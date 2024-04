De la Pasión teutona de Bach a la rapsodia imposible de Freddy: 20 años de Voces Blancas

A lo largo de las últimas dos décadas el Coro de Voces Blancas de Teruel se ha confirmado como una de las agrupaciones con mayor trayectoria y con un currículo más brillante, con actuaciones en Zaragoza, Madrid o Barcelona, acompañando a artistas de la talla de Carlos Nuñez, cantando en alemán con el coro de la Sociedad Bach de Madrid o apareciendo en televisión en varias galas de Navidad de Aragón TV o la serie Otros mundos de Javier Sierra.

El próximo 4 de mayo la formación dirigida desde sus inicios por Teresa Bullón, profesora de piano del Conservatorio de Teruel, ofrecerá un concierto especial para celebrar su veinte aniversario, que podrá disfrutarse a partir de las 19.30 horas en el Auditorio de San Julián.

Por las manos de Bullón han pasado en todos estos años en torno a un centenar de jóvenes, pertenecientes a cuatro generaciones diferentes, de entre 11 y 17 años habitualmente. En la actualidad el coro lo forman 23 chicas, de 12 años las más jóvenes y 19 las más veteranas. Eso es poco menos que un milagro tras la pandemia de 2020, que pasó factura a muchísimos coros de toda España y provocó la desaparición de no pocos, ya que junto con las orquestas de viento fueron una de las formaciones musicales que más tiempo tuvieron que estar sin reunirse. A base de un importante sacrificio personal Bullón consiguió mantener los ensayos individualizados por videoconferencia con cada una de las integrantes, hasta que pudieron volver a reunirse, primero en grupos de solo cinco personas.

Actualmente el coro ensaya una vez a la semana, los viernes a partir de las 19 horas en el Centro Social Arrabal. “No es fácil que niñas de esta edad vengan todos los viernes a ensayar, pero todas las que lo prueban se quedan”, asegura Bullón. “Y más allá del trabajo que representa para mí es una fuente de satisfacción enorme. Han pasado veinte años y todavía me siguen emocionando cuando me sorprenden con una afinación perfecta”.

Voces blancas

La denominación voces blancas del coro turolense hace referencia a la tesitura de voz en la que se mueve, “que es la propia de niños que todavía no han cambiado su voz por la adolescencia, o de niñas y mujeres”. Por esa razón lo habitual es que esté formado por chicas jóvenes, aunque también ha habido niños entre sus filas, como Ricardo Barrull, cantante que interpretó a Diego de Marcilla en la Ópera de los Amantes de Javier Navarrete, y que actualmente es tenor profesional en Madrid.

Por el Coro de Voces Blancas también han pasado cantantes como Virginia Esteban, compañera de Barrull en esa ópera y actualmente cantante de musical que está triunfando en Madrid con El fantasma de la Ópera; Celia Gómez Galeote, finalista en Jotalent y con el disco Para jotera yo! en el mercado, Ade Laredo, una de las voces inconfundibles del soul en Teruel o las hermanas Simón, Ana y María, que después se han dedicado profesionalmente a la música con el violín y el chelo.

Aunque es cierto que muchas de las chicas que se integran en el Coro de Voces Blancas de Teruel tienen conocimientos musicales previos, “en realidad no es necesario”, explica Teresa Bullón. “La única condición necesaria que les pido es que tengan oido musical, que sean capaces de captar una melodía que yo les canto y reproducirla, porque sin oído musical es muy complejo cantar”.

De hecho muchas de las niñas que han pasado por el coro lo han hecho sin formación musical y, gracias a él, o bien han adquirido fundamentos básicos en lenguaje musical o incluso han emprendido estudios en la materia. “Además una cosa es ser solista con una gran voz, y otra tener una voz completamente normal pero tener oído como para saber afinarla. Si sabes acoplarte al resto de voces puedes cantar en un coro”.

Exigencia

Eso no significa que Voces Blancas de Teruel no tenga un gran nivel de exigencia y que determinadas actuaciones no requieran un enorme esfuerzo. Teresa Bullón recuerda con especial cariño el concierto que ofrecieron en 2010 en el Auditorio de Zaragoza. Cantaron La Pasión de San Mateo de Bach, en alemán, junto a otros dos coros, una orquesta sinfónica y la dirección de una serie de solistas expertos en Bach. “Los alemanes tienen una gran disciplina y venían desde Madrid a supervisar nuestros ensayos”, recuerda la directora. “Nosotros buscamos una profesora de alemán para cantar pronunciando perfectamente, y ellos controlaban una a una a otras las niñas”. Puede parecer mucha presión para chicas de 12 a 17 años, pero “para ellas fue una lección de disciplina y aprendizaje extraordinaria”, que además lograron superar de forma sobresaliente.

Bullón también recuerda las ocho sesiones que tuvieron que representar de la Ópera de los Amantes de Navarrete, y de los numerosísimos ensayos que hubieron de hacer para que todo estuviera a la altura. “La Fundación Amantes nos dejaba habitaciones para que las niñas pudieran hacer los deberes durante los ensayos... fue un esfuerzo enorme pero el recuerdo que se les quedó a todas las niñas fue excelente”.

