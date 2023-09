Restablecidas dos de las rutas escolares del IES Gúdar-Javalambre y la tercera dará servicio en breve

El director provincial de Educación en Teruel, José Luis Castán Esteban, se ha reunido este jueves con el presidente de la comarca Gúdar Javalambre, José Luis Alvir; el AMPA del IES Gúdar Javalambre, el equipo directivo del centro, alcaldes y familias afectadas por las rutas de transporte escolar de las localidades de Olba y Fuentes de Rubielos para explicarles la situación y ofrecerles soluciones.



El máximo responsable del Servicio Provincial les ha comentado que el pasado 1 de septiembre tres rutas de transporte escolar con destino en el IES Gúdar Javalambre se encontraban desiertas al no haber concurrido a la licitación ninguna empresa de transportes, lo que afectaba a un total de 112 alumnos.



Castán ha lamentado las afecciones causadas por esta “situación sobrevenida” y ha avanzado las medidas adoptadas por los nuevos responsables del Departamento de Educación para tratar de que no se viera afectado el servicio al comienzo del curso.



Una vez incorporados a sus cargos y dado que no se habían realizado las gestiones correspondientes, que “es la obligación de cualquier administración”, desde el Servicio Provincial se han gestionado las siguientes actuaciones con la “máxima celeridad”:

- Volver a contactar con todas las empresas de transporte disponibles, tanto en la provincia como en las limítrofes, para ofrecerles el contrato.

- Incrementar sustancialmente, con ampliaciones que llegan al 100% del gasto de transporte del curso anterior, para compensar el bajo precio de las licitaciones, que se había realizado con los mismos precios que el curso anterior, sin tener en cuenta el incremento del IPC, la subida de los salarios o la compensación por el desplazamiento de conductores, que no residen en las zonas en las que se realiza el transporte.

Como resultado de estas gestiones, y gracias a la buena disposición de las empresas, y también de los contactos realizados por las autoridades municipales y comarcales, que Castán ha querido agradecer expresamente, desde el lunes ya está restablecida una de las rutas afectas -entre Linares y Mora- y desde el martes la que cubre el trayecto entre Sarrión- Mora de Rubielos.

En cuanto a la ruta Olba-Fuentes de Rubielos- Mora, y después de que una empresa de transportes haya aceptado realizar la ruta y tenga ya disponible conductor, se espera que pueda entrar en servicio “este viernes o el lunes a más tardar”. La compañía está reestructurando los servicios de su flota de autobuses para poder iniciar cuanto antes el servicio.