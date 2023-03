Utrillas anima a reutilizar productos con una feria que reúne a público de toda la contornada

Lámparas hechas con los cascos de botellas, joyas fabricadas con antiguos neumáticos de bicicleta o coches de segunda mano. Los objetos tienen más de una vida como comprobaron los centenares de personas que se pasearon por Utrillas Sostenible, la Feria para la Sostenibilidad que alcanza este año su segunda edición. La muestr ha reunido este fin de semana en la capital de las Cuencas Mineras a un total de 60 expositores y a público no solo de esta comarca, sino también de otras próximas, como Bajo Aragón o Andorra Sierra de Arcos

La muestra dedica todo un pabellón a los productos reutilizados y artesanales y en ella los propios vecinos han llevado aquellos enseres de los que quieren desprenderse. Desde un microondas hasta cuadros de cerámica, peluches, libros o ajedreces buscan una nueva utilidad y sus dueños recuperar unas monedas. El espacio de economía circular contó con la colaboración de Aremco, la Asociación de Artesanos y Emprendedores por un Consumo Responsable, y Juan Carlos Escudero, integrante de la agrupación, explicó que los vecinos dejan los productos en depósito y el dinero recaudado con la venta se entrega al vendedor, a excepción de un 15% que queda para la Asociación.

Escudero reconoce que en España “es algo totalmente atípico, y más en el mundo rural, donde la gente tiene casas grandes, llenas de cosas olvidadas y llenas de polvo a las que podría darles otra vida”, dijo.

Victoria Kudinova examinando algunos de los vestidos que vende

Arantxa y su madre Concha, de Castel de Cabra, paseaban entre los objetos de segunda mano, un tipo de productos que, sobre todo la hija, adquiere cada vez más. “Es una manera de reciclar, hay cosas que a ti no te sirven y a otra persona le pueden valer, una vez lo tiras ya se acaba”, detalló. Su madre no tiene reparo en usar cosas de segunda mano, pero reconoce que apenas las compra porque “se encuentran por internet y no compro ahí”, comentó.

En la zona de economía circular había personas que se encargaban de vender sus propios productos, como Victoria Kudinova, que acudió con una decena de vestidos de fiesta que le quedaron de la tienda que cerró en Zaragoza para captar nuevas clientas y vender el stock. Se trata de confecciones que le encargaban en su tienda y se realizaban a medida en Ucrania. Kudinova es rusa, su marido, ucraniano y llevan dos décadas en España, pero la pandemia le obligó a cerrar la boutique por falta de banquetes, a las que están asociadas las prendas que vende. Ahora está esperanzada porque “poco a poco están empezando a retomarse las celebraciones”, aseguró.

Utrillas Sostenible es también un buen escaparate para aquellas empresas que empiezan, como Estética Natalia que regenta Natalia López y que ofrece manicuras, maquillajes y tratamientos de todo tipo, siempre con productos veganos y algunos novedosos en la zona como la maderoterapia. “Tiene muchos beneficios para el cuerpo, desde la retención de líquidos a las piernas cansadas o eliminar celulitis y estrías”, relata la esteticista.

Agrimotor es el nuevo taller de pequeña maquinaria agrícola de Montalbán

Una de las novedades de la feria de este año es que ha contado con una nave para la exposición de pequeña maquinaria agrícola y coches de segunda mano. Allí Enrique Pérez se daba a conocer en toda la contornada, algo que le hace falta puesto que abrió su taller en Montalbán, Agrimotor, en plena pandemia. Los primeros meses fueron muy duros, sin faena, pero señaló que va notando mejoría. “Es un sector que va por meses, en invierno tengo menos motos para reparar pero más motosierras y en primavera empiezo ya con las motos y con la maquinaria del huerto y cortacésped”, especificó. También dice tener muchos encargos de mantenimiento por parte de los Ayuntamientos de la comarca, algo que agradece porque son clientes fijos. Montó la empresa tras trabajar en Alcañiz y en Zaragoza con el objetivo de vivir en su pueblo. Además, lo hizo porque en toda la zona no hay talleres específicos dedicados a las motos y a la pequeña maquinaria agrícola, “los más cercanos están en Teruel y Alcañiz”.

