esos productos incluyó al azafrán. El presidente de la DPT insistió en que “cada pueblo tiene que tener un producto, un producto del que sea, patrimonial, económico, agronómico, como es el caso, pues bueno, Monreal tiene el azafrán, pues hay que intentar trabajar, explotar y cultivar y promocionar el azafrán” y celebró que la feria transita en esa dirección, a lo que comprometió el apoyo de la institución que preside “con todo el mundo que se esfuerza”. Juste alabó el trabajo desarrollado en la organización de la feria y se refirió a esta relación como “una carretera de doble dirección” en la que “si alguien se esfuerza, nosotros nos esforzamos. Nosotros siempre tenemos que acompañar a aquel que hace cosas, a aquel que se arriesga, a aquel que apuesta, a aquel que tiene iniciativa”.



“Colaboramos con las denominaciones de origen, con todo aquel que hace las cosas bien. (...) No solo también ayudamos en los planos y obras de servicios de los ayuntamientos, sino también en lo económico, con los industriales, con las empresas, con los autónomos, con todos aquellos que quieren apostar y trabajar por nuestro territorio”, continuó Juste, que se refirió a continuación a las “ayudas al funcionamiento que lleguen al 20% para que todos los empresarios, los autónomos, los que quieren trabajar y desarrollar sus municipios y sus zonas puedan tener esos beneficios que Europa nos permite y que hasta ahora no se aplica”.



La senadora y alcaldesa de Teruel, que intervino como embajadora de la capital, presente en esta edición de la Feria del Azafrán como ciudad invitada, reconoció que “Teruel capital tiene que ser una locomotora y un revulsivo que ayude al resto de la provincia y su área de influencia a seguir creciendo”. En este sentido, Buj insistió en que aunque desea que la ciudad crezca, no quiere que lo haga a costa de los municipios de alrededor, sino que les facilite “seguir creciendo”. “Cada uno tenemos nuestra personalidad”, continuó la alcaldesa de Teruel, “y la de Monreal , sin ninguna duda, está ligada al azafrán”, que calificó como un “ producto histórico que en un momento determinado dejó de cultivarse por estas zonas pero que vuelve ahora vuelve con fuerza y comercializarse de formas muy diversas aportando valor añadido”.



Emma Buj aseguró que la intención de la capital al estar presente entre los expositores de la feria, aunque los vecinos de Monreal y de la zona del Jiloca conocen ampliamente las fiestas, tradiciones y patrimonio de la ciudad, “nunca viene de más recordar lo que es nuestra fiesta de la vaquilla, lo que es las bodas de Isabel de Segura, el modernismo, o lo que puede ser venir a pasar un día, una tarde a Teruel y disfrutar de nuestros encantos”.



“En Teruel nos gusta trabajar para el resto de municipios, el resto de municipios también trabajáis para Teruel porque el oro rojo, el azafrán es una seña de identidad de la provincia y también los valores gastronómicos atraen a toda la provincia de Teruel por visitantes”, completó Buj celebrando el “pequeño hermanamiento” entre los dos municipios “que solo nos reporta beneficio a los dos”. “Teruel va a exponer sus encantos y potenciar el azafrán de Teruel también es una marca para la provincia y para la ciudad”, concluyó la edil y senadora.



Durante la tarde la actividad no cesó en el ferial del Oro Rojo. Desde primera hora los socios del Club de Montaña Monreal, acompañados del escalador local Enrique Beltrán, habitual del equipo nacional en competiciones internacionales, acompañaron y aseguraron a todo aquel que quiso probarse en el muro de escalada del rocódromo municipal.



Tras la inauguración, se ofreció una degustación de jamón de Teruel con aceite de azafrán en el espacio Lumbre de Zafán y, poco después, se desarrolló un taller del arte oriental del plegado origami en el stand de Origami Mahi. La charla de la dietista y naturópata Marta Lucas Pérez Azafrán y sus propiedades terapéuticas cerró en el escenario Lengüeta Space la sesión vespertina inaugural.