Clara Mas: “Ni el jazz ni ninguna otra música es solo para gente entendida”

Coolage es un proyecto musical formado por Coco Balasch, contrabajista nacido en Francia y afincado en la localidad turolense de Valdeltormo. Nació hace veinte años para dar salida a las inquietudes del músico respecto al jazz, y desde entonces, con idas y venidas, ha ido integrando a algunos de los mejores músicos españoles del género. Actualmente está formado por Pepe Balasch al piano, Andreu Moreno a la batería, Dani Molina al saxo y el propio Coco Balasch al contrabajo. Su último fichaje es una joven flautista y cantante catalana, Clara Mas Martí, que está recién comenzando una prometedora carrera. Coolage & Clara Mas ofrecerá este viernes pr la noche el último de los conciertos del ciclo Noches en el Jardín. (Jardín de San Pedro, 20.00 horas).

La propuesta va de los clásicos de jazz del Broadway de los años 50 de siglo XX a temas propios en la onda del jazz europeo posterior. Encuadrado dentro del Festival de Jazz de Teruel, es el único concierto de pago del ciclo (12 euros anticipada, 8 para amigos de los Amantes y 15 en taquilla), además de uno de los mejores que van a poder escucharse en la capital turolense este año.

Clara Mas Martí

Con 18 años recién cumplidos, Clara Mas Martí es una de las mujeres españolas del jazz con mayor proyección de la actualidad. Acaba de empezar sus estudios superiores de flauta jazz en la Escuela de Música de Catalunya (ESMUC), uno de los centros educativos musicales más prestigiosos de toda España, de donde han salido artistas como Rosalía, Andrea Motis, Salvador Sobral o Silvia Pérez Cruz. Coco Balasch afirma que “tiene una voz grande, de amplia tesitura y un grado de improvisación que a su edad la convierte en una rareza, con un talento asombroso”.

Según el contrabajista afincado en Teruel, miembro además de proyectos turolenses como Radizes , “trabajar con Clara es muy sencillo dada su capacidad, su comprensión musical y su creatividad. En los más de cuarenta años que llevo pisando escenarios he conocido muy pocos músicos con su talento”. El francés criado en Barcelona asegura que solo siente “alegría y gratitud porque a estas alturas ya no me esperaba poder trabajar con alguien como ella”.

Hija de músicos, Clara Mas comenzó su formación en la Escola de Música de Berga, pueblo cercano a su Aviá (Barcelona) natal, y después cursó estudios secundarios en el Conservatorio de los Pirineos de esa misma localidad. Hizo piano como instrumento secundario con Pepe Balasch, hermano de Coco Balasch, teclista de Coolage y en buena parte responsable de que Mas Martí se enamorase del jazz. “Cuando lo conocí comprobé que es el lenguaje a través del cual mejor puedo expresarme mejor sin ninguna duda”, asegura. De hecho la catalana aprovechó que llevaba un año de ventaja en el Conservatorio con respecto a su edad -su talento en la música es abrumador, no se cansa de repetir Coco Balasch- para potenciar durante un año su lenguaje jazzístico y armonía moderna, algo indispensable para superar las exigentes pruebas de acceso de la ESMUC.

La flauta travesera de Clara aporta a Coolage un punto diferencial, ya que no es un instrumento habitual en el género. “Sin embargo para mí es como mi lengua materna, y si hago jazz lo haré con mi instrumento, aunque haya quien sostenga que no es apropiado”.

Como ya demostró en su debut junto al resto de la formación hace unos días, en el Festival de Jazz de Calaceite, Mas Martí es además una excelente cantante, con un gran dominio innato del scat -capacidad para improvisar notas cantando sílabas sin significado, muy habitual en jazz-. Pese a ello prefiere seguir considerándose una flautista: “Siempre he cantado pero no tengo formación reglada al respecto. Como mucho sé cantar con gusto, pero no me veo enfocándome a trabajar mi voz, sino que prefiero centrarme en profundizar en la flauta, o el piano, para llegar a alcanzar la excelencia en el instrumento”. Como casi todo virtuoso, la catalana toca además de forma autodidacta otros instrumentos como la guitarra, el bajo, el contrabajo o la trompeta.

