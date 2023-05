David Civera lanza el sencillo titulado ‘Vida’ antes de iniciar nueva gira

El cantante turolense David Civera ha publicado un nuevo single, titulado Vida y cuya videoclip ha sido grabado en el Teatro de Utiel, que ya puede verse en el canal oficial de Youtube del músico.

El tema es vitalista y optimista, compuesto “con el único propósito de alimentar las emociones de todas aquellas personas que me siguen, me quieren y me complementan... regalándoles dosis de positivismo con mi energía y mi manera de sentir la música”.

La canción tiene una armonía alegre y esperanzadora, fiel al estilo que David Civera ha convertido en su sello personal, y con la particularidad de meter una batería sincopada que recuerda a los ritmos latinos de los que deriva el trap o el reguetón, sin que tenga mucho que ver con estos estilos.

El videoclip de la canción ha sido grabado en el Teatro Rambal de Utiel, con la banda compuesta por Miguel Ángel Almonacid (teclado), Rober Molina (bajo), Lucas Giménez (batería), Javier Domínguez (guitarra) y Patri López (coros). Tras la publicación del single David Civera anunció una inminente gira de conciertos.