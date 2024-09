El alcañizano Saúl Gallego explora el universo del director de cine en su próximo cortometraje, ‘Huracán’

Entre el universal del artista bohemio y atormentado de Baudelaire o Wilde y el tópico de quien vive entregado a su profesión de Almodóvar, existe un margen que explora Saúl Gallego en Huracán. El alcañizano terminó el rodaje del que será su próximo cortometraje hace dos semanas en Zaragoza, y espera que a partir de comienzos de 2025 comience a competir en diferentes festivales.

Huracán narra la historia de Fernando Cortés, un director de cine al final de su carrera interpretado por Ramón Barea. El personaje protagonista es un artista de éxito, una mezcla de Berlanga, Carlos Saura y Bardem, “y que además de haber tenido una carrera plagada de premios ha logrado ser feliz en lo personal, cuidando de los suyos”, explica el director. Gallego afirma que “es una película sobre lo que realmente importa en esta vida”.

El alcañizano es un apasionado del cine de terror y del misterio, como queda patente en la mayoría de sus anteriores producciones, Yo confieso (2018), Servicio de habitaciones (2016), 313 (2015), El llanto (2012) o Smile (2010). Sin embargo en Huracán plantea una historia positiva, que habla sobre los caminos que existen para lograr la felicidad. “Soy hijo de madre soltera y mi madre falleció de cáncer, pero yo siempre saco una sonrisa de cualquier tragedia, como Chaplin. Estamos aquí, y o somos felices o somos infelices. Yo soy de los primeros”.



El alcañizano Saúl Gallego, en el centro de la imagen rodeado del equipo que ha rodado ‘Huracán’

Gallego terminó de rodar la primera semana de septiembre e Iván Castell comenzará el montaje a mediados de octubre. El plan es que la película esté lista a finales de noviembre y comience a competir en festivales de cortometrajes a partir de 2025. “Además queremos hacer una presentación pública en alguna sala de cine”, explica Gallego. “Hemos contado con financiación de Gobierno de Aragón, Aragón TV y Zaragoza Cultural, y hay que ser agradecido y mostrar que el dinero público que se emplea en estas cosas está bien invertido”. “Además proyectarlo en pantalla grande y con buen sonido me parece que es hacer justicia con todo el equipo que está participando, para que su esfuerzo se aprecie al 100%.

El cortó está protagonizado por Alba García -la esposa de Boabdil en la serie de TV Isabel y nominada al Goya a la Mejor Actriz Revelación 2012 por su interpretación en Verbo y Ramón Barea, veterano actor y dramaturgo, Premio Nacional de Teatro y con infinidad de papeles en películas, montajes y también cortometrajes, como Gastos incluidos, con el que el director turolense Javier Macipe obtuvo su segunda nominación a los Goya en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción.

Para Gallego “ha sido un regalo” rodar con el actor, “una de las personas más cariñosas que he conocido”. Gallego, que rodó su último cortometraje en 2019 con Verónica Forqué, explica que “cuando trabajas con este tipo de personas descubres que son grandes profesionales, al mismo tiempo que personas cercanas, cariñosas y generosas. Ellos no quieren tonterías, solo trabajar, dar lo mejor de sí mismos y enseñarte cosas si tú te dejas”.

De hecho Gallego, que además de director es autor del guion de Huracán, asegura que la historia ha ganado mucho gracias a sus protagonistas. “Ramón es sincero, que cuando piensa algo lo dice, y cuando alguien como él dice cosas, alguien como yo escucha y aprende”. Gallego estuvo abierto a los cambios que propusieron sus protagonistas, “y no solo eso”, matiza el director alcañizano, “es que escuchándoles interpretar los diálogos me emocioné profundamente, todo el equipo hizo suyo el proyecto y ha sido realmente bonito trabajar así”.

“En el caso de Ramón Barea hay que tener en cuenta además que él trabaja donde quiere y como quiera”, continúa el director. “Así que el hecho de que decida hacer un parón y dedicarle tiempo a un proyecto personal mío es un enorme regalo”.

Huracán es una película sobre cine y sobre la vida, y aunque todas las películas tienen parte de su autor, posiblemente esta es la que más tiene de Saúl Gallego. “Esto es así porque esta película está hecha con el corazón. Todas mis películas son sobre cómo vivo y veo yo la vida, pero Huracán ha sido como abrirme el pecho”. “Y es muy bonito exponerse de esa forma y que la gente te diga que tienes algo interesante que contar”.

Bastante apartado de los trabajos que hasta ahora había presentado, en los que incursionaba en el género de terror, la distopía futurista o el humor negro, Huracán es una especie de homenaje al anticine que reivindica un profundo amante del cine, pero que se “ha vuelto una persona que valora más las experiencias vitales que las profesionales”. Hay que entender el término como la voluntad y la vocación de no perder el norte y acabar consagrándose a la profesión de uno como si fuera lo único que importa en la vida.