“Es que son admirables”, afirma rotunda Teresa Bullón. “Vienen aquí todos los viernes, que puede parecer una locura a esa edad, cuando empiezan a salir. Pero hemos formado una comunidad educativa muy buena, con los padres y madres muy implicados y en la que las niñas mayores cuidan de las más pequeñas”. Esa comunidad refuerza sus lazos todos los años con excursiones o actividades lúdicas, y aunque al final de la Educación Secundaria las jóvenes suelen dejar el coro si salen a estudiar fuera, nunca se desvinculan del todo de él.

Concierto del 4 de mayo

El Coro de Voces Blancas de Teruel celebrará su XX aniversario el 4 de mayo, con un concierto muy emotivo en el que se repasará parte de su historia en proyecciones y se ofrecerá un repertorio tan variado como el que han defendido en estas dos décadas. “Normalmente la música coral se identifica con la música religiosa, y es verdad que hay repertorio sacro maravilloso, pero nosotras hacemos de todo, bandas sonoras, canciones contemporáneas y comerciales, temas con coreografías, algo que encanta a las chicas, percusión corporal... cualquier cosa que enriquezca la música”. La coral ha interpretado incluso un tema tan rico y complejo, dentro de la música contemporánea, como Bohemian Rapsody de Queen.

En ese sentido Jesús Debón es uno de los pilares del coro. “Es el autor y responsable de muchos de los arreglos que realizamos, es un gran compositor y se trabaja maravillosamente bien con él”.

En el concierto del XX aniversario las chicas del Coro de Voces Blancas no estarán solas. También subirán al escenario Carola Hinojosa al piano y la soprano valenciana Yolanda Marín, que ya ha colaborado en varias ocasiones con la formación, o el Coro Augusta Bílbilis de Calatayud, dirigido por Víctor Solanas. “Son amigos y compañeros nuestros de toda la vida, un coro de referencia en Aragón y que sin embargo fue uno de los que se desmoronó por culpa de la pandemia”, explica Bullón. “Pero ahora están volviendo a empezar y nosotros queremos hacerles un hueco y ayudarles”.



Concierto de las turolenses en San Pedro, junto a los Niños del Coro de San Marcos de Lyon

Tres discos grabados

En veinte años el Coro Juvenil de Voces Blancas de Teruel ha grabado tres discos y ha participado en innumerables conciertos junto a músicos, cantantes y coros de todo el mundo. He aquí una selección.

En febrero del 2010 participó en el Auditorio de Zaragoza en La Pasión según San Mateo de J. S. Bach junto al coro Augusta Bílbilis de Calatayud, el coro de la sociedad Bach de Madrid, la orquesta Bridgewater de Londres y prestigiosos solistas alemanes, todo bajo la dirección de Adrian Davis, en lo que fue una sus actuaciones más exigentes con una perfecta dicción en alemán.

En 2012 compartió escenario con los Chicos de Coro del colegio Saint Marc de Lyon y participaron en el montaje del Oratorio de Navidad de Saint Saëns junto a otros coros aragoneses y la orquesta Tempo Giusto bajo la dirección de Ricardo Solans.

También actuó en el espectáculo Dreams 2 en el Palacio de los Deportes de Madrid, y en 2013 fueron el coro de muchachos de la Opera Carmen de Bizet que la compañía Operísima de Madrid junto a la orquesta y coro de Russe (Bulgaria) representó en el Teatro Marín de Teruel, espacio donde también acompañaron en 2019 al gaitero gallego Carlos Núñez.

Además participó en la Ópera de Los Amantes compuesta por Javier Navarrete, con ocho representaciones muy exigente, y en 2017 grabó para la serie de televisión Otros Mundos dirigida y presentada por el Premio Planeta turolense Javier Sierra. También actuó en el acto de su nombramiento como Hijo Predilecto de Teruel, el 20 de septiembre de 2018.

Tercer premio

Ganó el tercer premio en categoría juvenil en el concurso nacional de coros Ejea de los Caballeros 2011 y fue finalista en 2023 en el Concurso Nacional en Madrid organizado por Agrupacoros en su sexta edición. Actuó junto con varios coros madrileños y vascos.

Además ha participado en las Galas de Navidad 2010 y 2012 que emitió Aragón TV, ha colaborado con infinidad de corales y conciertos benéficos, y ofreció cuatro conciertos en lugares más emblemáticos de Barcelona como el Parque Güell la Sagrada Familia o la Basílica de Montserrat junto al coro infantil de Guimaräes (Portugal), el coro de Sant Cugat y otros coros infantiles catalanes.

Desde sus inicios en 2004 está dirigido por Teresa Bullón, profesora de piano del Conservatorio Profesional de Música de Teruel con dedicación a la tarea de pianista acompañante.

Como pianista Teresa Bullón ha partidipado en conciertos de música de cámara, cuartetos de cuerda con piano, tríos, dúos con flauta travesera, violín, chelo o cantantes solistas.

Algunos de sus pianistas mentores han sido Jesús María Gómez, Carlos Álvarez, Luca Chiantore o Pablo Gómez de Ábalos, mientras que en dirección coral se ha formado con Nicole Corti (Catedrática del Conservatorio Superior de Lyon), Nuria Fernández Herranz, Javier Busto, Josep Vila, Ester Bonal, Oriol Castanyer, Mónica Perales, Natalia Vadillo, Elisenda Carrasco o Basilio Astúlez, entre otros.