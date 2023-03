Paisajes de Teruel denuncia ante la Guardia Civil la ocupación "ilegal" de una vía pecuaria con un cartel de Forestalia

La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por la ocupación "ilegal" de una vía pecuaria con un panel colocado por la empresa de energías renovables, Forestalia, entre las localidades de Mosqueruela y Linares.

El cartel, que es un panel con una pequeña farola que lo ilumina por la noche, es "publicidad" de la citada empresa y en otra placa hace referencia a muchos municipios de la provincia donde van a hacer algún tipo de instalación y "a los que van a trasladar sus favores".

La Plataforma ha solicitado conocer las autorizaciones para la colocación del cartel y el farol, y no las ha obtenido, como otros documentos que ha reclamado y no les han facilitado, por lo que se ha visto en la obligación de presentar una denuncia ante la Guardia Civil.

El portavoz de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, Javier Oquendo, ha explicado que la denuncia se ha presentado hace una semana ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, después de que lo comunicaran de forma verbal el 6 de febrero, pero desde la Benemérita les indicaron que tenía que ser por escrito y así han procedido.

Desde la Guardia Civil, se dará traslado a la Fiscalía para su investigación. Asimismo, la Plataforma también tiene intención de enviar la respectiva denuncia a la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón, ya que la vía, la A-1701, es de competencia autonómica.

En declaraciones a Europa Press, Oquendo ha explicado que las vías pecuarias "son inocupables, aunque no pase ganado y hay una distancia de protección de la carretera que se tiene que cumplir y, además, en este caso, el cartel tiene una farola, lo que aun es más flagrante".

Javier Oquendo ha abundado en que la finalidad es "dejar claro que las cosas se tienen que hacer bien y hay que cumplir con la legalidad".

Desde este colectivo confían en que todos cumplan con las obligaciones legales establecidas y se tenga mucho cuidado en la ocupación de vías pecuarias a lo largo de toda la implantación del Clúster, si es que llega a producirse la autorización de construcción, "que consideramos no debería darse por las importantes afecciones al entorno y a la riqueza de esa zona catalogada como Red Natura 2000 por la biodiversidad que atesora".

Desde esta Plataforma han recordado que en las proximidades de las vías de comunicación "no se pueden instalar carteles publicitarios y elementos extraños y, mucho menos, sin el debido permiso de las administraciones que tienen las competencias de carreteras".

Este tipo de vías no se pueden ocupar, ni se puede colocar nada en las mismas pues como su nombre indica están destinadas al

tránsito de ganado, y si se ocupan o se colocan elementos extraños se dificulta el objeto de las mismas.

La duda de la Plataforma es quién ha podido dar permiso para colocar estos elementos en un lugar que no está permitido, y las respuestas pueden ser variadas, para apuntar que puede ser "desde el que no se enterara y dio el permiso, hasta que no se pidiera permiso y, por tanto, no se tuviera que conceder".

Si en las cosas más pequeñas y de fácil trámite no se atiende a la legalidad, qué podría suceder en las actuaciones de más calado y de importancia, como es la colocación de aerogeneradores de 200 metros de alto o torres de alta tensión de más de 50 metros o de caminos y pistas, han expresado desde esta Plataforma en una nota de prensa.