Talan el árbol navideño reivindicativo que se instaló el Movimiento de Acción Rural en Montalbán

El Movimiento de Acción Rural (MAR) continúa con su reivindicación para mejorar la atención sanitaria en el ámbito rural y el pasado viernes, con la cercanía de las celebraciones navideñas, había decorado un árbol en la entrada a Montalbán por la carretera nacional N-420 desde Utrillas con mensajes reclamando un cambio normativo y más médicos y con batas de sanitarios.



Esta acción ya se había desarrollado en el mismo lugar el año pasado, sin embargo, en esta ocasión la plataforma se ha llevado una desagradable sorpresa ya que el lunes vieron que desde conservación de carreteras de Fomento se había talado dicho árbol, lo que ha generado mucho malestar entre la población. El MAR no ceja en su empeño de visibilizar esta problemática y ayer mismo volvieron a colocar batas en los árboles del paseo de la N-420 y por redes sociales animaron a la gente a sumarse a la iniciativa.

Decoración

Desde el MAR lamentaron lo ocurrido, aseguraron que si les hubieran pedido que quitarán la decoración lo hubieran hecho y se hubiera evitado que se cortara el árbol. También mostraron su perplejidad porque el año pasado habían llevado a cabo una acción similar y se produjo ningún problema.

El alcalde de Montalbán, Carlos Sánchez, reconoció su sorpresa por lo ocurrido ya que no avisaron para la retirada de los adornos si no cumplían con la normativa de carreteras y recordó que en 2021 no hubo ninguna queja.

Sánchez aseguró que la población estaba “molesta” ya que la situación de la Atención Primaria es “muy grave” y esta es una forma más de visibilizarlo.

El alcalde de Montalbán llamó ayer a la Unidad de Carreteras para informarse sobre quién había dado la orden de talar el pino y comentó que iba a hacer la petición de información por escrito.