Y no es que Saúl Gallego sea un cínico o desprecie los galardones que ya ha ganado, como el Premio Santa Isabel de Portugal convocado por la DPZ al Mejor Guión con el largometraje Mr. GoodFeeling, cuya versión en cortometraje fue finalista en el Skyline Benidorm Film Fest, o el Premio al Mejor Guion Aragonés en el XVI Certamen de Cortos de Bujaraloz, con Noche de paz. Después de trabajar con directores como Paula Ortiz o Pablo Aragüés y de ganar algunos premios con sus primeras obras, Smile o EL llanto, marchó a Madrid a estudiar a la Escuela de Cinematografía y Audiovisual de Madrid (ECAM). “Cuando regresé a Zaragoza tuve un choque de sensaciones entre lo que había visto, las expectativas que tenía y el mundo real. Desde fuera el cine para todo glamour, pero lo cierto es que muchas veces el resultado que obtienes en muchos proyectos hace que no merezca la pena el esfuerzo que tienes que dedicar”. Eso le ha enseñado a ser muy selectivo con los proyectos que aborda -”el cine exige mucho tiempo y esfuerzo si quieres hacer las cosas como se debe, y hay que tener muy claro que puedes dedicárselo y que merecerá la pena”- y también a darse cuenta de que “el cineasta, y el artista en general, primero es persona, y la felicidad no la tiene en el trabajo sino en casa”. En el Festival de Bujaraloz 2023 ganó el premio a Mejor Guion Aragonés y “más que el premio en sí, que también, lo que mas feliz me hizo fue lo bien que me trató la organización, cenar con ellas y la experiencia vital que supuso charlar y celebrar nuestra amistad”.



Imagen del rodaje en el Teatro del Mercado

El rodaje de Huracán ha sido además un regalo para Saúl García, en el sentido de que ha permitido estar en localizaciones de la Zaragoza más unida a sus recuerdos. Buena parte del corto tiene lugar en el interior del Café Levante, una cafetería histórica que desde 1895 ha sido una especie de Café Gijón en Zaragoza, y que desde 1983 está en su actual ubicación en la calle Almagro. “Es una localización con tanta historia que la transmite sin necesidad de contar nada, y visualmente tiene una cristalera maravillosa”.

El despacho de abogados de Santiago Palazón, muy conocido en la capital del Ebro, también tuvo que convertirse en un plató de rodaje con 30 personas en el equipo mientras mantenía su rutina diaria, así como el Teatro del Marcado, “un lugar que por razones obvias frecuento mucho y que estéticamente es una preciosidad”.

Sin embargo quizá el set de rodaje más especial para Saúl Gallego fue el Parque de Atracciones de Zaragoza, donde guarda infinitos recuerdos de su infancia, ya que el bajoaragonés se crió allí. “Yo no he dejado de ser ese niño que creció en Zaragoza, y para cualquier niño tener el Parque de Atracciones cerrado un día para ti es la fantasía más maravillosa. Rodar en en carrusell, la primera atracción en la que monté de niño, o en la Cueva del Terror, que me encantaba, ha sido un viaje precioso”.

Además del cortometraje y de sus trabajos como ayudante de dirección en algunos largos, Gallego ha realizado varios videoclips musicales y trabajos para publicidad, sector en el que trabajó durante una temporada en Colombia.

Tras firmar Yo confieso, uno de los últimos trabajos de Verónica Forqué, con el que ganó el Premio Speciale IIS Arimondieula en el Savigliano FIlm Festival de Italia y acumuló más de cuarenta selecciones por festivales de todo el mundo, trabajó como segundo ayudante de dirección de Carlos Saura durante el cortometraje Goya 3 de mayo, que el maestro rodó en Teruel a finales de abril de 2021.

La magia del guion

Sus últimos proyectos galardonados han sido dos guiones que todavía no han dado el salto a la pantalla; Mr. GoodFeeling -premio Santa Teresa de Portugal al guion de cine y Noche de Paz, ganador en el festival de Bujaraloz. El realizador admite que en los últimos años está profundizando su formación hacia la escritura del texto, “porque cada vez estoy más convencido de que el guion es el alma del proyecto, y precisamente creo que en el cine español actual no están demasiado trabajados”. “El rodaje y la dirección es importante, y en el montaje también tienes que darlo todo, pero donde realmente está el alma de un proyecto es en el guion”.

Como ejemplo pone la película La Estrella Azul de Javier Macipe. “Podrá no ser un blackbuster ni alcanzará taquillas millonarias, pero es un peliculón. Si pones el corazón en el guion eso cala, y conectas con el público”.

Ramón Barea y Alba García comparten pantalla con los aragoneses Jacobo Castanera, Saúl Blasco y Laura Torrijos-Bescós. Con Raúl García Medrano como productor ejecutivo y Camino Ivars en producción, la película está producida por RECFilms con apoyo de Aragón TV, Zaragoza Cultural y el Gobierno de Aragón.