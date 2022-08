Pedro José García Miravete, ganadero de 24 años y alcalde de Valdelinares: “Lo que más gratifica de ser alcalde es que ves que lo que se hace vale para algo”

Pedro José García Miravete (PP) es un joven alcalde de Valdelinares. Ganadero de profesión, fue elegido primer edil en Valdelinares hace tres años, cuando tenía 21. En la actualidad tiene 24 años. Afirma que en sus tres años al frente del Ayuntamiento lo que más gratifica es constatar que lo que se hace vale para algo.

-¿En qué año nació?

-Nací en 1998 y actualmente tengo 24 años. Entré de alcalde cuando tenía 21 años y sin tener ninguna experiencia previa en el Ayuntamiento.

-¿Qué fue lo que le motivó para entrar en el Ayuntamiento de Valdelinares siendo tan joven?.

-La verdad es que me costó pensarlo mucho. Todo el mundo me decía que eran mucho los problemas pero al final me decidí porque quería que el pueblo tirara para adelante y la verdad es que estoy muy contento. Nunca antes había sido concejal ni nada. Me propuso el anterior alcalde de Valdelinares, que era amigo, y me dijo que él no continuaba y dije que iba a probar y me presenté.

-¿Le sorprendió que le eligieran de alcalde siendo una persona tan joven?

-Tengo que reconocer que sí y agradezco que me dieran un voto de confianza. La verdad es que estuvo muy bien.

-¿Cuál es su experiencia de alcalde de Valdelinares durante estos tres años?

-La verdad es que aparte de todo, porque comederas de cabeza han sido y son muchas, lo que más gratifica es que ves que lo que se hace vale para algo. Es por eso gratificante.

-¿Cuáles han sido los principales problemas con los que se ha encontrado?

-Son los relacionados con la nieve y el hielo. Es cuando cortan las carreteras y estamos incomunicados y vienen las llamadas por todos lo lados. También con el tema de las setas hay muchos problemas porque hay fincas privadas y la gente se mete donde no debe. Sobre todo en invierno hay muchos problemas con la nieve.

-¿El demandado acceso sur a las pistas de esquí de Valdelinares se solucionó siendo usted ya alcalde?

-Fue antes. El año anterior. Digamos que yo lo inauguré y el primer año hubo bastantes problemas porque mucha gente se metía por ahí y no limpiaban también la carretera como por arriba por el acceso de Alcalá de la Selva. Muchos se quedaron incomunicados pero luego lo han ido solucionando en estos últimos años.

-¿Ha sido beneficioso para el pueblo contar con ese nuevo acceso a la estación invernal?

-Hay que decir que desde que está la pista de acceso sur a la estación de esquí pasa mucha gente por el pueblo. Con el acceso solo de Alcalá los esquiadores se volvían por a Alcalá a Valencia y no tocaban Valdelinares. Para el turismo este acceso por nuestro pueblo ha sido un acierto, muy beneficioso.

-¿Ha habido más beneficio para las casas rurales, para la hostelería?

-Sí que ha sido muy beneficioso porque casi todos los fines de semana se llenan los establecimientos.

-¿Cómo está el sector hostelero en el pueblo?

-Ahora se nos ha cerrado un bar por jubilación, con lo que se ha quedado uno solo en Valdelinares. Esto sí que va a ser un problema de cara al invierno. Estamos esperando a ver si lo alquilan o abren otro porque un pueblo como Valdelinares tan turístico sin bares no es bueno. En cuanto a casas rurales estamos bien. Hay cuatro más los apartamentos del hotel. Lo malo es el bar con habitaciones que han cerrado por jubilación.

-¿En Valdelinares hay mucha demanda de personas que quieren comprar viviendas?

-La verdad es que nos ha sorprendido bastante que este año ha habido una gran demanda. No sabemos porqué. Todas las casas de la entrada del pueblo se han vendido todas en un año y hay un montón de personas que vienen a pasar el fin de semana en Valdelinares.

-¿Qué servicios tiene su municipio?

-Tiene escuela, panadería, una tienda, restaurante, casas rurales y el médico. La farmacia abre un día a la semana. En la escuela hay 6 niños en el pueblo, aunque la población joven en Valdelinares es escasa. El más joven puede que sea yo. La gente va a trabajar a Teruel y queda poca gente joven. Tengo que decir que para el curso que viene no hay problema con la escuela. Se van dos escolares pero aún quedan niños. El problema vendrá al siguiente si no viene alguna familia, pero intentaremos. buscarla.

-¿Cuántos habitantes tiene la localidad?

-Empadronados estamos en Valdelinares 96 vecinos, con una población activa en invierno de unas 35 a 40 personas, que trabajan en la estación de esquí o en el restaurante, on el campo.

-¿Hay inmigrantes en Valdelinares?

-El Ayuntamiento ha traído una familia de ucranianos, que está a gusto aunque les cuesta el aprendizaje del idioma castellano. La familia ucraniana llegó a Valdelinares hace un par de meses. El matrimonio tiene un hijo pequeño y viven del trabajo que se le ha dado por parte del Ayuntamiento, de aguacil y en el monte. El Ayuntamiento ha facilitado a la familia una casa. La familia vino porque nos llamaron de Valencia de si el Ayuntamiento tenía alguna casa y me acordé que teníamos una que estaba sin habitar y vinieron. El problema que se tenía con la llegada de refugiados ucranianos es que normalmente son mujeres solas con sus hijos pequeños y si tienen que trabajar no los pueden dejar. Encontramos a esta familia ucraniana que se habían ido de su país antes de que empezara la guerra con la invasión rusa. Con esta familia el hombre trabaja y la mujer se queda con el niño. La verdad es que están muy contentos.

-¿Qué problema le gustaría que se pudiera resolver en su pueblo?

-Sobre todo la conexión a Internet. Queríamos poner fibra pero no llega hasta el mismo pueblo. Habría que traerla de alguna forma porque entre Valdelinares y Linares hay un paso muy complicado y es muy difícil de pasar. Entonces se tiene que mirar por donde pasar para que llegue hasta el pueblo la fibra. También me gustaría que se resolviera el tema de los restaurantes. Si cierra uno y el otro también son mayores, un pueblo sin bares se muere. Haber si se anima alguien a comprar, alquilar o lo que sea. Y para la gente joven me gustaría que hubiera una empresa que creara empleo. Porque de camarero, por ejemplo, nadie quiere trabajar y hacerse autónomo y montar uno su propia empresa en un pueblo es difícil. Entonces habría que buscar una empresa que quiera montar algo en Valdelinares.

-¿Cómo están las carreteras en la localidad?

-Por abajo está muy bien pero de Allepuz a Valdelinares para salir a Teruel llevamos muchos años reclamando que la mejoren porque está en muy mal estado. Deberían acondicionarla pero ya. También tenemos un problema con el acceso a las instalaciones deportivas, que tiene mucha pendiente y en invierno es inviable acceder con el hielo. Habría que mirar como se mejora el acceso. Está hecho el pabellón pero el acceso está muy mal.

-¿Valdelinares se siente respaldado por las instituciones?

-Sí. Tenemos apoyo de todos los lados. Valdelinares mueve mucho turismo e interesa a todos que esté atendido.