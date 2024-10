Quejas en La Puebla y Camarena porque el autobús de línea deja tirados a los estudiantes

Las familias de La Puebla de Valverde y Camarena de la Sierra juegan a la ruleta rusa cada mañana con el tema del transporte escolar. No saben si sus hijos van a montar en el autobús de la línea regular que les recoge para ir al instituto a Teruel y donde tienen un billete pagado. Si hay suerte y suben, tal vez el problema por la falta de plazas esté a la vuelta y se queden tirados, algunos con sólo 12 años porque cursan 1º de la ESO, en la capital turolense.

Los problemas se repiten desde que se inició el curso el 9 de septiembre y las familias reconocen que la situación les está produciendo una gran ansiedad. El último episodio de lo que algunos padres califican de “pesadilla” se produjo este lunes, cuando el autobús no recogió a los escolares en La Puebla de Valverde, pese a ir vacío, porque, según explican los afectados, el conductor aseguró sentirse amenazado. Los padres recalcan que “no es verdad que lo hayan amenazado”, pero no esconden que la situación es muy tensa. “Ha recogido a una señora que viajaba a Teruel y ha dicho que los niños de La Puebla no subían”, relataba este lunes una de las madres presentes. Cuatro padres y el taxista de La Puebla de Valverde se desplazaron hasta Teruel para que los niños pudieran llegar a clase este lunes.

Fuentes del departamento de Educación indicaron que se negó a recoger a los chavales “tras un enfrentamiento que tuvo la semana pasada con los padres” y especificaron que desde el Servicio Provincial “se ha exigido a la empresa” que este martes los recoja y traslade hasta Teruel.

La alcaldesa de La Puebla de Valverde, María Ángeles Izquierdo, relató que ya le transmitieron al director provincial de Educación, José Luis Castán, sus inquietudes relativas al transporte y le plantearon posibles soluciones, como la creación de una ruta escolar específica o mejorar las condiciones del contrato para que sea más atractivo, ya que según Izquierdo uno de los principales problemas es la empresa concesionaria, que ya en los años anteriores presentó graves deficiencias, como utilizar para el recorrido autobuses sin puertas o cristales. Castán les planteó, según comentó la alcaldesa, que la solución era disponer de un autobús más grande y que no había entrado en servicio aún porque se estaba revisando.

Incumplimiento

Sin embargo, fuentes del Servicio Provincial de Educación precisaron este lunes a DIARIO DE TERUEL que “aunque la empresa se ha comprometido a poner los vehículos adecuados, sistemáticamente lo viene incumpliendo”. Por eso, ya están “explorando otras medidas de contratación para solucionar cuanto antes este problema que es recurrente”, confirmaron.

La alcaldesa aseguró que desde los ayuntamientos implicados hay un apoyo total a los padres “porque deben tener la seguridad” de recibir el servicio con total garantía, aseguró. Comentó que justo al día siguiente de la reunión del miércoles con los responsables de Educación se volvieron a quedar dos niños de La Puebla en Teruel sin poder coger el autobús. “Hay una licitación y un contrato a cumplir, si la empresa no puede hacerlo, no debería optar a esa puja”, apostilló. Aseguró además no entender porqué el Gobierno de Aragón “no busca una alternativa si ya sabe que no es una empresa fiable”.

Cristina Egea, que es una de las madres afectadas, recalcó que los escolares tienen su billete pagado y que el conductor debería llevar un control de los que suben a la ida para luego reservarles la plaza de vuelta. La madre relató que los problemas se remontan al 9 de septiembre, que fue el primer día de clase y no acudió ningún autobús a recoger a los 25 estudiantes de La Puebla y Camarena: “Se olvidaron de nosotros”, especificó.

En taxi

Los seis estudiantes de Camarena de la Sierra viajan en taxi hasta La Puebla y allí esperan al autobús mientras el taxi se va hasta Formiche para trasladar a los dos escolares de allí hasta Teruel. “Si los nuestros pudieran hacer ese mismo viaje nos aseguraríamos que llegaban y, además, dejarían seis plazas libres para el resto de los pueblos en el autobús”, precisó Laura Amores, madre de dos jóvenes que van al instituto a Teruel. Señaló que así se lo propusieron a Educación, que no lo aceptó.

Indicó que los problemas se han producido continuamente, “es como una ruleta, no sabes cada día lo que va a pasar”, lamentó. Ella ha tenido que abonar de su bolsillo los 50 euros que le ha costado el taxi para llevar a sus hijas, de 13 y 16 años, de Teruel a Camarena un día que no cabían en el autobús y se quedaron tiradas en la marquesina.

La secretaria en Teruel de Fapar, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, María José Izquierdo, mostró una gran preocupación por la situación, ya que aseguró que está ocurriendo “en varias líneas” y lamentó que recaiga siempre “en las familias del medio rural, donde el transporte es muy importante” para garantizar la calidad educativa.

Plazas por cubrir en varios centros educativos

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel Vallés, en la capital turolense, y el Ricardo Mallén, en Calamocha, tienen sin cubrir sus respectivas plazas de auxiliares de Educación Especial, después de que les dieran la baja médica a las personas que había contratadas en cada uno de ellos.

Desde el departamento de Educación indicaron que la plaza de Calamocha ha salido en comisión de servicios y este 1 de octubre acaba el plazo para que la puedan solicitar. A partir de ese momento y, sino la pide nadie, se llamará a la lista de interinos para cubrirla cuanto antes. En lo que respecta a la del CEIP Miguel Vllés, se está llamando telefónicamente a las integrantes de la lista. Desde Educación aseguraron que “la voluntad es cubrir ambas cuanto antes”.

Desde Fapar, la secretaria María José Izquierdo lamentó que “da la impresión de que no ha cambiado nada el final del curso 2023-24 con el inicio del actual”. En el caso del Miguel Vallés, la auxiliar, que está contratada a jornada completa se ocupa de atender a dos niños con escolarización compartida con el Centro de Educación Especial Arboleda, además de varios casos de alumnos con TDAH y TEA. Desde la dirección confían en que la plaza se cubra este martes mismo. El Ampa de Calamocha explica en una carta remitida ala Dirección Provincial, que la baja está sin cubrir desde el día 17 y esta auxiliar atiende también a los niños del comedor escolar.