Azero e Isabel Marco actuarán en el Gurrea Rock Festival 2022

Ya están a la venta las entradas anticipadas para el Gurrea Rock Festival 2022, la cita musical que está prevista para el próximo 9 de abril en la localidad oscense. Las formaciones turolenses de Azero e Isabel Marco & los Rockanrolas forman parte del cartel, donde además figuran dos referencias importantes del rock como el grupo asturiano Desakato y los zaragozanos de Tachenko.

El festival se celebrará en una sola jornada en el pabellón municipal de Gurrea de Gállego, que tiene prevista su apertura de puertas a las 22.30 horas. El aforo previsto es de 1.000 personas, y las entradas pueden ya pueden adquirirse por anticipado, a 12 euros, en www.wegow.com y en diferentes puntos físicos de Huesca y Zaragoza, y a 15 euros en taquilla.

Además se ha lanzado una campaña promocional por la que las primeras 100 entradas pueden comprarse, a través de la plataforma wegow a un precio reducido de 10 euros. A través de la tienda web de Alternativa Management también pueden comprarse entradas con el desplazamiento en autobús incluido, pero solo con salida desde Zaragoza o Huesca.

Los encargados de abrir fuego serán Tachenko, veterana formación indie zaragozana que este año cumple 20 años, tiempo durante el cual han editado siete discos y varios EP’s. Se trata de una de las formaciones fetiche del panorama musical aragonés, premiada en varias ocasiones en los Premios de la Música Aragonesa.

Cantante alcorisana

Tras ellos comparecerá Isabel Marco & los Rockanrolas, formación liderada por la cantante alcorisana, una de las artistas aragonesas que más conciertos ha ofrecido en los últimos dos años. En esta ocasión, y al contrario que en muchas de esas citas anteriores, presentará su espectáculo en formato eléctrico, igualmente personal y mucho más intenso que en acústico.

El plato fuerte llegará con Desakato. La banda asturiana es una de las referencias del punk rock español desde su formación en 2004. Cuentan con siete discos además de sus dos primeras maquetas inciales, el último de los cuales, La miel de las flores muertas, fue editado en 2020.

Y para finalizar la noche sonará el rock de Azero, banda formada na La Codonyera que presume de hacer rock de pueblo desde 1996, con una música que pone el punto de mira en asuntos com la despoblación, la justicia social y el compromiso. Desde Rock de Pueblo en el 2000, cuando la despoblación no ocupaba los titulares de la prensa nacional, hasta la actualidad, han publicado además Hay por qué luchar (2002), Granja humana (2005), Guillotina (2007), Manos arriba (2009), Sigue buscando (2011), Made in Teruel (2015), Made in Vaquillas (2017) y La Muerte está echada (2019).