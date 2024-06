El Cine Maravillas estrena ‘La fuga’, comedia coprotagonizada por Raquel Vicente

La Sala Maravillas de Teruel acogerá desde este lunes y hasta el próximo jueves, 6 de junio, la proyección de la comedia española La fuga, dirigida por Tuti Fernández y coprotagonizada por la actriz turolense Raquel Vicente junto a Declan Hemp o Teresa del Olmo, con la colaboración de Sergio Pazos, Josema Yuste, Pablo Carbonell o David Fernández.

Coincidiendo con la Fiesta del Cine, en la que las entradas costarán 3,5 euros entre hoy lunes y el jueves 6 de junio, el cine de la capital turolense ofrecerá una doble proyección. La Fuga podrá verse a las 18 horas hoy martes y el miércoles 4 de junio, y a las 20.30 horas el miércoles 5 y el jueves 6. Además se proyectará Furiosa, de la saga de Mad Max, el 3 y el 4 de junio a las 20.30 horas y el 5 y 6 de junio a las 17.30 horas.

La Fuga, que fue estrenada en octubre de 2023 en el Festival Internacional de Cine de Albacete (Abycine) y el 10 de mayo en salas comerciales en los Cines Verdi de Madrid, supone para la turolense Raquel Vicente el primer papel protagonista en un largometraje. Interpreta a María, una trabajadora de una residencia para mayores con un trasfondo lleno de sabiduría y humanidad. Dirigida por Tuti Fernández, La Fuga aborda temas universales como la vejez, la vida, la muerte y la asistencia sanitaria y social a la tercera edad.



Raquel Vicente, durante la gala de los Simón celebrada el sábado en Teruel. A.G.



El filme, rodado en diversas localizaciones de la provincia de Zaragoza, Navarra y Angola, cuenta también con la participación de actores consagrados como Josema Yuste, Sergio Pazos, Rafa Maza o Cristina Acosta.

La trama sigue a un grupo de ancianos que, cansados de su vida en la residencia y animados por Mike Blow, un músico de jazz al que la demencia comienza a pasar factura, deciden escapar y organizar un concierto en Angola. Este acto de rebeldía y vitalidad, producto del amor a la música, pone en evidencia cómo las personas mayores, a menudo subestimadas, aún tienen mucho que aportar. “La película habla, entre otras cosas, de cómo personas mayores a las que de algún modo tenemos aparcadas porque creemos que han dado de sí todo lo que podían, realmente aún pueden hacer muchísimas cosas”, explicó Raquel Vicente en una entrevista a DIARIO DE TERUEL en diciembre de 2022, cuando comenzó el rodaje de la película. En palabras de Tuti Fernández, el director, “poner en valor la dignidad, la capacidad y el talento de las personas mayores es un deber. Por eso concebí esta historia, que espero que hagan pensar a tres generaciones diferentes unidas por una pasión, la pasión por vivir la vida como si cada segundo fuese el último”.

El guion, escrito por el propio Fernández que además es el autor de la banda sonora original, destaca no solo por su humor, sino también por la profundidad de su mensaje. Fernández, reconocido guitarrista y productor de televisión y teatro, se embarcó en su primer largometraje, mostrando una ambición que Vicente no duda en subrayar. “Es una película muy ambiciosa que podría tener un gran recorrido”, afirma la actriz, quien además contribuye con su voz en off en algunas partes del metraje.

La película no ha tenido acceso a una gran distribución por salas comerciales, aunque ha obtenido reconocimientos como el Premio al Mejor Debut en el Majorca Atlanteans 2023, mejor película del Sevilla Indie Film Mestival 2024, finalista en el Barcelona Indie Awards 2024, premio a Mejor Actor de Reparto en el Festival Internacional de Cine de Granada 2023 -Sergio Pazos- y formó parte de la sección oficial del Global Film and Music Festival USA 2023, del MICMX International Film Festival 2024, Montreal IFF 2024, Madrid Indie Film Festival 2023 y Valencia Indie FF 2023.

La crítica especializada ha destacado además la calidad de una película realizada con un presupuesto muy bajo pese a lo cual construyé un largometraje, primero tras varios cortos, que funciona. Tuti Fernández es un artista multidisciplinar, aunque habitualmente se dedica a la música, como parte de la banda de Pitingo y de otros proyectos con los que ha grabado discos de jazz, fundamentalmente. Quizá debido a esa sensibilidad especial ha conseguido rodar una historia que es al mismo tiempo un exquisito homenaje a los músicos, en su plenitud pero también en su ocaso, a la tercera edad, bastante invisibilizada en el cine comercial y a los trabajadores de las residencias de ancianos.

Rodaje en España y África

Pese a que Raquel Vicente no participó en la parte del rodaje realizada en Angola, la grabación de La Fuga fue a lo largo de 2023 supuso todo un desafío logístico para la turolense, quien tuvo que compaginarlo con su participación en la obra teatral Yerma, dirigida por Ernesto Caballero y presentada en el Teatro Quique San Francisco de Madrid.

Además del propio trabajo actoral, Vicente destacó la oportunidad que supuso para ella trabajar codo con codo con el personal asistencial y con numerosos usuarios de residencias de ancianos, que son el telón de fondo de La fuga. El mensaje que lanza es directo y no fácil de digerir para todo el mundo, pero está revestido de un poso de sentido del humor a través de la comedia. En ese sentido, Raquel Vicente explicaba en su día que “España tiene una asignatura pendiente con la comedia, que quizá es fruto de nuestra propia historia”. Según la actriz, “hay comedias buenas y malas, como en todos los géneros, pero las que son excelentes nunca han tenido en nuestro país el auténtico reconocimiento que se merecen”.