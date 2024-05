El centro Sociocultural de San Julián de Teruel acoge la exposición 'Esto no es una película'

Por

El Centro Sociocultural de San Julián acoge hasta el domingo 23 de mayo la exposición Esto no es una película cuya autora es Carmen Cobos (Teruel, 1988) ofrece una propuesta artística en la que a través de una serie de retratos homenajea tanto al cine clásico como al cine contemporáneo.



La artista muestra la importancia de plasmar en su obra la psicología del personaje. Utilizando la técnica acrílica sobre lienzo aporta una perspectiva diferente en donde las imágenes no sólo transmiten parte del alma del propio actor o actriz si no de los personajes que interpretan.



Además incorpora dos autorretratos muy personales. Cobos, nos invita a realizar un pequeño viaje cinematográfico con su particular visión y característica técnica de pintura.



La muestra se ha abierto este jueves al público con la presencia del concejal de Cultura, Carlos Méndez y la propia autora. Se podrá visitar hasta el 23 de mayo en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:15 a 22:00 horas en el Auditorio Torre El Salvador (Centro Sociocultural de San Julián).