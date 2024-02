Una familia pide facilidades para tener escolarizados a los niños en Perales del Alfambra

Una familia de nuevos pobladores de Perales del Alfambra ha vuelto a reclamar a Educación que les den facilidades para poder tener bien escolarizados a los niños en este municipio, ya que ellos viven en la pedanía de Villalba Alta y la alternativa que les ofrecen es llevarlos al colegio de Alfambra, que está más lejos. Una de las madres, Eliana Orozco, se quejó de que llegaron para repoblar la zona pero en cambio no les dan soluciones al problema de movilidad que existe en los pueblos.

Orozco comentó que los afectados son cuatro niños, entre los que hay una niña de Orrios, y luego otra niña de 4 años y dos niños de 5 y 8 años, que son de su familia, y que viven desde hace un par de años en la pedanía de Villalba Alta, en Perales del Alfambra. Al principio cuando llegaron estuvieron viviendo en el mismo pueblo, pero después la familia fue creciendo al llegar más y en la actualidad son quince personas, entre adultos y niños.

Tuvieron que irse a vivir a una casa en la pedanía de Villalba Alta, y el problema reside en que por cómo está organizado el transporte escolar deberían acudir al colegio de Alfambra, pero ellos no quieren que los niños se desplacen allí porque ese municipio está a 15 kilómetros, cuando Perales está a solo 3,5, según explicó Orozco.

El problema que tienen es que al haber optado por llevarlos a Perales, se han quedado descolgados del transporte escolar y es la propia familia la encargada de hacerlo. En el caso de la niña de Orrios, Orozco explicó que los padres la llevan en coche, pero en cambio su familia solo dispone de un vehículo y no siempre pueden llevarlos.

Apertura de la escuela

La madre indicó que desde Villalba a veces los llevan a las ocho, pero la escuela no abre hasta las nueve y tienen que quedarse en la calle, y en otras ocasiones no pueden llevarlos hasta las diez. Por los problemas de conciliación familiar y laboral han pedido que los niños si llegan antes, puedan quedarse en el colegio a cargo de alguien, pero el centro no dispone de ese servicio.

Orozco lleva tiempo llamando la atención sobre esta situación en las redes sociales, y ayer volvió a incidir, puesto que mientras que en los pueblos se buscan a personas de fuera para que repueblen el territorio -ellos son migrantes-, después no se les dan facilidades ante los problemas de movilidad existente.

Fuentes del Departamento de Educación indicaron a este periódico que a los alumnos que tienen que desplazarse hasta su centro y no tienen ruta, se les concede una ayuda individualizada, pero si los padres deciden otra escuela, legalmente solo se les puede pagar en este caso de su pueblo a Alfambra, puesto que así lo contempla la normativa de transporte.

El alcalde de Perales, Pedro Polo, manifestó que el problema se debe al cambio de rutas “sin sentido” que se hizo, con lo cual se forzaba a los niños a ir a Alfambra pese a que siempre han estado en Perales. Comentó que había intentado hablar con Educación, pero no habían mostrado gran interés.

Solución

Polo consideró que la solución sería la ruta que había antes, porque al cambiarla lo descompensaron todo. Dijo que un ayuntamiento pequeño y sin recursos no tiene capacidad para un servicio de madrugadores.

El alcalde lamentó que pese a que desde los ayuntamientos se trabaja en crear oportunidades para que se asiente población, “por una mala gestión del transporte escolar como este se te puedan ir quince personas”. Indicó que han intentado buscarles un piso en el propio Perales pero no hay para familias tan numerosas.

Incidió en que la solución debería pasar por una “gestión pura y dura del servicio provincial de Educación al transporte y que les den una solución para el desplazamiento de estos niños, porque ha quedado demostrado que les cambiaron la ruta, les forzaron a ir a Alfambra y ellos no querían”.