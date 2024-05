Restaurar el exconvento del Carmen de Gea de Albarracín costará 3,45 millones y la redacción del proyecto está en licitación

El presupuesto base de la licitación es de 327.000 euros sin impuestos y se trata del primer paso para acometer la restauración integral del edificio, que tiene una superficie de más de 3.700 metros útiles. El coste para acometer la intervención integral se elevará a 3,45 millones de euros, buena parte de ellos obtenidos a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El plazo para que las empresas se postulen como redactoras del proyecto aún está abierto y, de momento, no se han recibido propuestas. Es la segunda vez que el Ayuntamiento licita esta redacción ya que el pasado año, en la anterior adjudicación, se concedió a la Universidad Politécnica de Valencia ­–cuyos especialistas se habían encargado ya de redactar el anteproyecto­– pero la otra empresa que optó, Magen Arquitectos, recurrió, y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) falló a su favor. El Ayuntamiento no pudo, no obstante, adjudicarlo a esa segunda empresa porque no llegaba a la puntuación mínima establecida, según indicó el alcalde, Santiago Rodríguez, y tuvieron que declararlo desierto. La redacción del proyecto, una vez adjudicada, deberá estar lista en cuatro meses.

Parte del edificio se rehabilitó ya a finales de los años 90 para adecuarlo a nuevos usos. Allí hay una sala preparada como peluquería, el hogar del jubilado y un espacio que se emplea como gimnasio dotado con diferentes aparatos. Los trabajos de albañilería realizados en el pasado se eliminarán puesto que se colocaron suelos y molduras poco acordes con la historia del edificio.

El complejo conventual tiene incoado el expediente para ser declarado Bien Interés Cultural (BIC) desde el pasado mes de octubre de 2023, cuando el Ayuntamiento formuló la solicitud al Gobierno de Aragón, que todavía no se ha pronunciado. El edificio ya está en la lista de los bienes catalogados puesto que el consistorio lo declaró en el año 2021 Monumento de Interés Local.

Con más de 3.700 metros cuadrados de superficie útil, el Ayuntamiento tiene intención de destinarlo a usos múltiples, entre los que se encuentra una zona de emprendimiento y coworking de gran tamaño, un gimnasio de grandes dimensiones y provisto de múltiples aparatos o diferentes salas polivalentes para usos de las asociaciones y entidades locales. El regidor de Gea concretó que actualmente ya hay un espacio para celebrar conferencias pero “a veces coinciden varios actos a la vez”.

Lo que pretenden desde el consistorio de Gea de Albarracín es que el edificio se convierta en un lugar de efervescencia cultural con jornadas, exposiciones, charlas y otras actividades impulsadas desde las asociaciones, como pilates, yoga o kárate.

Por otra parte, se mantendrá allí el hogar del jubilado, donde cada actualmente ya acuden a diario numerosas personas. Además, también está previsto reservar un espacio para la gente joven, de forma que el exconvento sea un espacio de encuentro social de todos los geanos. Por otro lado, en la segunda planta del edificio se situarán diversas dependencias para atender a grupos de diferentes edades, como una sala de fisioterapia y otra destinada a que el trabajador social preste atención a los usuarios.

El presupuesto para acometer las diferentes actuaciones se eleva 3,45 millones de euros de los que 2,7 millones serán aportados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y están regulados por el Programa de Impulso de Edificios Públicos (Pirep). En cuanto a la cuantía restante, 700.000 euros se obtendrán del Fondo de Inversiones para Teruel (Fite) y los otros 50.000 los aportará el Ayuntamientos con fondos propios, según detalló el alcalde,

El edificio será, según adelantó Santiago Rodríguez, energéticamente eficiente “al 100%”, aseguró, para añadir que el mantenimiento no tendrá coste para el consistorio puesto que en la participación de la cooperativa energética de Gea de Albarracín, que se abastecerá de la planta fotovoltaica, se incluyeron ya todos los servicios públicos, también el exconvento e incluso las viviendas de propiedad municipal.

La iglesia no está incluida

El Ayuntamiento solicitó la rehabilitación de todo el complejo conventual, que incluye también la iglesia, pero al ser propiedad del Obispado de Teruel y Albarracín, aunque está cedida en uso por 55 años, no se podía acometer con cargo al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que es el que costea 2,7 millones de euros para la rehabilitación, por lo que hubo que modificar la solicitud. El alcalde de Gea, indicó que intentaron llegar a un acuerdo con el Obispado de Teruel y Albarracín para la cesión del edificio en propiedad, pero no fue posible y los 700.000 euros destinados a su rehabilitación “fueron retirados de la subvenciones por los condicionantes” del Pirep.

Fuentes del Obispado de Teruel y Albarracín indicaron que, actualmente, no hay ninguna actuación prevista en este templo y comentaron que “la cesión de uso se hace con el propósito de que los ayuntamientos puedan hacer el arreglo de las iglesias con dinero público, no hace falta que tengan la propiedad, y la cesión de uso es total siempre que se respete el culto, valores y sensibilidades cristianas”.