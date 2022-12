Un fallecido y dos heridos en un accidente de tráfico en Báguena

Por

Un hombre de 70 años ha fallecido y dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este miércoles en el término municipal de Báguena en el que se han visto implicados dos turismos. Los bomberos han tenido que excarcelar a dos personas que viajaban en uno de los vehículos, una ha resultado fallecida, y la otra ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro hospitalario. No ha sido necesario excarcelar al ocupante del otro coche que ha sido atendido por los servicios sanitarios y trasladado a centro hospitalario.



Según informa la Delegación del Gobierno en Aragón, el accidente se ha producido a las 14,34 horas en el punto kilométrico 209,8 de la carretera N-234 a su paso por Báguena, por causas no determinadas por estas fuentes.



El fallecido es un vecino de Ababauj, mientras que la identidad y procedencia de los dos heridos no ha sido facilitada. EFE