Utrillas dicta un bando para que no se beba agua de la red

El Ayuntamiento de Utrillas dictó este miércoles un bando para que no se beba agua de la red para consumo de boca, pero que sí se podía consumir para cocinar o para lavar. El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, explicó que tras la realización de los análisis del agua por parte de la farmacéutica se recoge que en uno de los parámetros salía que estaba hiperclorada por lo que se había optado por prevención que no se consumiera el agua para beber. Moreno explicó que los análisis recogen muchas variables y que todos menos la cloración salían bien por lo que la situación la calificó de no preocupante y que esperaba que hoy se produjera una vuelta a la normalidad. “Los análisis que se hacen del agua son muy estrictos y se tiene que velar por la salud y para evitar riesgos se dicta que el agua no es apta para el consumo de boca.”.