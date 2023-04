Amancio Prada traerá a la Catedral de Teruel su adaptación musical de 'Cántico Espiritual'

El músico y cantautor leonés Amancio Prada ofrecerá un concierto el próximo 12 de mayo, a partir de las 19 horas en la Catedral de Santa María de Mediavilla, en el que interpretará su versión del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, entre otros poemas de este místico y de Teresa de Jesús. Seré el colofón a una serie de actividades en torno a la figura de este monje, cofundador de los Carmelitas Descalzos junto a Teresa de Jesús, nacido en Fontíveros (Ávila) en 1542 y fallecido en Úbeda (Jaén) en 1591, que incluirá un recital de poesía el 5 de mayo y una conferencia el 11 de mayo.

Las actividades están organizadas por el Atrio de los Gentiles, de la Diócesis de Teruel y Albarracín. El concierto de Amancio Prada será gratuito pero será necesario tener invitación pues el aforo es limitado. Pueden adquirirse en la taquilla turística de la Catedral de Teruel desde el 24 de abril, en horario de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

El concierto del día 12 de mayo arrancará a partir de las 19 horas, y se centrará fundamentalmente en la versión del Cántico Espiritual que grabó Prada para guitarra, voz y violín en 1977, durante los cinco que vivió en Segovia tras regresar de Francia. Con ese trabajo, que tras varias décadas sigue considerándose uno de los más celebrados del leonés, actuó en cuatro ocasiones en el Teatro Español en 1982 y comenzó una gira por numerosas universidades americanas, convirtiéndose ya en una referencia de la música y la composición en España.

Ese Cántico Espiritual se atribuye a Juan de Yepes, más conocido como San Juan de la Cruz. Se cuenta que compuso y memorizó las treinta primeras estrofas del poema durante su encarcelamiento, en 1577, en el monasterio de Toledo, por no tener material para escribirlas. El poema fue terminado en Baeza y Granada al menos dos años después. Sin embargo Cántico Espiritual no fue publicado hasta 1622, 31 años después de la muerte del escritor y religioso, en París y en francés. La primera publicación del poema en castellano se realizó en 1627 en Bruselas y, debido a la censura que ejercía la Inquisición, no fue hasta 1630 cuando se publicó en España. Se trata de una composición de octosílabos en la que el autor parte del amor profano, encarnado por una pareja de amantes, para simbolizar el sentimiento de amor y de comunión con Dios.

Poesía y conferencia

Amancio Prada es uno de los compositores y cantautores más prestigiosos de nuestro país, cuya extensa obra tiene en la mayor parte de las ocasiones una base literaria fundamentada en la lírica española, de las cantigas del siglo XII a Federico García Lorca, pasando por Juan Ramón Jiménez, Santa Teresa de Jesús, Bécquer, el Romancero, Jorge Manrique, Agustín García Calvo o Carmen Martín Gaite, entre muchos otros. Prada es Premio Castilla y León de las Artes o Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, entre otras distinciones.

Antes de su concierto se celebrará un recital poético y una conferencia, igualmente basadas en la obra de San Juan de la Cruz.

El recital, titulado La Soledad Sonora se celebrará el 5 de mayo a las 19 horas en la Iglesia de las Carmelitas de Teruel. Elena Abril y Luis Arturo Giménez recitarán poesía de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, con música de Ana Antón Salvador al violonchelo.

Por su parte, el 11 de mayo Javier Melloni ofrecerá, a partir de las 19 horas en el salón de actos de la Cámara de Comercio la conferencia titulada Anhelo de Infinito en San Juan de la Cruz.