Clara Mas explica que la elección de su instrumento se debió, como en la mayor parte de los casos, a la suma de muchas circunstancias incontrolables. “En mi caso tuvo que ver con la oferta y la demanda en la Escuela de Berga, y el profesor Teo Vidal hizo que la flauta apareciese en mi vida”. Según la artista “normalmente un niño elige el instrumento, o el instrumento elige al niño, por circunstancias extramusicales, como la clase en la que hay plaza libre o lo que cogen sus amigos del cole”. Según la artista, “a veces alguien cambia de instrumento con los años y le suena maravillosamente bien, como si hubiera estado esperando su momento”. “Ese tema me interesa mucho, y me gustaría hacer algún día un ensayo sobre el porcentaje de músicos que estudian el Superior con su instrumento infantil o con otro descubierto recientemente”.

Concierto en Teruel

El concierto de Coolage & Clara Mas Martí en El Jardín de San Pedro será similar al que pudo disfrutarse el sábado pasado en el Matarranya Jazz de Calaceite. “Ese fue un gran debut para mí con el resto de la banda”, asegura Mas Martí. “La organización del festival fue muy profesional, encomiable y nos trataron de forma excelente. Y yo tengo que estar muy agradecida por tener un papel dentro de un grupo de músicos tan buenos como Coolage”.

El concierto funde dos conceptos: por un lado standards de jazz y temas procedentes de Broadway, de alguno de los autores más conocidos de los años 50 del siglo XX, “pero sin revisitar ni adaptar, sino respetando al máximo los temas originales”. Y por otro también sonarán canciones originales, compuestas por Coco Balasch, que forman parte de un proyecto musical “que tiene un hilo argumental, una historia detrás”, según la flautista.

Esas composiciones originales de Balasch beben de la corriente denominada Jazz Europeo, que se desarrolló a partir de la década de los 60 en los países nórdicos, como evolución del jazz clásico americano y del cool jazz de la costa oeste. “Muchos jazzistas americanos iban solos de gira por esos países, y allí buscaban músicos para su banda, de forma que fue surgiendo esta corriente”, explica el propio Coco Balasch. “El sello alemán ECM fue uno de los precursores, y desde luego fue el que me enganchó a mí”. Entre la extensa discografía de Balasch, tiene varios discos grabados es este estilo, con el pianista Antonio Salanova y también en formato trío con batería.

En cualquier caso Clara Mas Martí tiene claro que “es un concierto para cualquier persona a la que le guste la música, no hacemos una propuesta especialmente vanguardista que sea difícil de escuchar para quien no suela oir jazz”. De hecho la joven catalana niega la mayor, en cuanto a eso de que el jazz es solo para público iniciado. “Toda la música es escuchable por cualquier que quiera escucharla. No hay que estudiar ni entender la música para disfrutarla y percibir lo que nos quiere decir”. “La música, igual que el resto de artes, están hechas para todos los seres humanos, no solo para quienes tienen formación al respecto”, zanja.

Y aunque el jazz es el lenguaje natural de Clara Mas, no es lo único que escucha ni lo único que le interesa. De forma más profesional le atrae especialmente la música electrónica y la música antigua: “Me llama mucho la atención, y encuentro que la improvisación en música contemporánea y la música medieval tienen, sorprendentemente, muchas cosas en común. La música antigua tiene muchos elementos que me gustaría estudiar en profundidad durante los próximos años”.

Más allá de eso la catalana escucha de todo “según el contexto”. “Igual el reaggetón no es lo de lo que más escucho, pero si voy de fiesta y escucho uno con sentimiento y sinceridad... pues me chifla. No creo que haya que cerrase a nada, porque si escuchas siempre lo mismo no avanzas. Abrirte te lleva a descubrir nuevas cosas, y antes o después encontrarás algunas muy interesantes”.