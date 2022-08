Montalbán, centro y origen de las movilizaciones sociales en la comarca

Montalbán se ha convertido en el origen y centro de las movilizaciones sociales de la Comarca Cuencas Mineras. Las protestas arrancaron ante el cierre del Centro de Atención e Información del Instituto Nacional de la Seguridad Social, CAISS, en mayo de 2020. Ello originó el nacimiento del Movimiento de Acción Rural, MAR, que se movilizó con la exclusión bancaria que estaba y está sufriendo los pueblos y la regresión sanitaria con la falta de médicos en unas protestas que continuarán en el próximo mes de octubre. Asimismo y por otro lado, la Asociación Amas de Casa del Castillo de Montalbán recientemente se ha movilizado con recogida de firmas por la orden de traslado de residencia del sacerdote de Montalbán a Utrillas. Desde 2020 se llevan realizados más de 70 actos reivindicativos en la Comarca Cuencas Mineras.

Desde la primavera de hace dos años, 2020, la Comarca Cuencas Mineras está viviendo una serie de movilizaciones sociales ante los recortes de servicios que está sufriendo el medio rural. Montalbán fue y es, además del origen, el centro de las movilizaciones sociales que se han extendido por todos los municipios de la comarca. El Movimiento de Acción Rural es quien promueve las movilizaciones con el respaldo social y de las entidades locales independientemente del color político.

Los miembros del MAR, Luis Miguel Vela, Antonio Jiménez, José Campillo, Antonio Rodríguez y Dori Gadea, recordaron que el origen de las protestas sociales fue una recogida de firmas en mayo de 2020 ante el anuncio del cierre del Centro de Atención e Información del Instituto Nacional de la Seguridad Social ubicado en Montalbán por la jubilación de la persona que la atendía.

Las movilizaciones consiguieron que la Administración central, apuntaron los miembros del MAR, que se reabrirá la oficina primero con un día a la semana y ante la persistencia de las protestas los cinco días a la semana. “Además se han conseguido tres puestos de trabajo, uno el de la atención a la oficina, otro de vigilante y el tercero para la limpieza. Esto nos ha demostrado que la reivindicación sí que vale y que la presión social ha funcionado, porque en Daroca no insistieron en las protestas y se han quedado con la apertura de un solo día a la semana con la CAISS”.

Miembros del Movimiento de Acción Rural y de la Asociación de Amas de Casa del Castillo de Montalbán

El MAR entre las acciones que realizaron y que contó con el apoyo social y de los ayuntamientos fue colocar pancartas como la que se puso primero en Montalbán en la entrada y salida del municipio para expresar el rechazo al cierre de la oficina de la Seguridad Social en la localidad. También hubo concentraciones.

El grupo de trabajo del MAR, que está integrado por una veintena de personas de diferentes municipios de la Comarca Cuencas Mineras pero sobre todo de Montalbán siguió con las movilizaciones por la exclusión bancaria que está padeciendo el medio rural al igual que con la atención primaria.

En la exclusión bancaria, los miembros del MAR, Luis Miguel Vela, Antonio Jiménez, José Campillo, Antonio Rodríguez y Dori Gadea, denunciaron el cierre y pérdida horaria de atención por parte de entidades financieras en la comarca, que no se resuelve con cajeros automáticos o de uso de Internet para una población mayor que no sabe su utilización y con unas comunicaciones telemáticas muy deficientes en los pueblos. “Se pusieron pancartas en todos los pueblos denunciando la exclusión bancaria. Lo que pedimos son oficinas abiertas y más días y horas de atención del personal. Con esta reivindicación permanecemos en lucha”, comentaron.

La tercera de las protestas sociales y vigente es el recorte en la atención primaria en los pueblos. Una protesta social que comenzó en enero de 2021, que sigue y que para el próximo otoño volverá con nuevas movilizaciones sociales. “Se ha conseguido poco. Es más vamos para atrás en cuanto a médicos”, comentaron los miembros del Movimiento de Acción Rural.

La escasez de médicos en la zona de salud de Utrillas como consecuencia de bajas y vacaciones que no han sido cubiertas con sustitutos ha obligado a recortar drásticamente los horarios de atención en los 14 pueblos de la demarcación. La plantilla de atención primaria está formada por siete facultativos, de los que solo hay actualmente tres operativos. Además, faltan por cubrir las plazas de médicos de atención continuada (MAC) para la realización de las guardias en el centro de salud de Utrillas, lo que obliga a la plantilla actual a asumir esta función y que los médicos estén desbordados.