Auge de coches de ocasión

Sergio Marzo, que es el propietario de Talleres Marzo, especializado en la reparación de vehículos y la venta de coches de segunda mano, mostraba algunos de los automóviles que tiene ahora en venta y que pronto expondrá en su propio establecimiento, donde hasta ahora funcionaba por catálogo. El empresario utrillense aseguró que el negocio de los coches de ocasión está en auge y que, en los diez años que lleva con el taller, jamás ha habido tanta demanda. El motivo está claro y es la demora que hay para adquirir un vehículo nuevo. Eso ha provocado un aumento de precio en los de segunda mano, que oscila entre un 10% y un 20% en función de las marcas. De todas formas, pese a la subida, Marzo anima a comprar porque “la demanda va a ir a más y serán más caros”, vaticinó.

Comentó que entre sus clientes hay tres perfiles, los que buscan un coche seminuevo; los que desean sustituir el suyo por un poco mejor y se decantan por los que tienen menos kilómetros y aquellos que demandan un coche para el día a día, de trote. Eso sí, como apunta Sheila Parra, que es su pareja y le echaba una mano a atender a los clientes, “todos piden que gasten poco”.

Taller de origami realizado ayer por la mañana en la feria

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, destacó la importancia que tiene Utrillas Sostenible para impulsar el tejido asociativo local y matizó que en ella tienen cabida todas las asociaciones, desde las que hacen zumba hasta las amas de casa pasando por la protectora. Moreno recordó que aunque la localidad lleva seis años organizando la muestra expositiva, esta es la segunda edición en la que se dedica a la sostenibilidad y aseguró que el objetivo es la concienciación de los ciudadanos.

El director de Utrillas Sostenible, Miguel Ángel Pascual, indicó que las previsiones eran de unos 6.000 visitantes. La principal novedad de esta edición 2023 es que las actividades de la feria se han ampliado con conciertos y discomóvil nocturna.

Los encargados de inaugurar la feria, que tuvo lugar el viernes por la tarde, fueron los sanitarios como muestra de apoyo “a la reivindicación de una sanidad pública para todos”, dice Moreno, quien lamenta la falta de recursos materiales y humanos que hay en el Centro de Salud de Utrillas, “que está igual que hace dos años.

El alcalde, Joaquín Moreno, en el expositor charlando con las alumnas del colegio

Apadrina una papelera, el proyecto para concienciar a los vecinos sobre la basura

“¿Quieres apadrinar una papelera?”, es la pregunta que recibieron todos los visitantes de la Feria Utrillas Sostenible de parte de un grupo de niñas del CEIP Villa de Utrillas. El proyecto busca concienciar a los vecinos de la importancia de no tirar papeles y otras basuras al suelo. La iniciativa consiste en que alumnado decora una papelera al gusto del padrino, que paga 5 euros por ella, la coloca en el lugar donde cree conveniente y debe responsabilizarse de mantenerla limpia.

“Tenemos algunas para interior y otras para exterior que van sujetas con bridas”, dijo Inés Millán, que es una de las alumnas del proyecto. Su compañera Belén Martínez explicó que el proyecto arrancó con un rally fotográfico para constatar el estado en el que se encontraba el pueblo, que “estaba muy sucio”, añadió su amiga Laura Liñares, quien precisó que papeleras sí que había, pero “la gente tiraba cosas al suelo”, por lo que el trabajo que persiguen con la campaña Apadrina una papelera es concienciar de su uso para evitar la suciedad en Utrillas. “Queremos tener un pueblo más limpio”, aseguró Belén Martínez.

Junto a ellas estaba su profesora Noelia Rojo, quien concretó que la actividad se enmarca en la iniciativa Conciénciate y actúa, que se está desarrollando en todo el centro para imbuir un espíritu más sostenible entre los alumnos. Además, constató que son ellos los que se han ocupado de realizar el listado de materiales y también de decorar las papeleras.

De momento el apadrinamiento está siendo un éxito y solo en el primer día de la feria ya habían distribuido más de medio centenar de papeleras por todo el pueblo. Ahora les tocará confeccionarlas, ya que se hacen personalizadas en función de los gustos de cada persona y pueden llevar colores, rayas o incluso frases. “Las que más nos piden son como las que tenemos de ejemplos aquí, aunque es decimos que pueden diseñarla a su gusto”, relató Inés Millán.

El alcalde, Joaquín Moreno, es uno de los padrinos de las nuevas papeleras que en unos días proliferarán por el casco urbano y se mostró orgulloso del interés por parte de los niños de mejorar la limpieza en la localidad. Además, reseñó que se trata de una actividad que incentiva que haya una “relación fluida” entre la comunidad educativa y la población.