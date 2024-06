EFFE graba un concierto en directo en Teruel este sábado

Por

EFFE va a grabar este sábado 8 de junio un concierto en directo en la plaza del Seminario de Teruel repasando las canciones de los cuatro álbumes que la banda ha editado en sus 10 años de vida. Junto a EFFE, subirán al escenario algunos de los artistas que han colaborado en sus 4 discos. En tre ellos estarán Frankcho Gallego , Jorge Kapi (Azero), Alberto Arnau (Abismo) , Chema Mangas (ex EFFE) , Quini Ruano (Benito Kamelas) , Kutxi Romero (Marea) , Ramoncín y Jerry Erro (Cuatro madres), según ha anunciado en rueda de prensa Fabián Navarrete , miembro de EFFE quien mostrado su confianza en que el concierto “sea una auténtica fiesta del Rock and Roll”



EFFE quiere, de esta manera, poner un broche de oro a estos primeros 10 años en Teruel, ciudad que les ha visto nacer y crecer y que siempre ha n llevado por bandera por toda España en sus actuaciones. La entrada al concierto será gratuita y la hora de inicio será a las 23 horas en la plaza del Seminario, “ un lugar, con la torre de San Martín de fondo que vende Teruel allá por donde quiera que vas”, ha comentado Gustavo Ramos, también miembro de EFFE

La duración estimada del concierto es de dos horas en las que tocarán un total de 22 temas. Antes de ello, desde las 19,30 de la tarde, estarán calentando motores con un tardeo en el mismo lugar dos DJs de Teruel, Toni Alcaine del pub Lebowski y David del Babel. Prácticamente todo el equipo técnico es de Teruel, han destacado Fabián y Gus, con Jorge Puerto a los mandos del sonido y Gaser en la iluminación.



Según ha explicado el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, “el concierto es un gran momento para poner en boca de todo el panorama musical, y en especial rock nacional, a la ciudad de Teruel, al tiempo que para los turolenses supone una buena oportunidad de ver a un gran número de artistas en una sola actuación”.

La elección de la plaza del Seminario como escenario es por ser el que mejor se ajusta en la capital para la grabación del concierto que se hará tanto en formato videográfico como acústico y fotográfico, ha explicado Gustavo que ha quitado importancia a que el lugar no sea el ideal cien por cien para la acústica por el efecto rebote que puede producir el sonido en los edificios de alrededor. Historia EFFE nació en el invierno de 2013. Ese año , se escribió el disco y fue tomando forma en las manos de Frankcho Gallego que produjo el trabajo. Grabado entre L’Alcudia y Denia por Rafa Sánchez y masterizado por Jordi Solé en los estudios Musiclan de Girona. Un trabajo muy personal de Fabian Navarrete quien compone las melodías y letras de los temas de EFFE.



No será hasta 2017 cuando el disco vio la luz, “Tras la tormenta” después de cerca de 85 conciertos y presentaciones. EFFE conserva la esencia de sus letras y melodías pero pasa de ser un proyecto personal a una banda consolidada formada por los músicos que acompañaron en la gira de presentación del primer disco. EFFE está integrado por Gustavo Ramos (Bateria), Chema Mangas (guitarra), Rubén fernandez (Bajo), Borja Lacruz (guitarra).



Tras la tormenta es grabado producido y masterizado por Kolibrí Díaz en los estudios R5 de Orikain (Navarra), y cuenta con colaboraciones como Enrique Villareal “El Drogas” (vale ya) o Kutxi Romero (A la sombra de una encina). EFFE entra a formar parte de la discografica Rock estatal Records (Madrid). Después del primer disco, Tras la tormenta fue el disco donde la banda se abre sitio en el panorama del rock nacional recibiendo críticas muy positivas de la prensa especializada. Durante este disco se superan el centenar de conciertos un par de años.



Y efectivamente, “ T ras la tormenta” no vino la calma, sino la agitación, la búsqueda de la quimera en las propias realidades, un tercer trabajo potente y desgarrado, más afilado, agresivo y contundente. “Ni realidad ni quimera” salió al mercado en 2019 de nuevo de la mano de Rock estatal records, producido nuevamente por Kolibrí Díaz y con el apoyo técnico de Txutxin como técnico de sonido, nuevamente en Orikain.



La banda cambia de formación porque Chema abandona la banda por motivos personales y se incorpora Diego Soriano, aportando nueva sangre a la banda y mayor intensidad en guitarras y escenario. EFFE realiza una gira de 25 conciertos en distintas salas de tod a España pero la pandemia paraliza la segunda parte de la gira, posponiendo esta segunda parte de la misma y cerrando y cancelando varios festivales, y otras tantas salas ya programadas. Una vez pasa la pesadilla, se retoman las actuaciones por diversos festivales y shows, que aguantaron la cita hasta cerrar la gira el pasado mes de septiembre de 2022.



En la actualidad la banda está presentando su cuarto disco, “Los días de palabras muertas” que vio la luz el pasado mes de octubre. H asta la fecha se han realizado varios conciertos de presentación y , cabe destacar la que se hizo en Madrid el pasado mes de noviembre colgando el “todo vendido” y con una respuesta de medios acreditados rondando los 40.



Este cuarto disco sale al mercado de mano de la discográfica Animal records (Madrid), pero también es grabado y producido y masterizado por Kolibrí Díaz en los estudios R5 de Orikain (Navarra). C uenta con las colaboraciones nuevamente de Kutxi Romero (Marea), Ramoncín y Jerry Erro (Cuatro madres).

Hoy, la banda se encuentra en plena gira de presentación y programando fechas por todo el territorio nacional. EFFE entra a formar parte de la agencia de booking y management Laballo Comunicación, y de Carretera y manta producciones. La repercusión nacional de este cuarto disco en los medios especializados nacionales ha sido notable, sonando en programas nacionales tanto en Rock FM, como en Cadena Ser, y emitiéndose sus clips en Sol música y Movistar.