El anuncio del Cierre del CAISS originó el movimiento de protesta de la comarca

El consultorio médico de Montalbán, dentro de la zona de salud de Utrillas, ha reducido su horario de atención al público semanal en más de cinco horas. Antes el consultorio médico de Montalbán estaba abierto 25 horas a la semana.

En este mismo mes de agosto unas 250 personas participaron en una concentración que se llevó a cabo en la rotonda de la N-211, a la altura de Montalbán, pidiendo soluciones ante la falta de médicos en el centro de salud de Utrillas y en los consultorios de la zona. La movilización, motivada por el hartazgo de la gente, fue convocada por las redes sociales.

Fuentes del Departamento de Sanidad reconocían que “no hay médicos” para compensar las ausencias por bajas o vacaciones, lo que obliga al personal restante a “reorganizar” los horarios de las consultas para atenderlas con menos plantilla. Una portavoz de Sanidad admitía que, a la imposibilidad de cubrir las bajas, se suma en el caso de Utrillas las vacantes de los cuatro facultativos destinados a MAC. Reconocía también que, debido a la creciente escasez de profesionales sanitarios, la reducción de horarios de consulta estivales se agrava.

Ante la situación de la atención primaria, el MAR ha organizado concentraciones, caravanas, comparecencias en las Cortes de Aragón, entrevistas con políticos para revertir la actual situación y avanza que para octubre habrá más movilizaciones que saltarán lo que es la Comarca Cuencas Mineras para sumar con otras comarcas e ir a Teruel y Zaragoza.

Miembros del MAR, con pancartas en Montalbán reclamando la mejora de la atención primaria en el medio rural

Una de las movilizaciones por la atención primaria que se han organizado este verano por el MAR y que se trasladó a los pequeños pueblos de la comarca que incrementan considerablemente la población fue la realización de 9 concentraciones en los municipios de Castel de Cabra, Torre de las Arcas, La Hoz de la Vieja, Cañizar del Olivar, Viver del Río, Palomar de Arroyos, Segura de Baños y Villanueva del Rebollar. Más de 600 personas reclamaron una sanidad rural digna. Todas estas localidades reseñadas pertenecen al área de salud de Utrillas.

El MAR insta no solo al Gobierno de Aragón sino a todos nuestros políticos del Gobierno y de la oposición, a que se traslade al Gobierno de España la necesidad de legislar para salvar la atención primaria y la sanidad pública del medio rural. “La solución para la falta de profesionales pasa por legislar, a fin de hacer más atractivas las plazas rurales”, reseña desde el MAR.

El municipio de Montalbán está siendo desde hace dos años el centro de las protestas en la Comarca Cuencas Mineras

La concejal del Ayuntamiento de Montalbán Elena Ibáñez manifestó que el Ayuntamiento está con las reivindicaciones que se están planteando desde el Movimiento de Acción Rural y de la Asociación de Amas de Casa. “El Ayuntamiento está con ellos y les apoya y se les ayuda con la intendencia. La colaboración es estupenda. Denunciamos la merma de la atención primaria. Estuvimos con las protestas que hubo por el cierre de la oficina de la CAISS y ahora no comprendemos que el sacerdote se tenga que ir a vivir a Utrillas y no siga residiendo aquí y atienda a Utrillas y otros municipios. No tenemos nada contra Utrillas pero eclesiásticamente Montalbán siempre ha sido más importante y Montalbán es la capital cultural. Vamos cada vez a peor como con los médicos. El medio rural no está tratado igual que las ciudades. Dicen que miran por el territorio pero a la hora de la verdad y la realidad es otra”, denunció la edil.

Integrantes de la asociación de amas de casa en el Obispado de Teruel

La última protesta es por el traslado de residencia del cura

La última protesta en Montalbán es por el traslado de residencia del sacerdote, que es muy valorado en la localidad. La protesta la organizado con recogida de firmas la Asociación Amas de Casa del Castillo. Las socias María García, María Martínez y María del Carmen Gimeno, recordaron que el pasado 8 de agosto se entregaron firmas en el Obispado de Teruel-Albarracín contra el traslado de la residencia del sacerdote a Utrillas y que se recogieron tres mil.

Señalaron que la entrevista con el obispo de Teruel-Albarracín, José Antonio Satué, fue un fracaso aunque dejó la puerta abierta a que si hay otro sacerdote iría a Montalbán pero sin comprometerse. La razón de la remodelación con los nombramientos es la falta de sacerdotes y de vocaciones sacerdotales, apuntaron desde la asociación, que también comentó que se tiene previsto la ordenación en la diócesis de un sacerdote, según les dijo el obispo.