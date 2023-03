Valdelinares se estremeció el lunes al despertarse con una sensación térmica cercana a 23 grados bajo cero

El invierno ha tardado en llegar pero lo ha hecho con fuerza, y así lo atestiguan los vecinos de Valdelinares, que el pasado lunes alcanzaron una temperatura mínima de -12,3 grados pero que, combinada con la humedad y el fuerte viento provocó una sensación térmica de -22,8 en el invierno más frío de los últimos años, según los datos recogidos por el aficionado a la meteorología Manuel Sabater.

Los mercurios se desplomaron hasta los -12,3 grados el lunes por la mañana en un día en el que el municipio estuvo siempre por debajo por debajo de cero con una temperatura que nunca subió por encima de los -7,1 grados. “Ésta ha sido una entrada de aire frío muy destacable” dijo Sabater. Según sus observaciones y los datos que ha recogido en los últimos años a través de su red de estaciones meteorológicas, “esto no pasaba desde febrero de 2015 que no teníamos máximas tan bajas”. Sabater recordó que antes de esa fecha también hubo episodios gélidos como el mes de febrero de 2012 o enero de 2005, aunque el titular de la red Meteo Ibérico Sureste (www.meteoibericosureste.com) no dispone de datos de esos años.

“Hace unos siete años que no teníamos tanto frío y sensaciones térmicas tan bajas”, afirmó con severidad en referencia al dato de sensación térmica recogido el lunes en el pueblo más alto de España, donde se obtuvo un registro de -22,8 grados.

Diferencia

La acusada diferencia entre el valor del termómetro y la sensación térmica se ha debido, “sobre todo, a la velocidad del viento”, aseguró el meteorólogo. En el cálculo de la sensación térmica se tienen en cuenta, además de la temperatura ambiente otros valores como la humedad del aire y, sobre todo, la fuerza del viento. Por eso, el haber tenido rachas de viento cercanas a los 80 Kmh con temperaturas de -12,1 grados ha provocado que el dato de sensación térmica se haya desplomado.

Además de lo llamativo de los valores extremadamente bajo, a Sabater le ha llamado la atención “la persistencia del episodio”. “El mes de febrero ha sido algo más frío de lo normal”, aseguró tímidamente Manuel Sabater. Pese a lo que pueda parecer, el mes de febrero ha sido “ligeramente frío” en las zonas más hondas, sobre todo en los valles como en el que se levanta la ciudad de Teruel, porque ha habido muchos días de inversión térmica con numerosas heladas. Ha helado prácticamente todos los días del mes”, razonó Sabater, que apuntó que el comportamiento meteorológico del mes de febrero ha sido “normal”, cumpliendo los valores propios de estas alturas del año. Febrero ha sido un mes un poco más frío de los normal, sobre todo por las temperaturas mínimas , “que han sido sensiblemente más bajas de lo normal, en torno a dos grados, que es mucho”, explicó el experto. Por contra, “las máximas han sido también más suaves . Ha habido bastante contraste entre el día y la noche”, añadió.

Sabater hizo hincapié en la contundencia de los datos porque aunque reconoció que es propio del invierno el frío, “tanto tiempo seguido con temperaturas tan bajas no es habitual”.

Además de los datos térmicos, Sabater también destacó la escasez de precipitaciones en forma de nieve registradas durante esta estación.

Previsiones

La previsión para lo que resta de invierno es a una mejoría de las condiciones ambientales. “La tendencia es a que vayan subiendo las temperaturas. Lo notaremos a partir del fin de semana, cuando parece que se normalizarán. Aunque seguirá haciendo frío , parece que las previsiones apuntan a un cambio de tendencia porque pasaremos de tener vientos del primer cuadrante procedentes de la zona continental de europa, que es lo que estamos teniendo ahora, hay un cambio a vientos que vienen del Atlántico y que llegarán más templado”, dijo el meteorólogo aficionado que, no obstante, no espera grandes precipitaciones.

La responsable de la Oficina de Turismo de Valdelinares, Teresa Lozano, recordó que “llevamos varios días con mucho frío pero el lunes hizo mucho viento y la sensación térmica fue muy desagradable porque estuvimos todo el día bajo cero”. Lozano recordó que ésta ha sido la segunda ola de frío que se ha sentido este año, algo que “se hace pesado porque si se mantiene durante mucho tiempo empiezan los problemas con las cañerías”. En la primera ola de frío, que se registró en enero, sí que se produjeron problemas de fontanería porque el episodio duró más tiempo, “y al final en las casas sí que se heló el agua”. En esta ocasión los problemas más importantes se han registrado en las carreteras, por la aparición de plazas de hielo.

La vecina de Valdelinares confió en que se cumplan las previsiones que señalan que esta ola será corta y que a partir del viernes empiecen a subir las temperaturas.

Mientras tanto, con una sensación de tanto frío, Valdelinares se convirtió casi en un pueblo fantasma. “ El que tenía que salir a trabajar sí salió de casa, pero el que no tenía que salir a trabajar ese día se quedó en casa. En la calle no había nadie y en el bar tampoco. Era insoportable estar en la calle”, describió la vecina de Valdelinares sobre la vida en el pueblo con tanto frío.