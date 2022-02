Annet Timmer, Guzmán Pérez y Noé Peiró son los ganadores en Peñarroya

Annet Timmer, de Amposta (Tarragona), en la categoría de pintura, el madrileño Guzmán Pérez Montiel, en la categoría de relatos cortos, y la valenciana Noé Peiró Sansano, en la de pintura mural, son los ganadores de la edición número 18 del certamen de las tres disciplinas artísticas que se celebran en Peñarroya de Tastavins.

La localidad ha hecho públicos los galardones coincidiendo con la fiestas de sus santos patrones, San Sebastián y San Fabián. En el caso del Concurso de Pintura Desideri Lombarte, la ganadora fue Annet Timmer con una original composición con varias lecturas, y que a partir de ahora forma parte de la pinacoteca municipal de Peñarroya. Su obra recibe el título And there she goes (I allá va ella), y a través de una figuración con tintes surrealistas apela a la mujer que avanza, que recorre un camino jalonado por obstáculos que no son sencillos de superar. Annet Timmer ha obtenido 700 euros de premio.

Por su parte Guzmán Pérez Montiel, de la localidad madrileña de Tres Cantos, logró el primer premio del Concurso de Relatos Maties Pallarès, con el texto titulado Agua Deshidratada. En este concurso hay reservado premios para los finalistas, de modo que Núria Oliva i Barceló, de Caldes d’Estrac (Barcelona) fue reconocida con el segundo premio por Cicatrius de mel; y Luís Auñón Muelas, de Xirivella (Valencia), fue reconocido con un accésit por Eterna memoria.

Además, el concurso Era del Habanero en el que Peñarroya de Tastavins premia al mejor grafitti ha sido para el diseño de Noé Peiró Sansano, de Gandía (Valencia). Durante las próximas semanas se realizará dicha pintura mural en las paredes de la Era de Habanero, en la pista que va hacia las Rocas del Masmut, según explica los organizadores.

En la edición de este año, el certamen Maties Pallarès ha contado con un total de 223 relatos cortos, entre los cuales el jurado destacó especialmente la gran calidad literaria de las obras recibidas. En esta ocasión la organización ha mantenido algunas novedades. Entre ellas, la reducción del espacio total que tiene que ocupar el relato, así como la inclusión de una palabra clave que tenía que aparecer en dicho texto. En este caso, la palabra requerida era rural.

Exposición y voto popular

En lo que se refiere al concurso de pintura Desideri Lombarte que impulsa el ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins ha contado en esta 18ª edición con una participación notable de 77 pinturas. Este año, y manteniendo la experiencia de los últimos años, el certamen se desarrolló en dos fases. En una primera selección, el jurado eligió las 25 obras más interesantes, y todas ellas se pudieron disfrutar en una exposición que estuvo abierta al público en la Ermita de Dalt de la Virgen de la Fuente durante el mes de diciembre. Asimismo, y para hacer al público partícipe de dicha muestra, los asistentes podían votar (de forma anónima y no vinculante) el cuadro que consideraran digno merecedor del premio Desideri Lombarte. Desde el ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins valoran la buena respuesta del voto anónimo, pese a que la exposición ha estado disponible en un período de tiempo muy breve.

Ante la situación de emergencia sanitaria, el ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins ha sus-pendido los actos de entrega de dichas distinciones y las traslada a las fiestas mayores de septiembre, a expensas de que la situación sanitaria mejore para entonces.